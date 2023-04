DN/Ipsos: Lägsta stödet för KD på fem år

Logga in

Kristdemokraterna har under en längre tid befunnit sig på ett sluttande plan i opinionen. Efter valet i höstas har denna resa nedåt passerat den kritiska punkt där väljarstödet är lägre än riksdagsspärren.

Förändringen sedan DN/Ipsos senaste mätning är marginell men aprilsiffrorna kastar ändå ljus över partiets kris. KD får 3 procent avrundat nedåt, den lägsta noteringen sedan juni 2018.

Då, för nästan fem år sedan, väntade Ebba Busch fortfarande på sitt genombrott som KD-ledare. Partiets ökenvandring i opinionen hade fortsatt även efter att Göran Hägglund lämnat över stafettpinnen till henne.

Lyftet kom i valrörelsen 2018, då Ebba Busch klev fram som en kampanjpolitiker av rang. Med lika snabba som vassa repliker, angrepp på S-ledaren Stefan Löfven och en ny kärnkraftsretorik fick hon väljarströmmarna att vända.

Medvinden höll i sig nästan ett år och förde upp partiet till som mest 12 procent i DN/Ipsos. Ebba Busch manövrerade skickligt i den nya situationen där Centern och Liberalerna valt vänstersamarbete. För en stund kunde hon framstå som oppositionens starkaste kraft när Moderaterna famlade efter sin nya roll och Sverigedemokraterna alltjämt befann sig ute i kylan.

Kd:s väljarstöd Källa: DN/Ipsos

Även om toppnoteringarna var övergående gick KD in i valrörelsen 2022 med ovanligt goda siffror. Ändå blev valresultatet en besvikelse och sedan har tappet alltså fortsatt. Ebba Busch har förlorat all terräng hon vunnit under den tidigare framryckningen. I DN/Ipsos nya mätning ligger KD lägst av alla partier.

– Det är ett tufft opinionsläge som speglar att partiet upplever flera kriser parallellt, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.

Han pekar på missnöjet med de försenade elstöden, som Ebba Busch bär ansvaret för i egenskap av energiminister. Samtidigt har partiet skakats av skandalen som involverade förre partisekreteraren Johan Ingerö och EU-parlamentarikern Sara Skyttedal. Det finns också intern kritik mot vad många uppfattade som en alltför hård retorik i valrörelsen angående flyktingar och kriminalitet.

KD har dessutom hamnat i kläm sedan M girat tillbaka högerut och SD kommit in från kylan. Det är också till de två partierna som KD har tappat mest, enligt Nicklas Källebring. Det är också en betydande andel av dem som röstade på KD i fjolårets val som i dag uppger att de är osäkra på sitt partival.

Om det var val till riksdagen i dag, vilket parti skulle du då rösta på? Mätningen 11–23 april i jämförelse med valresultatet och senaste mätningen. Källa: DN/Ipsos

I övrigt råder mer eller mindre stiltje i opinionen jämfört med mars. DN/Ipsos aprilmätning bekräftar dock att stödet för SD ligger markant under valresultatet, med en skattning på 18 procent avrundat uppåt.

– Att gå från högröstat oppositionsparti till regeringssamarbete kostar på. Det kan vara ett skäl till att ledande sverigedemokrater på senare tid har höjt tonläget och hotat med regeringskris, säger Nicklas Källebring.

Moderaterna ligger stabilt i nivå med valresultatet, med 19 procent i april liksom i mars. Socialdemokraterna tycks ha nått en platå efter att ha rusat uppåt efter valet. Partiet noteras för 36 procent, en mindre nedgång jämfört med mars.

Liberalerna, Miljöpartiet och Centern trängs kring riksdagsspärren. Förändringarna senaste månaden är marginella. Vänsterpartiet skattas till 9 procent, högsta noteringen sedan valet. Kommande mätningar får utvisa om det är en bestående uppgång.

Läs mer:

”Gråtstämning” i KD efter skandaler och konflikter

Tomas Ramberg: Ebba Busch sitter löst som partiledare