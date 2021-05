Djup spricka i Liberalerna efter partiets utspel med SD: ”Oerhört tondövt”

Under lördagen kallade Liberalerna samman sin riksdagsgrupp via mejl och sms för ett extrainsatt möte på söndagsmorgonen. Riksdagsledamöterna visste inte på förhand vad mötet skulle handla om utan fick först under mötet veta att det gällde ett utspel om migrationspolitiken som skulle göras tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Minst fem ledamöter i riksdagsgruppen reserverade sig mot hanteringen av frågan, erfar DN. Riksdagsledamoten Tina Acketoft var en av dem.

– Vi reserverar oss inte mot motionen eller politiken i sig utan mot att man går ut och gör ett initiativ tillsammans med SD som är helt onödigt att göra. Om man hade någon förhoppning om att ena det här partiet så har den grusats nu. Det är oerhört tondövt att välja en fråga som är så känslig som migration att manifestera ett samarbete med SD, säger hon på söndagskvällen.

Tina Acketoft tror att det blir svårt att ena det redan innan splittrande Liberalerna efter dagens utspel. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Malin Danielsson, Joar Forssell, Nina Lundström och Barbro Westerholm reserverade sig också i frågan men enligt vad DN erfar ska det finnas ytterligare missnöje från andra ledamöter och medlemmar på andra ledande positioner. En reservation i riksdagsgruppen är en protest som inte säger något om hur själva sakfrågan kommer att behandlas när det är dags för omröstning i riksdagskammaren i juni.

Hur ledamöterna faktiskt kommer att rösta är enligt deras egen utsago en senare diskussion. De är tydliga med att det inte är själva förslagen i sig som det är fel på.

– Det här blir bara signalpolitik och en dålig signal, tycker Joar Forsell.

På grund av pandemin är riksdagen inte fulltalig utan migrationsfrågan kommer att avgöras av en 55-mannariksdag. Varje parti representeras av sin riksdagsgrupp och Liberalerna kommer att ha tre mandat. Nina Lundström säger att upplägget är problematiskt nu när Liberalernas riksdagsgrupp är så splittrad.

– Om pandemiläget gör det möjligt bör 55 regeln hävas så att alla riksdagsledamöter får delta i migrationsomröstningen i riksdagen. I annat fall bör någon av Liberalernas 3 stolar gå till oss reservanter. Vi äger ju inte vår röst med de 55 som röstar, skriver hon i ett mejl till DN och tillägger att hon ”inte kommer att rösta för förslag som förhandlats med SD”.

Hon har stöd i den åsikten av kollegan Tina Acketoft.

Malin Danielsson säger att hon inte har fått ta del av de färdiga förslagen efter att Liberalernas motion nu satts samman med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

– Vi känner att vi vill tydliggöra att en stor del i partiet inte känner något stöd för det här agerandet. Jag tycker att vi ska lägga fram vår politik. Det finns ingen anledning att skriva ihop sig med andra, säger Danielsson.

Barbro Westerholm tycker att partiledningen har ”inlett ett annat arbetssätt” efter dagens utspel.

– Man hade kunnat gå fram som ett eget parti med en egen motion. Nu gör man på ett annat sätt och kommer samman med tre andra partier varav SD är ett. Och jag har tidigare varit tydlig med att det går en skarp skiljelinje mellan Liberalernas och Sverigedemokraternas migrationspolitik.