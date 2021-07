DN granskar: Klimatmålen kräver outvecklad teknik och kritiserad kompensation

När Sveriges klimatmål antogs 2017 valde riksdagen att göra det till ett ”netto noll”-mål. ”Netto” innebär att utsläppen inte behöver nå noll på riktigt, utan att drygt 10 miljoner ton ”territoriella” växthusgaser får släppas ut också efter år 2045. Varje år. Det motsvarar utsläppen från alla svenska personbilar.

De utsläpp som ändå sker ska ”kompenseras”. Tre olika sätt för kompensation föreslogs av den klimatpolitiska vägvalsutredningen, i januari 2020:

1. Olika åtgärder för att Sveriges mark ska suga upp mer koldioxid än i dag. Ett exempel är våtmarker som i början av 1900-talet dränerades för att bli dugliga för jordbruk. Torrlagda våtmarker släpper ut stora mängder växthusgaser, genom att återväta dem kan markens sammanlagda koldioxidupptag bli större.

2. Tekniska metoder för att suga koldioxid ur atmosfären.

3. Så kallad klimatkompensation, ”offsetting”. Att betala för insatser i andra länder – och tillgodoräkna sig dem i sin egen rapportering.

Flera av åtgärderna är kritiserade. Och kritiken mot ”netto noll”-konceptet i sig har ökat i takt med att allt fler länder i världen har skaffat sådana mål.

Våtmarker hjälper till att suga upp koldioxid ur luften. Foto: Anders Good/TT

Fakta. Sveriges mål om "netto noll"-utsläpp Sveriges riksdag har beslutat att ungefär en tredjedel av alla utsläpp från sådant som produceras i Sverige eller kan knytas till svensk konsumtion ska omfattas av de svenska klimatmålen, de så kallade territoriella utsläppen. Målet är i sin tur att de territoriella utsläppen ska minska med minst 85 procent till 2045, jämfört med 1990 års nivå. Resten av de territoriella utsläppen – över 10 miljoner ton koldioxid per år – får fortsätta släppas ut. Det motsvarar utsläppen från alla svenska personbilar. De utsläpp som hör till Sveriges markanvändning – bland annat från torrlagda våtmarker och biobränsle som avverkas i Sverige – räknas inte bland de ”territoriella” utsläpp som klimatmålen omfattar. En minskning eller ”uppsugning” av dem minskar alltså inte de rapporterade territoriella utsläppen, utan bidrar till att öka det sammanlagda upptaget från Sveriges mark inom ramen för markanvändningsstatistiken. Visa mer

I våras gick tre klimatforskare som använt konceptet i sin forskning ut i tidningen The Conversation. De bad om ursäkt för att ha bidragit till att skapa en ”fantasivärld” – där de mängder koldioxid som behöver kompenseras blir allt mer ”absurda”. De skrev:

”Nuvarande 'netto noll'-politik kommer inte att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grad eftersom det aldrig var tanken. Tanken var hela tiden och är fortfarande att skydda 'business as usual', inte klimatet.”

Så varför valde Miljömålsberedningen att föreslå ”netto noll”-mål för Sverige – och inte ”riktigt noll”?

– Det är otroligt svårt för alla produktionssektorer att bli helt utsläppsfria, till exempel inom jordbruket, säger Stefan Nyström som var huvudsekreterare för Miljömålsberedningen när klimatmålet togs fram.

Johan Hultberg (M) var ledamot i Miljömålsberedningen och var med i förhandlingarna om de svenska klimatmålen. Han säger till DN att hans parti ville ha en ganska stor andel ”netto” i målet, för att det skulle kunna hålla över tid. Och han menar att ett mål om ”riktigt noll” hade varit omöjligt att fullfölja.

Johan Hultberg (M). Foto: Henrik Montgomery/TT

– Om vi till exempel ska ha en omställning av vår basindustri och inte bara flytta den utomlands, så behövs en viss flexibilitet i målen. De flesta verktyg man har inom klimatpolitiken har sina brister, oavsett vilken väg man väljer så går den att kritisera.

DN har i tidigare granskningar visat på stora brister i välrenommérade klimatkompensationsprojekt. Exakt vilka krav som ska ställas på koldioxidkompensation inom ramen för Parisavtalet är ännu inte färdigförhandlat. Men Johan Hultberg (M) är positiv till klimatinvesteringar utomlands.

– Det är viktigt att man gör uppföljningar och kvalitetssäkringar av projekten. Men i grunden ser jag det som någonting som både kan bidra till att Sverige klarar sina klimatmål – och att vi hjälper andra länder att utvecklas.

Niklas Höhne är professor på nederländska Wageningen-universitetet, sedan över 20 år specialiserad på utsläppsminskningspolitik. Han menar att den svenska inställningen till klimatkompensation är problematisk.

– Det är en inställning som, enligt mitt sätt att se det, inte är förenlig med de övergripande målen i Parisavtalet. 2045 ska det inte finnas någon klimatkompensation, då ska alla länder i princip vara nere på ”netto noll” och det ska inte finnas några utsläpp kvar att ”handla” med, säger han.

Också de tekniska metoderna som förväntas ”kompensera” utsläppen kommer med stora frågetecken. Globalt finns de inte alls i den skala som krävs, metoden Carbon Capture and Storage, CCS behöver gå från en kapacitet på omkring 40 miljoner ton nu – till mellan 350 och 1200 miljarder ton år 2050, för att möta 1,5-gradersscenarierna från FN:s klimatpanel IPCC. I nuläget sker nästan all CCS genom att fånga in koldioxid, komprimera den och sedan föra in den i oljehål – för att pressa ut mer olja till utvinningen.

I Sverige är det CCS men också Bio-CCS, eller BECCS, som är aktuell – samma tekniska metod men där den koldioxid som fångas vid skorstenen kommer från skogsbaserat biobränsle. Även i Sverige saknas uppbyggd infrastruktur: Det finns ännu inga anläggningar för vare sig CCS eller BECCS här, endast enstaka testenheter.

Metoden för också med sig risker. Globalt kräver de ”negativa utsläpp” från BECCS som FN:s klimatpanel IPCC förutsätter för att världen ska klara Parisavtalets temperaturmål, odlingar på hundratals miljoner hektar – ett sammanlagt område på motsvarande uppemot två gånger Indiens storlek.

Stefan Nyström var huvudsekreterare i Miljömålsberedningen när klimatmålen togs fram. Han tror att BECCS kan bli ett ”klockrent” verktyg i den svenska klimatpolitiken, så länge skogsbruket är hållbart.

Stefan Nyström är nu chef på Naturvårdsverkets klimatavdelning. Foto: Naturvårdsverket

– De studier jag har läst säger alla att ”vi kommer inte klara det här utan CCS”. I Sveriges industri är det primärt cementproduktionen som inte kan komma ner till noll. Det innebär för mig och det innebar för samtliga partier att vi måste etablera en struktur för CCS, med lagringsplatser, transportsystem och se till att man kan få fram avskiljningstekniken i stor skala. När vi väl har gjort det har vi automatiskt en struktur för BECCS och med vår stora skogsindustri blir det då naturligt att avskilja de utsläppen, säger han.

Hållbarhetsforskaren vid Lunds universitet Wim Carton:

– Internationellt är det tydligt att BECCS är mycket problematiskt sett till biologisk mångfald och matproduktion. Då säger man att ”i Sverige har vi redan mycket utsläpp från biobränslen och vi använder restprodukter från skogsindustrin”, säger han.

– Det är förstås bättre än att hugga ner skog bara för bränsle. Men det legitimerar också en skogsindustrimodell som inte är oproblematisk. Man säger: ”Vi sätter CCS på det och så blir det bra.” För mig verkar det som ett sätt att gå förbi hela det problematiska med ”Är bioenergin klimatneutral eller inte?” Och alla problem som finns i svenskt skogsbruk.

Biobränsle. Trädstammar ligger och väntar på att brännas som bioenergi. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

För Stefan Nyström, som nu är chef på Naturvårdsverkets klimatavdelning, är skogsbaserat biobränsle en självklar del av det svenska klimatarbetet.

– Användning av biobränslen är en väldigt tung komponent i den svenska klimatstrategin. Ska det minska, då ska vi i sådana fall byta strategi helt och hållet – och då får vi tänka om i grunden. Man kan tänka tanken att vi skulle byta strategi men fram till dess så har vi en väldigt stark skogsanvändning och då är frågan: Hur brukar vi skogen? Och hur kan vi sätta upp ett starkare skydd i reglerna för skogsavverkning?

Fakta. Nollutsläpp räcker inte För att undvika klimatförändringarnas värsta konsekvenser, behöver utsläppen snabbt nollas. Dessutom behöver redan utsläppt koldioxid sugas ur atmosfären. Det kan ske genom naturliga metoder, till exempel så kallad rewilding – en naturvårdsmetod som syftar till att restaurera landskap så att naturen sedan själv kan utvecklas. Metoden kan återställa biologisk mångfald av arter – och samtidigt helt naturligt minska klimatskadliga växthusgaser. En studie från FN:s paneler för klimat respektive biologisk mångfald, slog nyligen fast att ett holistiskt angreppssätt är avgörande för att klara både krisen för klimatet och den biologiska mångfalden. ”Ingen av kriserna kan lösas utan den andra”. Nollutsläpp kan också ske med tekniska metoder. I de flesta av IPCC:s scenarier för att klara målet om max 1,5 grads uppvärmning, räknar rapportförfattarna med så kallat overshoot. Alltså att temperaturen först går över 1,5 grad, innan ”negativa utsläpp” kan minska andelen koldioxid i atmosfären och som en följd förhoppningsvis också sänka temperaturen på jorden. Visa mer

