DN Granskar: Här är bolaget bakom de falska kändisannonserna

”Do good things” står det på väggen i ett ljust kontor på 12:e våningen i skyskrapan Symphony Towers i San Diego. De rymliga lokalerna på drygt 800 kvadratmeter är tomma – kvar finns bara väggmålningarna och några enstaka skrivbord.

Här fanns fram till nyligen ett bolag som spelade en nyckelroll i en global bedrägeriindustri som lurar småsparare på allt de äger och som slagit många svenskars ekonomi i spillror.

Få svenskar har de senaste åren kunnat undvika de märkliga annonserna som dyker upp i sociala medier med kändisar som i ett tv-program ska ha avslöjat hur de blivit rika på att investera i bitcoin och andra kryptovalutor. De falska annonserna är utformade som tidningsartiklar och utnyttjar logotyper och bilder från etablerade nyhetsmedier - i Sverige är det bland annat Dagens Nyheter som utnyttjas.

Journalisterna och programledarna Jenny Alversjö och Steffo Törnquist som leder Nyhetsmorgon på TV4 utnyttjas båda i bluffen.

– De skriver att jag vara nära konkurs och sedan blev mångmiljonär på bitcoin. Det är klart att jag blir förbannad varje gång jag ser det. Allt det är en lögn och en del stackare har hört av sig till mig och sagt att ”jag har gjort likadant som du”, säger Steffo Törnquist.

Programledarna Jenny Alversjö och Steffo Törnquist på TV4 utnyttjas båda i de falska annonserna från Ads Inc. Foto: Daniel Costantini

Både Jenny Alversjö och Steffo Törnquist har polisanmält men anmälningarna har lagts ner.

– Det är oftast människor som inte har så mycket sparade pengar men de vill bli framgångsrika och ser oss som trovärdiga förebilder och det gör mig ännu mer bedrövad, säger Jenny Alversjö.

Dagens Nyheter och journalistorganisationen OCCRP har tagit initiativ till en internationell granskning med tidningar i flera länder, bland annat The Guardian, Le Monde, Buzzfeed News och Helsingin Sanomat. Grunden till granskningen är en läckt databas som DN och OCCRP kommit över som innehåller nästan 300 gigabyte med arbetsmaterial kring annonserna: bilder, texter och mallar samt 10.000-tals färdiga bedrägeriannonser på ett 10-tal olika språk.

Engelska, tyska, franska, holländska, norska, finska och svenska. Annonserna vänder sig till offer på flera kontinenter: Afrika, Nordamerika, Europa och Australien.

Annonserna som DN kommit över är alltså början på den kedja av händelser som gör att många, främst pensionärer, luras att investera stora summor pengar som de aldrig får tillbaka. Inte sällan slutar det med att de blir utblottade och svårt skuldsatta. Dagens Nyheter har tidigare i ett stort avslöjande visat hur slutet på kedjan ser ut – ”fabriker” med bedragare som utför de kriminella handlingarna.

I den här skyskrapan i San Diego, Kalifornien, hade Ads Inc tidigare sitt kontor. Foto: Nancy Pastor/Polaris

Databasen med annonserna tillhör det amerikanska bolaget Ads Inc Media registrerat i San Diego i Kalifornien. Bolaget har utåt sett framstått som ett litet modernt företag inom reklam och it-industri.

Från kontoret på 12:e våningen i Symphony Towers har bolagets falska annonser spridits över världen.

Grundaren till Ads Inc Media är amerikanen Anders ”Asher” Burke som dog 27 år gammal i mars 2019. Då var han på toppen av sin karriär och hade tagit med sig vänner och flickvän på en exklusiv safariresa till Kenya – men den privata helikoptern som delar av sällskapet reste med störtade under ett oväder.

De omkomna amerikanska turisterna blev en stor nyhet hemma i San Diego där Anders Asher Burke i medierna beskrevs av vänner och familj som en naturlig ledare och affärsman.

Bild 1 av 2 Helikoptern Anders Burke flög i under en exklusiv safari-resa i Kenya kraschade. Samtliga ombord omkom. Bild från den Kenyanska haverikommissonen. Bild 2 av 2 Lokaltidningen San Diego Union Tribune skriver om Anders Burke efter dödskrashen i Kenya. Bildspel

Redan som 23-åring arbetade han som politisk konsult åt det republikanska partiet i San Diego. Han drev bland annat valkampanj åt en senator som satsade på att bli republikanernas kandidat till guvernör i Kalifornien 2014.

Året efter, vid 24 års ålder, blev Anders Asher Burke omskriven i lokala medier som en av de tio hetaste unga entreprenörerna i San Diego.

I oktober i fjol granskades bolaget av Buzzfeed News som avslöjade hur de med falska annonser sålda prenumerationer på bland annat bantningsmedel.

När Anders Burke dog i mars 2019 hade arbetet med bitcoin-annonser precis börjat men det skulle komma att bli väldigt lönsamt. I en intern rapport från sommaren 2019, som DN:s samarbetspartner Buzzfeed News tagit del av, beskrivs hur Ads Inc arbete med det nya affärsområdet – den så kallade ”krypto-vertikalen”, slår alla rekord.

Enligt rapporten drog Ads Inc in 1,15 miljoner dollar på det affärsområdet under andra kvartalet 2019. Och marginalerna för just denna verksamhet är högst av alla – 120 procents avkastning på investering. Ads Inc skriver i rapporten att bolaget ska satsa mer på krypto och målet för 2019 var att nå motsvarande en halv miljard kronor i intäkter för hela bolaget.

Upplägget med de falska annonserna och artiklarna följer en given mall oavsett språk och sker i flera steg. Först en annons på till exempel Facebook med en bild på en känd person och en svårtolkad men ändå lockande rubrik utan koppling till investeringar. Annonsen leder till en falsk nyhetsartikel. I artikeln beskrivs hur en känd person i ett tv-program avslöjat ett nytt sätt att snabbt och säkert tjäna pengar.

I det mycket omfattande material från Ads Inc Media som DN tagit del av finns drygt 800 sådana falska artiklar på svenska. Annonserna är utformade så att de ska efterlikna artiklar i Dagens Nyheter. Artikeltexten är på svenska och är i princip densamma i alla annonser – endast den kända personen byts ut. Björn Borg, Peter Forsberg, Zlatan Ibrahimovic, Steffo Törnquist – totalt 20 svenska kändisar återfinns i databasen. Oftast används en manlig kändis men två undantag finns: Jenny Alversjö och skådespelerskan Alicia Vikander.

En känd programledare återkommer i alla artiklarna – Fredrik Skavlan. Enligt den påhittade historien i annonsen är det i hans program ”Skavlan”, som sänds i SVT, som den fantastiska investeringsmöjligheten ska ha avslöjats.

Rubriken som ständigt återkommer är ”Senaste investering förbluffar experterna och storbankerna är livrädda”.

Fredrik Skavlan säger till Dagens Nyheter att hans redaktion har försökt få stopp på annonserna, polis har kontaktats, men beskedet de fått är att polisen inget kan göra.

00:31. Programledaren: ”Jag blir förtvivlad om jag bidrar till att folk förlorar pengar.”

– Det är ju bara bedrägeri hela vägen – det är ju inga citat som är korrekta. Det är ju inget som hänt eller sagts någon gång, det är ju till och med gäster som inte ens varit med eller som var med för 15 år sedan. Det är helt påhittat, säger han.

Tittare hör regelbundet av sig till redaktionen för ”Skavlan” med frågor om de påstådda bitcoininslagen. Och de anmäler regelbundet annonser till Facebook.

– Jag blir ju väldigt förtvivlad om jag bidrar till att någon förlorar pengar, säger Fredrik Skavlan.

De falska artiklarna med Fredrik Skavlan länkar läsaren vidare till en ny sida med varierande namn men med identiskt upplägg och innehåll. ”Bitcoin Code”, ”Bitcoin Revolution” och ”Bitcoin Evolution” är bara några av de påhittade varumärkena.

Enligt reklamtexterna handlar det om en robot som automatiskt köper och säljer bitcoin och andra valutor. Roboten ”har rätt i 98 procent av fallen” påstås det.

På dessa sidor möts offren av löften om fantastisk avkastning med liten insats och risk. Allt som krävs är 250 euro. ”De flesta tjänar sin första miljon inom 90 dagar” påstås det.

Några miljonvinster är det dock inte tal om – investeringarna är en bluff och bara början på ett noggrant planerat bedrägeri som i många fall slutar med att offren förlorar allt de äger och blir skuldsatta för livet när bedragarna tar snabblån i offrens namn.

Ingrid Hernvall, 57, från Stockholm förlorade tre miljoner kronor efter att ha ha blivit lurad av ett bolag hon kommit i kontakt med via en annons på Facebook med Fredrik Skavlan.

Ingrid Hernvall förlorade tre miljoner efter att ha lurats av ett bolag hon kommit till via en annons med Fredrik Skavlan och Filip Hammar. Foto: Alexander Mahmoud

– Du vet hela tiden att allting är sjukt. Men det går så fort och du inte hinner stanna upp och förhålla dig till det, säger hon.

Hon beskriver hur bedragarna till en början var trevliga och inte alls påstridiga – men så fort hon satt in sin första investering började en slags gisslansituation där hon hela tiden hotades med att allt kunde gå förlorat om hon inte satsade mer. På fyra månader förlorade hon allt.

Kronofogden utmäter hennes lön och i dag tvingas hon överleva på existensminimum.

– Det är fruktansvärt och jag känner en sådan ilska, nu kan jag sitta här och skratta men samtidigt, emellanåt när man är svag och skör, då skäms jag. Då känner man ju en otrolig skuld och skam, säger hon.

– Ingrid Hernvalls historia visar hur lätt vem som helst kan bli fångad i det här. Jag tycker hon är en hjälte som berättar, förhoppningsvis kan det varna och avskräcka andra, säger Fredrik Skavlan efter att ha få tagit del av hennes berättelse.

Finansinspektionen i Sverige känner väl till problemen – på deras varningslista finns över 10.000 bolag.

– Investeringsbedrägerier är stort, vi får varje dag samtal, mejl och förfrågningar om det, säger Lars Malmström på Finansinspektionen.

Hittills i år har de varnat för 1.500 bolag.

– Om man kommit in i ett sådant här system så har man förlorat pengarna - det finns inget sätt att få tillbaka pengarna – de är borta från sekund ett och går inte att rädda, säger Lars Malmström.

Dörren in till kontoret där bolaget Ads Inc Media satt fram tills nyligen. Vem som i dag driver bolaget, efter Anders Burks död, är fortfarande oklart. Foto: Craig Silverman/Buzzfeed News

Vem som tog över verksamheten på Ads Inc efter Anders Burkes död är fortfarande oklart.

Klart är dock att det finns ett stort antal andra bolag som konkurrerar med liknande verksamheter. Flera kända svenskar som utnyttjas i falska artiklar finns inte med i den databas som Dagens Nyheter och OCCRP kommit över. Bland annat Filip Hammar, Johan Rheborg och Leif GW Persson.

I ett internt meddelande från Facebooks säkerhetsavdelning som DN:s samarbetspartner Buzzfeed News kommit över beskrivs hur Facebook misstänker att Ads Inc:s tidigare personal nu fortsätter verksamheten.

”Vi är bäst i världen” har en anställd på Ads Inc tidigare berättat för Buzzfeed News. Personen förklarade att pengarna de tjänar har gjort dem blinda för konsekvenserna.

”I bakhuvudet drömmer jag om dagen då de stänger ner oss och vi alla får sluta, men det är alldeles för enkla pengar för att jag bara ska sluta”, sa den anställde.

Ads Inc har lämnat lokalerna i Symphony Towers i San Diego och kvar är endast väggmålningarna och några skrivbord. Bolaget finns formellt kvar i bolagsregistret men det är oklart om det bedrivs någon verksamhet.

Databasen är uppdaterad fram till april 2020 då DN och OCCRP kom över den.

Den internationella journalistiska granskningen har sökt representanter för Ads Inc och Anders Burkes dödsbo som formellt äger bolaget för en kommentar, men de har inte återkommit.

DN i internationellt samarbete Dagens Nyheter har tillsammans med den ideella journalistorganisationen Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, tagit initiativ till ett grävsamarbete med tidningar i flera länder för att granska den våg av falska kändisannonser på internet som lockar småsparare till bluffinvesteringar i bitcoin. Granskningen är en fortsättning på det avslöjande som DN gjorde i våras av en bedrägerifabrik i Kiev, Ukraina, som i stor omfattning lurade småsparare över hela världen. Granskningen sker i samarbete med Buzzfeed News (USA), Direkt36 (Ungern), Helsingin Sanomat (Finland), La Stampa/Investigative Reporting Project Italy (Italien), Le Monde (Frankrike) och The Guardian (Storbritannien). Utgångspunkten är en databas med falska annonser från det amerikanska företaget Ads Inc, som DN och OCCRP fått tillgång till och som analyserats och gjorts sökbar av OCCRP:s dataspecialister. Visa mer