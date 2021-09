DN/ Ipsos: Väljarna tror att Andersson blir bättre än Löfven

I onsdags presenterade valberedningen Magdalena Andersson som kandidat till ny partiordförande för Socialdemokraterna. Med ett massivt stöd från partiorganisationen kommer hon att väljas till ny S-ledare på kongressen i början av november.

Om man ska tro väljarna finns det en stor förväntan på att hon kommer att klara sig bättre än sin företrädare, Stefan Löfven.

– Det finns en ganska stor samsyn i hela väljarkåren om att Magdalena Andersson kommer att göra ett bättre jobb än Stefan Löfven, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.

Om Magdalena Andersson blir vald till ny partiledare för Socialdemokraterna – tror du då att hon kommer att göra ett ...jobb än Stefan Löfven?

Ipsos har för denna mätning genomfört 1 233 intervjuer (521 via SMS och 712 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 14–26 september 2021. Foto: Jessica Gow/TT Källa: DN/Ipsos