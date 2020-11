Digital lösning för globala klimatförhandlingar utreds

År 2020 skulle bli ”Supermiljöåret”. Flera globala möten skulle på olika sätt staka ut vägen för att säkra planetens framtid. Det var bland annat FN:s stora klimatmöte COP26 samt möten om den biologiska mångfalden och om hur världshaven skulle värnas.

Samtliga möten har skjutits upp på grund av coronapandemin. Trots det är miljö- och klimatministern Isabella Lövin (MP) hoppfull.

– Stora utsläppsländer som Kina, Japan och Sydkorea har nyligen antagit mål om att bli klimatneutrala. Tillsammans med att Joe Biden som ny president i USA kommer att ha ett liknande mål innebär det att länder som tillsammans står för 60 procent av världens utsläpp kommer att ha utsläppsmål.

Tillsammans med Sveriges chefsförhandlare i klimatfrågor, Mattias Frumerie, höll Isabelle Lövin på torsdagen en pressträff för att informera om läget i klimatarbetet.

– Vårt arbete har varit helt digitalt, men inom EU har det har fortsatt med samma intensitet. En krets klimatambassadörer i EU träffas varannan vecka, jag och mina chefsförhandlarkollegor ses en till två gånger i månaden. Vi har även kontakt med länder utanför EU, säger Mattias Frumerie.

– Det vi inte har lyckats få till är skarpa förhandlingarna inom ramen för klimatkonventionen och Parisavtalet.

Han påpekar att arbetet med en grön återhämtning efter pandemin har tillkommit och att enligt Internationella valutafonden, IMF, har 12.000 miljarder dollar avsatts i åtgärder av regeringar världen över.

– Investeras de pengarna rätt kan vi snabba på genomförandet av Parisavtalet och agenda 2030.

Årets stora klimatmöte var det viktigaste sedan Parismötet. I år skulle länderna enligt avtalet lämna in nationella åtaganden där de höjer sina ambitioner i avtalet. Även om mötet är inställt så ska de höjda ambitionerna lämnas in under året.

Hittills har bara 16 länder lämnat in sina planer. Totalt förväntas ett 30-tal planer komma in innan årets slut, däribland EU:s.

– Vi riskerar att stå inför väldigt svåra förhandlingar nästa år. Vi vet inte heller hur det går med pandemin, vi måste kanske förbereda oss på att göra skarpa förhandlingar på andra sätt än vid fysiska möten, säger Isabella Lövin.

Regeringen har därför gett forskningsinstitutet SEI i uppdrag att undersöka hur klimatförhandlingarna ska kunna ske digitalt. De ska titta på hur säkerhetsfrågor, tidsskillnader, utvecklingsländers möjligheter till att arbeta digitalt, bland annat när det gäller tillgång till bredband ska kunna hantera. Enligt ministern är det svenska initiativet det första i sitt slag.

Den närmaste tiden sker flera digitala internationella klimatmöten. Nästa vecka startar Climate dialogue. En av de viktiga frågor som inte kunde lösas under klimatmötet i Madrid förra året ska tas upp. Det är artikel 6 i avtalet som handlar om hur utsläppshandeln mellan länder ska regleras. Där har positionerna mellan länder varit helt låsta i ett par år.

– Sveriges ståndpunkt är hellre ingen överenskommelse än en dålig överenskommelse, säger Isabella Lövin.