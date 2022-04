DN/Ipsos: Väljarna sänker betyget på SD:s flyktingpolitik

VAL 22

Kriget i Ukraina har fått stora effekter på den svenska opinionen, på flera sätt. Mest tydligt är uppsvinget för Socialdemokraterna, som hade ett väljarstöd på 33 procent i DN/Ipsos senaste mätning. Den högsta noteringen för partiet på sju år. Även statsminister Magdalena Anderssons förtroendesiffror har skjutit i höjden, till en nivå som ingen partiledare har varit på sedan tidigare Moderatledaren Fredrik Reinfeldts tid vid makten.

Socialdemokraternas medvind syns även när DN/Ipsos frågar vilket parti som väljarna anser har bäst politik inom olika områden.

Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos:

– Socialdemokraterna gynnas även här av att de befinner sig i en allmänt positiv trend. Oron för kriget ger en uppslutning kring regeringspartiet. Vi ser i den här mätningen en bred uppgång på flera områden. Ingen enskild förändring är särskilt dramatisk, men partiets ökning på nio av tio områden är ovanlig, säger Nicklas Källebring.

Störst är ökningen för S på två områden som är direkt kopplade till det allvariga läget i omvärlden. Andelen som anser att partiet är bäst på att leda landet i kris ökar till 37 procent, från 32 procent i februari, strax före krigsutbrottet. Noterbart är att Moderaterna, som också gör anspråk på statsministerposten inför höstens val, samtidigt backar 2 procentenheter till 19.

Vilket parti är bäst på att leda Sverige i kris? Andel i procent av de svarande som tycker att partiet har bäst politik. Foto: TT Källa: DN/Ipsos. Ipsos har för denna mätning genomfört 1 218 intervjuer (513 via SMS och 705 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 15–27 mars 2022.

Förtroendet för S ökar lika mycket, 5 procentenheter, när det handlar om flykting- och invandringspolitik. Frågan är högaktuell eftersom miljontals ukrainare har flytt undan kriget, varav flera tusen till Sverige.

För Sverigedemokraterna har den nya situationen fått negativ effekt. Partiet har länge haft högst förtroende i den här frågan. Så är det fortfarande, men andelen som svarar att SD har den bästa politiken sjunker från 32 till 27 procent. Det är mandatperiodens lägsta notering. Efter krigsutbrottet har SD:s budskap förändrats, från ett totalstopp för flyktinginvandring, till att Sverige ska välkomna ukrainarna.

Försvaret är en annan fråga som hamnat i fokus efter Rysslands anfall på Ukraina. I en historisk uppgörelse har alla åtta riksdagspartierna ställt sig bakom en långsiktig målsättning om upprustning av Försvarsmakten . Även här går S framåt, från 20 till 23 procent. Moderaterna är som tidigare etta med 24 procent.

DN/Ipsos marsmätning bekräftar att Miljöpartiet befinner sig i en förtroendekris i sina hjärtefrågor. Andelen som anser att MP har den bästa politiken inom miljö och klimat är nere på 16 procent, samma som i februari. Det är den lägsta nivån i hela DN/Ipsos mätserie från 2006 och framåt. I juni 2014 var det 62 procent av väljarna som ansåg att MP var bäst på miljö och klimat. Nu behåller partiet nätt och jämnt förstaplatsen, med bara 3 procentenheters marginal till S och M.

Liberalerna bytte i förra veckan partiledare, efter att Nyamko Sabuni meddelat sin avgång och Johan Pehrson klivit in i hennes ställe. Partiledarskiftet sker i ett ytterst kritiskt läge, med ett väljarstöd långt under riksdagsspärren. En del i krisen är att Liberalerna tappat initiativet i den gamla paradgrenen skolan. I DN/Ipsos marsmätning, gjord före Sabunis avgång, ökar partiet visserligen något, men ligger kvar på en tredjeplats, efter S och M. Så sent som i juni 2018 var Liberalerna det parti som fick högst betyg av väljarna för sin skolpolitik.

