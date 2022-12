DN/Ipsos: Väljarna ger regeringen sänkt betyg

Regeringen Kristersson har fått en svår start. En historiskt hög inflation pressar hushåll och företag, samtidigt som prognoserna för konjunkturen är bekymmersamma. Reformer och vallöften har fått skjutas på framtiden, som skattesänkningar och åtgärder för lägre drivmedelspriser. Dessutom är elprisstödet försenat och regeringens klimatpolitik kritiseras av forskare och experter.

Det får konsekvenser i opinionen. I DN/Ipsos decembermätning anser nästan hälften av väljarna, 49 procent, att regeringen gör ett dåligt jobb. Det är 6 procentenheter fler jämfört med november. Samtidigt faller andelen som är positiva till regeringens insats, från 21 till 17 procent.

Det är den mest negativa balansen mellan goda och dåliga omdömen som någon regering haft i den drygt treåriga mätserien.

Betyg på regeringen i november och december 2022 På det hela taget, tycker du att regeringen gör ett bra eller dåligt jobb? Källa: DN/Ipsos

– På sätt och vis har regeringen fallit i en grop som den grävt själv genom utfärda kronsatta löften om bränslepriser och datum för elstöd. Man bäddade för att kritiken skulle komma, säger Nicklas Källebring.

Men han påpekar att missnöjet troligen även har andra källor: svåra tider där både ekonomin och det säkerhetspolitiska läget ter sig hotfulla. Även här fångar DN/Ipsos decembermätning upp negativa opinionsvindar.

Andelen som anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll är nu 58 procent, den högsta skattningen hittills. Färre än var tionde är optimist. Men stämningsläget i opinionen var dock dystert även före maktskiftet.

De som stödjer något av partierna i regeringsunderlaget (M, KD, L, SD) är nästan lika pessimistiska som övriga väljare. Högerpartiernas sympatisörer är dock något mer förlåtande mot regeringen. Ungefär var tredje anser att Kristerssons ministär gör ett bra jobb, var fjärde är missnöjd. Men vid ett maktskifte brukar den vinnande sidans väljare vara betydligt mer positiva, påpekar Nicklas Källebring.

– Det är inget starkt betyg på Ulf Kristerssons regering.

Förändringarna i partiernas väljarstöd är små i decembermätningen, men några trender bekräftas. Det pekar fortsatt uppåt för Socialdemokraterna, även om skillnaden mot november är liten. Andelen som skulle rösta på partiet i dag skattas till 35 procent. Man får gå tillbaka till februari 2014 för att hitta en högre notering.

Om det var val till riksdagen i dag, vilket parti skulle du då rösta på? Mätningen 6–18 december i jämförelse med valresultatet och senaste mätningen. Källa: DN/Ipsos

Men bakom framgången döljer sig svagheter i Socialdemokraternas väljarstöd. Bland de som är yngre än 30 år svarar bara 22 procent att de skulle rösta på S. I sin färska valanalys varnar ungdomsförbundet SSU för tappet bland unga.

På regeringssidan glider Liberalerna som ännu längre ifrån riksdagsspärren och landar på 3 procent avrundat nedåt. Partiet har tappat till både M och S. Moderaterna backar för andra mätningen i rad till 18 procent, strax under valresultatet. Kristdemokraterna studsar tillbaka efter en nedgång under hösten och skattas till 5 procent. Sverigedemokraterna ligger mer eller mindre still på 19 procent.

Centerpartiet befinner sig i en svag utförslöpa som ger 6 procent avrundat uppåt i december. Det blir en utmaning för nya partiledaren som väljs i februari att vända den trenden. För Vänsterpartiet (7 procent) och Miljöpartiet (5) händer inte mycket jämfört med november.

Sammantaget ger det ett underläge för regeringsunderlaget på drygt 6 procentenheter.

Utvecklingen i Sverige Källa: DN/Ipsos

