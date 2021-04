DN granskar: Misstänkt amerikansk bluffkandidat befinner sig i Sverige

I juni 2020, med bara några veckor kvar till deadline, anmäler sig 35-åriga Jestine Iannotti från Winter Springs i Florida som kandidat i valet till delstatssenaten.

I distrikt 9 är det ett jämnt race mellan den demokratiska kandidaten och den republikanska. Jestine Iannotti ställer upp som en partioberoende kandidat med ett liberalt budskap och konkurrerar därmed om de demokratiska rösterna.

Men hennes politiska motståndare har aldrig hört talas om henne – hon var inte ens registrerad för att kunna rösta.

Jestine Iannotti syns inte till på några valmöten, hon deltar inte i debatterna och svarar aldrig på den populära politikerenkäten som guidar väljarna.

Ändå väljer en nyskapad, och helt okänd, politisk intresseorganisation med kopplingar till medlemmar i republikanska partiet, att kampanja för henne och köper reklam för mer än en miljon kronor – enligt dokument kring partifinansiering från Floridas valmyndighet.

Flygblad skickas ut med budskapet att Jestine Iannotti är kandidaten som inte går i någons ledband. ”Klipp banden till de partibundna kandidaterna” står det i reklamen.

Reklam för Jestine Iannotti i valet till delstatssenaten i Florida. Kvinna på bilden är i själva verket en sydafrikansk modell enligt fotografen Francesco Ridolfi.

På ett av reklambladen syns en leende afroamerikansk kvinna med sloganen ”Jestine kommer alltid finnas där för oss”. Ett försök att locka afroamerikanska röster, men Jestine Iannotti är i verkligheten vit.

Sedan i mars bor hon i en förort till Stockholm.

Jestine Iannotti utanför sitt hem i en förort till Stockholm. Foto: Daniel Costantini

I samarbete med tidningen Miami Herald och den amerikanska tidningskoncernen McClatchy har Dagens Nyheter granskat fallet och kopplingarna till Sverige.

Jestine Iannotti misstänks vara ett av tre fall i Florida där partilösa kandidater ska ha använts av republikaner för att sabotera för demokratiska kandidater. Syftet ska vara att locka väljare som annars röstat på Demokraterna att lägga sin röst på en ”spökkandidat” istället, vilket skulle öka chansen för den republikanska kandidaten att vinna.

De misstänkta spökkandidaterna kopplas alla tre till samma typ av reklamaffischer som betalats på samma vis med pengar från den politiska intresseorganisationen som efter valet lagts ner, enligt tidigare granskningar i flera amerikanska nyhetsmedier bland annat CNN.

Härvan i Florida har vållat stora politiska reaktioner i USA. En grupp demokratiska senatorer vände sig i slutet av mars direkt till justitieminister Merrick Garland och krävde i ett brev att den misstänkta korruptionen utreddes. De drog parallellen till de många grundlösa påståenden om valfusk som tidigare republikanske presidenten Donald Trump kommit med och menade att det i det här fallet faktiskt finns bevis för en konspiration av bedrägerier mot Floridas väljare.

Just nu pågår flera brottsutredningar kring härvan och en republikansk senator har gripits och utreds bland annat för brott mot partifinansieringsreglerna och misstänks ha betalat en spökkandidat närmare en halv miljon för att ställa upp i valet.

Polis i Florida under en husrannsakan i mars mot den tidigare republikanska senatorn Frank Artiles som misstänks för att ha finansierat en ”spökkandidat” i valet i november. Foto: Pedro Portal/pportal@miamiherald.com

En annan välkänd republikan, kongressledamoten Matt Gaetz, som är nära allierad till Donald Trump, pekas enligt uppgifter till New York Times ut för att ligga bakom Jestine Iannottis medverkan i valet. Enligt New York Times ska utredarna ha ett vittne som hört hur Gaetz diskuterat med en lobbyist om att skaffa fram en tredje kandidat i just det distrikt som Jestine Iannotti kandiderade i. Matt Gaetz utreds också för sexbrott mot unga kvinnor.

Republikanske kongressledamoten Matt Gaetz. Foto: Beatrice Lundborg

Jestine Iannottis kampanjredovisning väcker frågor. I dokumenten uppger hon bara drygt 10.000 kronor i intäkter till kampanjkassa. Men i flera fall har de som uppgetts ha donerat pengar sagt att de inte vet vem hon är och att de aldrig skänkt pengar.

Iannotti själv har enligt dokument i princip saknat inkomst. Enligt Miami Heralds granskning har hon hoppat in som timvikarie på lokala skolor i Florida. Några andra uppgifter om yrke eller arbetsgivare finns inte.

Kopior på hennes amerikanska pass – som DN tagit del av från den svenska folkbokföringen – visar stämplar från resor över världen de senaste åren. Mellanöstern, Öst- och Västeuropa och så Sverige.

Dokument från den svenska folkbokföringen och Migrationsverket, som Dagens Nyheter tagit del av, stärker bilden av Jestine Iannotti som en spökkandidat som inte hade någon verklig avsikt att arbeta med politik i Florida.

Redan i oktober 2019 ansöker hon om uppehållstillstånd i Sverige – i november samma år får hon också tvillingar med en svensk man och månader innan valet blir barnen folkbokförda i Sverige.

Men de långa handläggningstiderna på Migrationsverket gör att Jestine Iannotte själv får vänta på beslut. Dagen före valet i Florida skriver hon till Migrationsverket i Sverige och kräver att de skyndar på processen och ger henne uppehållstillstånd.

Jestine Iannotti beviljades svenskt uppehållstillstånd först i februari i år och sedan mitten på mars bor hon utanför Stockholm.

I valet i distrikt 9 i Florida fick hon nästan 6.000 röster, men det var inte tillräckligt för att påverka valutgången. Den republikanska kandidaten vann med 7.600 röster.

Men i ett annat av distrikten i Florida fick spökkandidaten en avgörande roll till Republikanernas fördel.

Den demokratiska kandidaten från distrikt 9, Patricia Sigman, som förlorade i valet, säger till Miami Herald att hon är förvånad över uppgifterna om Jestine Iannotte och att det är viktigt att väljarna känner till ”vad som hände i det här valet med svarta pengar och de upplägg som användes.”

– Mönstret är tydligt, det här handlar inte om ett val eller en enskild stol, det handlar om hela valsystemets integritet och riktigheten i informationen som väljarna får, säger hon.

Jestine Iannotti har inte gett någon intervju eller svarat på några journalisters frågor – varken före eller efter valet.

Dagens Nyheter och Miami Herald har flera gånger sökt Jestine Iannotti för en kommentar om hennes misstänkta bluffkandidatur. Hon har varken svarat på skriftliga frågor som skickats eller kommenterat när vi mött henne utanför bostaden.

Men strax före publicering hör Jestine Iannotti av sig per telefon och ger en kortfattad kommentar. Hon uppger att hon kandiderade av egen vilja men att den tänkta finansieringen uteblev.

– Så jag bestämde mig för att ta ett steg tillbaka, ärligt talat så borde jag ha tagit bort mitt namn från valsedeln, men jag hade en hel del med mina barn och familjen kom först, säger hon.

Hon uppger att hon inte kände till eller på något sätt godkänt valaffischen med bilden på den afroamerikanska kvinnan.

– Jag gick aldrig med på den där pamfletten, jag fick inte reda på det förrän jag såg den i min postlåda. Jag sa till mig själv ”vad i helvete är det här”.

– Jag skulle aldrig vara så aningslös att jag skulle använda en arkivbild av en afroamerikan, så vem som än gjorde det där gjorde det utan min vetskap och utan mitt medgivande.

– Ni försöker koppla mig till personer som håller på med riktigt dåliga saker, men jag vet inte ens vilka de är, säger hon.