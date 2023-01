Djur från Skansen-Akvariet dök upp i djurbutiker

Dvärgsilkesapan är utrotningshotad och ett av Jonas Wahlströms favoritdjur. I intervjuer har Jonas Wahlström berättat om hur han fick sina första två dvärgsilkesapor i present under en resa i Colombia på 1970-talet och smugglade in dem i Sverige. Bilden på en dvärgsilkesapa, som sitter på Wahlströms tumme, har under många år varit Skansen-Akvariets logotyp.

Tidigare har DN avslöjat hur Jonas Wahlström tjänat pengar på att avla och sälja sällsynta och värdefulla papegojor, djur som djurparken arbetar för att skydda.

DN:s granskning visar att fler djur, bland annat just dvärgsilkesapor, har dykt upp på oväntade ställen.

I offentliga handlingar från 2016 beskriver en djuraffär på Värmdö sig själva som en ”filial” till Skansen-Akvariet. Djurbutikens dåvarande ägare uppger att han kring millennieskiftet betalade 10 000 kronor styck för de två aporna, och att de sedan har förökat sig i affären. Som mest hade de tio dvärgsilkesapor samtidigt.

– Det var som ett ”Lill-Skansen”. Familjer kom hit och tittade på dem. Men tanken var också att de skulle få ungar och att vi skulle kunna placera ut dem i det vilda, säger han.

Jonas Wahlström dementerar att djurbutiken har fungerat som en filial. Han säger att djuren som såldes var så kallade ”överskottsdjur”, alltså djur som inte kunde få plats på akvariet.

Det är förbjudet för privatpersoner att ha apor som husdjur, men enligt Wahlström såg butiksägaren ett pr-värde i att ha världens minsta apa i sin affär.

Varför ville du sälja apor till en djuraffär?

– Vi hade för många, helt enkelt. En trevlig kille. Jag har träffat honom i olika sammanhang. Så, ja varför inte?

Jonas Wahlström säger att djuren som såldes var djur som inte kunde få plats på Skansen-Akvariet. Foto: Alexander Mahmoud

Djuraffären hade länsstyrelsens tillstånd att få visa upp djuren. När myndigheten kontrollerade verksamheten på Värmdö för tre år sedan upptäcktes flera brister i djurskyddet. Bland annat hade en apa ”märkbart nedsatt allmäntillstånd”. Den rörde sig långsamt och ”flämtade så att kroppen gungade”. Ändå hade apan inte undersökts av veterinär. Länsstyrelsen upptäckte också brister i takhöjden och dagsljusinsläpp.

Nyligen gick bolaget i konkurs och aporna som var kvar skickades till Skansen-Akvariet.

Ett annat exempel på när Skansen-Akvariets djur har dykt upp i djuraffärer kommer från 2012. Då gjorde länsstyrelsen ett tillsynsbesök i en djuraffär i Johanneshov i Stockholm. I en plastlåda på lagret, bakom ett tygskynke, upptäcktes en pytonorm som visade sig komma från Skansen-Akvariet.

Det ledde till att länsstyrelsen gjorde en åtalsanmälan mot ägarna om misstänkt brott, eftersom butiken saknade tillstånd att sälja utrotningshotade djur. Affärsinnehavaren, som tidigare hade arbetat på Skansen-Akvariet, hävdade dock att syftet aldrig var att sälja pytonormen – den skulle bara visas upp.

Jonas Wahlström dementerar först att han över huvud taget skulle ha gett en orm till djuraffären i Johanneshov.

– Vi har inte lämnat någon orm dit. Det stämmer inte.

Men ett dokument från länsstyrelsen visar att just en pytonorm från Skansen-Akvariet skickades dit. Handlingen har undertecknats av Jonas Wahlström. När han får se dokumentet ändrar han sig:

– Fel av mig. Jag mindes fel.

Skansen-Akvariet har i senaste tillståndet från länsstyrelsen fått ett särskilt villkor som förbjuder akvariet att sälja eller skänka djur. Foto: Alexander Mahmoud

DN:s granskning visar också att Skansen-Akvariet har överlåtit 37 dvärgflygpungmöss till en privatperson i Sollentuna som tidigare har arbetat för Wahlström och som nu arbetar hos en djuraffär i centrala Stockholm.

Varför har djur från Skansen-Akvariet i flera fall hamnat hos djuraffärer eller hos privatperson?

– Därför att djuraffären fick ett djurparkstillstånd och då var det sak samma som om vi hade skickat dem till Kolmårdens djurpark. Och dvärgflygpungmössen, ja de finns då och då i zooaffärerna helt legalt. Det är väl inte hela världen. De är ju så små – de kan man ju ge drägliga förhållanden till. Det har anmälts till länsstyrelsen som inte har haft något emot detta, säger Jonas Wahlström.

Länsstyrelsen i Stockholms län ser ändå allvarligt på saken. Myndigheten har i sitt senaste tillstånd därför lagt in ett särskilt villkor som förbjuder Skansen-Akvariet att sälja eller skänka djur.

– Det är olämpligt att djurparker överlåter djur till privatpersoner eller till verksamheter som inte är djurparker. Det är inte olagligt, men vi ser det inte alls som särskilt lämpligt, säger Sara Sundin, enhetschef vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Vad är problemet?

– Det här strider mot syftet med djurparkerna, som ska vara dels att utbilda människor om djuren, dels att bevara arter. Vi ser en risk att det här leder till sidoeffekter.

Vilka sidoeffekter?

– Handel i nästa led, med de här arterna. Om handel bedrivs mellan en djurpark och en privatperson finns det i nästa led ingen kontroll över vad som kan hända med djuren efteråt. Risken är att man främjar – underblåser – en marknad som är olämplig.

Ni säger att det är olämpligt. Varför har ni ändå tillåtit att det sker?

– Länsstyrelsen har agerat utifrån gällande lagstiftning. Men nu har vi gjort bedömningen att vi har utrymme att göra en lämplighetsbedömning. Det är därför vi nu har valt att lägga in ett villkor i Skansen-Akvariets tillstånd att de inte längre får sälja eller överlåta djur.

Men var det inte olämpligt att sälja djur tidigare?

– Det är precis därför vi har gjort bedömning att det var olämpligt. När vi nu har haft chansen att fatta ett nytt beslut har vi lagt till det här villkoret.