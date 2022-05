DN/Ipsos: Centerns väljarstöd halverat på ett år

VAL 22

Centern har förlorat väljarstöd i de tre senaste mätningarna från DN/Ipsos. De enskilda stegen nedåt har inte varit stora, men i det längre perspektivet syns en trend som är bekymmersam för partiet.

För ett år sedan var Centern inne i en stark period i opinionen, med en toppnotering på 10 procent i juni. Då hade partierna bakom januariavtalet lyckats hålla ihop i två och ett halvt år. Centern kunde peka på att viktiga delar av partiets politik var på väg att förverkligas tack vare samarbetet.

I juni 2021 hade det blivit dags att ta tag i avtalets punkt 44: Reformera hyresmarknaden. Det visade sig bli slutet för januariavtalet och början på en regeringskris som på sätt och vis pågick ända till slutet av november. Centern spelade en central roll i alla dessa komplicerade turer. De har resulterat i att C nu står ensamt i den mitt som Annie Lööf ville göra bred.

Efter att januariavtalet spruckit sommaren 2021 sjönk C till 8 procent, och låg kvar på den nivån under början av hösten. Utförsbacken fortsatte sedan efter turbulensen i november när nya S-ledaren Magdalena Andersson skulle tillträda som statsminister. Centern röstade då ja i voteringen om statsministern men gav inte sitt stöd till regeringens budget. Konsekvensen blev att istället fick högerkvartetten M-KD-SD-L igenom sina förslag.

Väljarstödet för C har därefter sakta men säkert fortsatt krympa, för att i DN/Ipsos majmätning landa på 5 procent avrundat nedåt. Man får gå tillbaka drygt sju år, till april 2015, för att hitta en lägre notering. Det är mer än 3 procentenheter under valresultatet 2018. Och det är bara hälften av vad C hade i maj förra gången det var valår.

Väljarströmmar från C har gått till alla partier utom Kristdemokraterna, men nettoförlusten är störst till Socialdemokraterna, enligt Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.

– Nästan var femte väljare som röstade på Centerpartiet 2018 uppger i majmätningen att de skulle rösta på Socialdemokraterna, säger han.

Liberalerna har länge varit riksdagens krisparti nummer ett, men möjligen anas en ljusning sedan Johan Pehrson i april tog över partiledarskapet efter Nyamko Sabuni. För andra mätningen i rad noteras en liten uppgång och 2 procent i mars har blivit 3 i maj.

– Förändringarna är för små för att vi ska kunna tala om en trend men varje tiondel som Liberalerna närmar sig riksdagsspärren kommer säkert att tolkas som en positiv signal inom partiet, säger Nicklas Källebring.

Ett krympande avstånd till fyraprocentspärren kan också ha betydelse för väljarnas benägenhet att rösta på L av taktiska skäl, för att bidra till en valseger för högerblocket. Så länge avståndet är stort riskerar en röst på L att bli bortkastad. DN/Ipsos har även ställt frågor om detta i majmätningen, men fortfarande syns ingen tydlig uppgång i benägenheten att stödrösta på L.

Socialdemokraterna går upp igen, till 32 procent, efter en tillfällig nedgång i aprilmätningen. Det är 8 procentenheter högre än i maj valåret 2018.

För KD bryts vårens positiva trend och partiet skattas till 5 procent. Moderaterna noteras för 22 procent för tredje mätningen i rad. Mer bekymmersamt för partiet är att andelen väljare som tror på en M-ledd regering efter valet fortsätter att sjunka, från 34 procent i februari till 28 i maj. Nästan hälften, 47 procent, tror på en socialdemokratisk statsminister.

Miljöpartiet ligger stadigt under riksdagsspärren, med 3 procent avrundat nedåt i maj. Sverigedemokraterna ligger still kring 18 procent, Vänsterpartiet likaså kring 9.

Håll koll på opinionen med DN/Ipsos:

Majoritet för Nato efter beskeden från Socialdemokraterna och Finland

Försvaret viktigare fråga för väljarna – kan gynna Moderaterna