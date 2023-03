DN/Ipsos: Pessimistiska väljare underkänner regeringen

Steget från opposition till regeringsmakten har varit utmanande för den moderatledda koalitionen. Sverige har hamnat på efterkälken på vägen mot Natomedlemskap, efter att Turkiet bara sagt ja till Finland.

Trycket från inflationen ökar på hushåll och företag, samtidigt som regeringen känner sig tvungen att ligga lågt för att inte desarmera Riksbankens räntevapen. Den gängbrottslighet som valets vinnare lovat att trycka tillbaka blir allt grövre.

Det är visserligen långt kvar av mandatperioden, men regeringens insats hittills är ingenting som har imponerat på väljarna. I DN/Ipsos marsmätning är det 55 procent av de svarande som anser att regeringen gör ett dåligt jobb, medan 17 procent är nöjda med insatsen. Det är i ett historiskt perspektiv ett mycket lågt betyg.

Väljarnas bedömning av regeringen Kristerssons arbete har dessutom steg för steg blivit alltmer negativ. I DN/Ipsos första mätning efter maktskiftet var det 43 procent som gav ett underbetyg.

Väljarna underkänner regeringen På det hela taget, tycker du att regeringen gör ett bra eller dåligt jobb? Grafik: Johan Andersson Källa: DN/Ipsos

Det är en mycket pessemistisk väljarkår som fäller de här omdömena om regeringen. Bedömningen av utvecklingen i Sverige i mars är den mest negativa i DN/Ipsos mätserie från 2019 och framåt. Andelen som anser att utvecklingen går åt fel håll skattas till 61 procent, medan optimisterna bara utgör 6 procent.

– Det är en rekordnivå, säger Nicklas Källebring på DN/Ipsos.

Det här färgar också av sig på det samlade väljarstödet för partierna i regeringsunderlaget. Tillsammans skulle M, KD, SD och L få 44 procent av rösterna om det var val i dag. Oppositionspartiernas väljarstöd summeras till 54 procent.

– Regeringspartierna har det tufft. Ekonomiska kriser har vi haft förr, men de har inte parats med den säkerhetspolitiska situation som vi har nu, med storkrig inte långt från våra gränser och en Natoprocess som kärvar. Ovanpå det kommer gängkriminaliteten och skjutningarna, säger Nicklas Källebring.

Men det är ändå inte statsministerns parti som tar stryk i opinionen. Moderaterna är tvärtom den mest stabila parten i koalitionen bakom Tidöavtalet. Med 19 procent i mars ligger man i nivå med valresultatet.

Pessimismen över Sveriges utvecklingen ökar Grafik: DN Källa: DN/Ipsos

Det är istället Sverigedemokraterna, samarbetspartiet i riksdagen, som har stått för det stora tappet. Med 18 procent avrundat uppåt ligger SD ungefär 3 procentenheter under valresultatet. Största väljarförlusterna har gått till Socialdemokraterna, därefter till Moderaterna.

– Sverigedemokraterna har blivit en del av makten och i någon mån en del av etablissemanget. Det är svårt för ett parti som har levt på att vara outsider och kritisera andra, säger Nicklas Källebring på Ipsos.

Kristdemokraterna ligger i princip still på 4 procent. Turbulensen kring partisekreterarens avgång har inte gjort några direkta avtryck i opinionen, trots att partiledaren Ebba Busch har stått i händelsernas centrum. Även Liberalerna ligger still, i deras fall på 3 procent, alltså under riksdagsspärren.

Om det var val till riksdagen i dag, vilket parti skulle du då rösta på? Mätningen den 14–26 mars. Förra månadens resultat inom parentes. (Procent) Grafik: DN Källa: DN/Ipsos

I oppositionen är det Centern som har det mest motigt. Skattningen i mars avrundas uppåt till 5 procent. Man får gå tillbaka till 2014 för att hitta en lägre notering i DN/Ipsos mätningar.

Med 37 procent av väljarstödet ökar Socialdemokraterna något och befäster sin starka position i opinionen. S-ledaren Magdalena Andersson fortsätter att locka väljare från alla andra partier.

Vänsterpartiet (8 procent) och Miljöpartiet (5) noteras för marginella uppgångar i mars.

Läs mer:

”Gråtstämning” i Kristdemokraterna efter skandaler och konflikter

DN/Ipsos: Färre väljare ser sig som liberaler