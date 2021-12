DN/Ipsos: Stor ökning för S efter turbulent år

Partiledarskiftet i Socialdemokraterna i början av november gav ingen omedelbar utdelning i opinionen. Sedan dess har den nya S-ledaren Magdalena Andersson även blivit statsminister. Och det har gett effekt på väljarsympatierna, visar DN/Ipsos nya mätning.

Jämfört med november ökar stödet för S med nästan 4 procentenheter, från 25 till 29 procent. Man får gå tillbaka till våren 2020 för att hitta högre noteringar. Samma tendens har synts i andra mätningar. S vinner väljare från flera partier, som V, MP och SD.

Om det var val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på? Om respondenten inte uppger ett parti får personen följdfrågan ”Men vilket parti lutar det mest mot för dig?”. I redovisningen av partisympati slås dessa två frågor samman. Källa: DN/Ipsos

– Då lyftes Socialdemokraterna mycket av yttre omständigheter. Det rådde politisk borgfred på grund av pandemin, regeringen fick mycket utrymme i medierna och oppositionen desto mindre. Nu lyfter S mer av egen kraft, och trots regeringskriserna, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.

Han ser flera möjliga orsaker bakom uppgången. DN/Ipsos har tidigare noterat ett högt förtroende hos väljarna för Magdalena Andersson som partiledare. Bilden av vad S vill politiskt har också blivit något tydligare efter partiledarskiftet och efter att Miljöpartiet lämnat regeringen, menar Nicklas Källebring.

– Socialdemokraterna kan kommunicera utan att behöva ta hänsyn till ett annat parti. Dessutom tror jag att de har vunnit på Magdalena Anderssons agerande under den senaste regeringskrisen. Hon var inte själv orsak till alla turerna utan har tagit det lugnt, låtit andra bråka och visat att hon vill ta ansvar för Sverige.

Socialdemokraternas uppgång är den stora förändringen i mätningen. I övrigt noteras endast mindre skillnader, vilket är talande för hela året 2021. Det kan tyckas paradoxalt, att opinionen legat tämligen still under ett synnerligen händelserikt år. Pandemin har fortsatt prägla samhällslivet samtidigt som det varit återkommande turbulens kring regeringen. Sommarens regeringskris, som spräckte januariavtalet, följdes av invecklade turer innan Magdalena Andersson till slut blev statsminister.

I slutänden är det alltså S som kommer ut som vinnare ur allt detta. För huvudmotståndaren Moderaterna har 2021 däremot inneburit en svagt negativ trend. I början av året hade M sina högsta noteringar under denna mandatperiod, runt 23 procent av väljarstödet. Då var marginalen till Sverigedemokraterna hela 4 procentenheter, ett övertag som M gärna vill ha om det blir regeringsförhandlingar med SD efter nästa val. På tröskeln till valåret är partierna däremot jämnstarka med 20 procent vardera.

För SD har året varit ovanligt på så sätt att väljarstödet legat väldigt stilla. Partiets långa tillväxtkurvan har planat ut.

Under hela året är det tre partier som legat i farozonen för att åka ur riksdagen och så ser det också ut i DN/Ipsos sista mätning 2021. Sämst till ligger Liberalerna som för 18 mätningen i rad hamnar under spärren. Under året har partiet både lämnat januariavtalet med regeringen och öppnat för samverkan med SD för ett maktskifte. Det har ännu inte gett någon utdelning i opinionen.

Även Miljöpartiet har ett svagt år i opinionen bakom sig med bara enstaka mätningar över spärren. Återstår att se om partiet kan bli tydligare och mer attraktiva för väljarna nu när man kan agera friare utanför regeringen.

Kristdemokraterna har hållit sig på eller strax över spärren. Möjligen kan partiet få mer lyftkraft när partiledaren Ebba Busch nu tycks kunna lägga sina rättsliga tvister bakom sig. Tvisterna har både gällt en husaffär och ett förtalsmål där KD-ledaren erkänt sig skyldig.

2021 innebar också att Vänsterpartiets nya ledare Nooshi Dadgostar fick sitt genombrott. Hon utlöste sommarens regeringskris genom att ta strid om hyressättningen och tvingade under hösten fram ett avtal med S om pensioner och samarbetsformer. Det har betalat sig med ett väljarstöd över 10 procent i de senaste nio mätningarna från DN/Ipsos. Det är en prestation som ingen annan V-ledare har lyckats med efter Gudrun Schyman.

Centerpartiet avslutar året med att tappa tre mätningar i rad. Efter att ha varit uppe och vänt på 10 procent är man tillbaka där man var för ett år sedan med ett väljarstöd på 7 procent.

Med tre partier som riskerar att inte klara riksdagsspärren är loppet öppet inför valet 2022. Lag Kristersson (M, KD, SD, L) samlar 47,7 procent av väljarna i DN/Ipsos decembermätning. Partierna som släppte fram Magdalena Andersson som statsminister (S, MP, V, C) stöds av 50,2 procent av väljarna. Räknar man in att både L och MP ligger under spärren så skulle mandatfördelningen bli 178-171 i Magdalena Anderssons favör. Ekvationen kan alltså helt avgöras av vilka som når upp till 4 procent av rösterna.

