DN/Ipsos: Strid om arbetsrätten ger medvind för V

Så gjordes undersökningen

Ipsos har för denna mätning genomfört 1 532 intervjuer (306 via talade telefoni, 420 via SMS och 806 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 13–25 oktober 2020. Frågan som ställdes var: ”Om det var val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på?”.