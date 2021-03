Diskriminering eller dumhet? Nu får rätten bestämma i ”kulturell svimning”-fallet

Det är ord mot ord. Ena sidan – regionen – anklagas dessutom av motparten för väldigt många ord, som lett till att den här processen tagit onödigt lång tid och slösat skattemedel. Regionen kontrar med att anklaga DO för väldigt heta ord, och menar att ombudsmannen ser oegentligheter i situationer som egentligen inte har några sådana.

Allt börjar med att en tvåbarnspappa ligger på golvet i sitt vardagsrum i Angered. Hans fru har ringt 112. Det ska visa sig att mannen drabbats av en stor hjärnblödning, men innan det konstateras, påstår alltså diskrimineringsombudsmannen att flera allvarliga fel begås, och att de grundar sig i fördomar, eftersom mannen var född i Sudan.

Ambulanssjuksköterskan som spelar en avgörande roll i detta har i rätten sagt att den sjuke mannen snabbt visar sig vaken och alert, sätter sig upp i soffan och promenerar själv ut till ambulansen.

– Den versionen har flera brister. Framförallt för att den är medicinskt helt osannolik, säger DO:s Martin Mörk under slutpläderingen och hänvisar till expertvittnen som sagt att den blödning mannen visade sig ha inte är förenlig med ett sådant agerande.

Men han pekar också på den numera välkända skriftliga bevisningen i form av ambulanssjuksköterskans egna journalanteckningar.

– Där skriver han att patienten ”spelar medvetslös”. Den bedömningen går ju inte att göra om inte patienten framstår som medvetslös, säger Martin Mörk och det är också i de här anteckningarna begreppet ”kulturell svimning” dyker upp.

– Man kan inte hjälpa vilka tankar man har eller vilka fördomar man har, men det allvarliga här är att sjuksköterskan utgår från att tankarna stämmer och agerar enligt det, säger DO.

Diskrimineringsombudsmannen med Björn Olof Bräutigam och Martin Mörk företräder änkan till mannen som påstods ”spela medvetslös”. Foto: Kristina Hedberg

Diskrimineringsombudsmannen menar att ambulanssjuksköterskan tog en medveten risk genom att inte undersöka mannen enligt gängse rutiner och att hela hans prioritering och omdöme på platsen ”smittade” resten av vårdkedjan.

– Om situationen hade tagits på allvar hade en läkare undersökt mannen direkt. Det hade gjorts en urakut röntgen och Sahlgrenska hade gett tryckavlastande behandling som hade kunnat minska skadorna, säger Martin Mörk.

I slutpläderingen från regionens sida menar advokat Tobias Normann att mannen fick korrekt vård, faktiskt minst lika bra som någon med helsvensk bakgrund hade fått, och att det under alla omständigheter inte finns något samband mellan det påstådda missgynnandet i ambulansjournalen och den skada DO påstår att mannen fått.

– Det finns inga tecken på att etnicitet eller religion varit en faktor i vårdförloppet. Det enda som finns är en anteckning i en journal, men den är endast tänkt att arkiveras.

Tobias Normann säger i slutpläderingen att han tycker att hustruns berättelse i rätten var gripande och detaljrik, och han medger att ambulanspersonalens version var mycket vagare. Normann säger också att journalen som står i centrum för målet är ”dåligt gjord”. Men hans och regionens förklaring till att det slutade så illa för mannen är en annan. Det var en medfödd och ovanlig hjärnskada som inte gav typiska symtom och fallet var därför väldigt svårbedömt, säger regionens ombud.

När det gäller den rekordstora diskrimineringsersättningen – 845.000 kronor – hävdar regionen att det är omotiverat eftersom kravet ställts först efter mannens död. Han tillfriskande aldrig från hjärnblödningen och avled i lunginflammation sommaren 2019.

DO anser att beloppet måste vara stort eftersom målet handlar om rätten till liv och regionens agerande i målet tyder också enligt DO på att ett avskräckande belopp är befogat. Bland annat skyller DO den omfattande förhandlingstiden, på regionens ovilja att samarbeta i målet.

Onsdag 28 april klockan 11.00 meddelas domen.

