DN/Ipsos: Allt fler tror att januariavtalet håller

Så gjordes undersökningen

Ipsos har för denna mätning genomfört intervjuer med 1.531 röstberättigade personer under perioden 13–25 januari. Utifrån ett slumpmässigt urval gjordes 330 intervjuer via talad telefoni och 454 via

sms med svarslänk. 747 intervjuer gjordes med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Syftet med kvoturval är att säkerställa representativiteten hos de svarande. Eftersom kvoturval tillämpas kan inte felmarginaler beräknas på traditionellt sätt. Andelen osäkra var 15 procent.

Frågorna som ställdes var:

Om det var val till riksdagen i dag, vilket parti skulle du då rösta på?

Tror du att samarbetet mellan Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommer att hålla mandatperioden ut eller tror du att det spricker under mandatperioden?

Tror du att nästa regering, efter riksdagsvalet 2022, kommer att ledas av ...?

Tycker du att det är dags för ett regeringsskifte vid riksdagsvalet 2022 eller tycker du att nuvarande regering bör få förnyat förtroende?