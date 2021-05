DN/Ipsos: Höjt förtroende för M:s förmåga att leda i kris

DN har tidigare rapporterat om att väljarnas rangordning av de viktigaste samhällsfrågorna inte har förändrats nämnvärt under året med pandemin. Däremot syns förskjutningar i hur väljarna värderar partiernas politik på olika områden.

Nicklas Källebring är opinionsanalytiker på Ipsos.

– Det är framför allt två partier som är intressanta, Moderaterna och Socialdemokraterna, och det gäller flera frågor som har en koppling till pandemin. Det är ingen dramatik men ändå tydliga förändringar, säger han.

Partierna som har bäst politik enligt väljarna Andel i procent på de fem områden som väljarna anser är viktigast. Källa: DN/Ipsos

Väljarnas förtroende för Moderaternas politik har ökat på flera områden, visar DN/Ipsos mätning. Ett är förmågan att leda landet under en kris, där M har stärkt sin ställning stadigt under pandemin. I dag anser 24 procent att Ulf Kristerssons parti är bäst lämpat, mot 15 procent för ett år sedan. Under samma tid har andelen som föredrar Stefan Löfvens socialdemokrater sjunkit från 34 till 27 procent.

Moderaterna är återigen det parti som flest väljare anser är bäst på jobb och sysselsättning. Andelen är 26 procent för M medan S tappar till 21. Det ska ses mot bakgrund av att arbetslösheten stigit under pandemi, något som kan bli en valfråga nästa år. Sveriges ekonomi är ett annat område där M stärker sin ställning medan S backar.

Socialdemokraterna tappar dessutom inom två andra områden med direkt koppling till pandemin: sjukvården och äldreomsorgen. Det här bekräftar en långsiktig och illavarslande trend för ett parti som ser som sin uppgift att leverera pålitlig välfärd.

Socialdemokraterna har visserligen fortfarande högst förtroende när det gäller sjukvården, men noteringen i nya DN/Ipsos på 21 procent är en halvering jämfört med för cirka tio år sedan.

När det kommer till äldreomsorgen väger det numera i praktiken jämnt mellan S och Kristdemokraterna om förstaplatsen.

Liberalerna har länge kämpat med ett opinionsstöd klart under riksdagsspärren. Dessutom glider hjärtefrågan partiet ur händerna. I DN/Ipsos nya mätning svarar endast 9 procent att L har den bästa politiken för skolan. Både M och S åtnjuter större förtroende. Under Jan Björklunds tid hade partiet periodvis förstaplatsen.

– Vi har en femtonårig mätserie och för första gången är andelen som anser att Liberalerna har den bästa politiken för skolan ensiffrig, säger Nicklas Källebring.

I den fråga som väljarna rankar allra högst, invandringen, är Sverigedemokraterna fortfarande det parti som flest pekar ut som bäst. Andelen har dock sjunkit något under pandemin som har överskuggat många andra frågor.

Det är en sak hur partiernas politik på olika områden betygsätts av alla väljare. Ännu viktigare kan vara att vinna förtroende hos just de som värderar en fråga högt och kanske till och med ser den som avgörande för hur man röstar.

En analys av DN/Ipsos mätningar visar till exempel att bland de som anser att sjukvården är viktig är det KD och inte S som flest pekar ut som bästa parti. Detsamma gäller äldreomsorgen.

– Ebba Busch har definitivt lyckats med att profilera partiet på de här områdena, säger Nicklas Källebring.

Samma analys av skolfrågan ger en ännu mörkare bild av Liberalernas situation. Bland de som tycker skolan är viktig hamnar L bara på plats 4, omåkta inte bara av S och M utan även av Vänsterpartiet.

Miljöpartiet har tappat mycket förtroende inom miljö och klimat under åren i regeringen. Inför valet 2014 uppgav 60 procent i DN/Ipsos att MP hade den bästa politiken. I den senaste mätningen är andelen nere på 20. Bland de som rankar miljö och klimat högt ser det dock betydligt ljusare ut. Där är andelen som pekar ut MP som bäst ungefär dubbelt så stor.

Vilket parti är bäst på att leda Sverige i kris? (Procent) Källa: DN/Ipsos

Läs mer:

Så tycker väljarna om politikernas hantering av pandemin