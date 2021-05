Digital majblommeförsäljning över förväntan

I fjol ställdes försäljningen av alla majblommor in med kort varsel på grund av pandemin och ersattes med en digital insamling. Resultatet – ett ras från 67 miljoner insamlade kronor 2019 till drygt 10,6 miljoner kronor 2020.

I år var blomförsäljningen tillbaka, men med en ny modell. Över 40 000 webbshoppar skapades under två veckor av deltagande barn för att samla in pengar till att motverka barnfattigdom i Sverige.

”Vi vågade inte hoppas att flytten ut på nätet skulle fungera redan första året, särskilt med hänsyn till pandemins påfrestningar. I ljuset av detta är barnens insats helt fantastisk”, säger Tove Lindahl Greve i ett pressmeddelande.

Men det lägre resultatet innebär såklart att organisationen inte kan dela ut ekonomiskt stöd i den omfattning som man hade önskat.

”Om vi ställt in helt hade vi inte kunnat dela ut ekonomiskt stöd alls i år. De barn som Majblomman finns till för behöver oss mer än någonsin nu. Vi har försökt att bygga en modell som ska ska fungera till en så låg kostnad som möjligt eftersom de pengar vi samlar in ska gå till barnen. Självklart finns det mycket som kan bli bättre till kommande år men vi har framför allt fått många fina reaktioner och glada tillrop under insamlingen”, säger Tove Lindahl Greve.

Eftersom inga fysiska blommor såldes förra året är det de blommorna som har sålts i webbshopparna tillsammans med en digital variant av årets blomma.