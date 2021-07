DO efter DN-granskning om bortvalda läkare: ”Vi kommer agera”

I samtliga regioner i Sverige finns det vårdgivare som går med på patienters önskemål om att välja att vårdas av etniskt svenska läkare eller tandläkare, visar DN:s granskning.

Bland de vårdcentraler och tandläkarmottagningar som DN kontaktat har flera även gett instruktioner om hur man ska göra för att försäkra sig om att man får en etnisk svensk behandlare.

Flera fackförbund har reagerat på det granskningen visar och Tandläkarförbundet vill se att Diskrimineringsombudsmannen, DO, utreder vårdgivare som gått med på sådana önskemål.

Nu agerar DO efter granskningen och ska i ett första steg tillkalla ansvariga ute i regionerna för samtal.

– Det vi kommer göra nu är att kalla till oss ansvariga i regionerna och från några av de större vårdgivarna. Vi kommer ta upp frågan om förekomsten av rasism och diskriminering inom vården. Och inte minst om riktlinjerna som verkar finnas, men där det verkar finnas stor brist gällande implementering, säger myndighetens chef Lars Arrhenius.

När planerar ni att tillkalla ansvariga?

– Vi har för avsikt att göra det snarast. Jag ser allvarligt på det här och vi kommer att agera, säger han.

Myndigheten kommer även ta kontakt med företrädare för Läkarförbundet och Tandläkarförbundet för dialog, säger Arrhenius.

Det DO kan göra som tillsynsmyndighet är bland annat att utreda de anmälningar om diskriminering som kommer in till myndigheten.

– Om det kommer in anmälningar som handlar om att man missgynnats kan vi utreda det. Vi har verktyg där vi kan driva ärenden till domstol och begära diskrimineringsersättning till enskilda.

Myndigheten kan även göra större tillsyner i vissa fall.

Vad krävs för att ni ska inleda en sådan tillsyn?

– Detta är ett första steg, att kalla till oss ansvariga för att få mer underlag. Efter det tar vi ställning till om det blir en större tillsyn.

– Syftet med initiativet från min sida är att komma fram till hur DO bäst kan agera för att komma tillrätta med problemen, fortsätter Arrhenius.

Att personer upplever sig diskriminerade på grund av sin etniska tillhörighet är ett stort problem inom flera områden i samhället, säger Arrhenius och syftar på de anmälningar och klagomål som kommer in till DO.

Av samtliga anmälningar och klagomål som kommer in till DO är de som rör just etniskt tillhörighet vanliga. Kategorin är den näst största vad gäller antal anmälningar och klagomål inom alla områden som kommer in till myndigheten, berättar Arrhenius.

– Sedan 2015 har en av de största kategorierna i antal anmälningar varit kopplade till etnisk tillhörighet. Så det är klart att vi haft information om att det är ett område som är stort. Vi är medvetna om att det tyder på att det är ett problem.

Lars Arrhenius ser allvarligt på det som DN:s granskning visar. Han hoppas att myndigheten nu kan bidra till att lösa problemen.

– Arbetsgivarna har det yttersta ansvaret och DO hoppas kunna bidra med att komma tillrätta med problemen. Det är i vårt uppdrag, säger han.

– Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren har ett viktigt ansvar, facken också. Jag tror att man behöver göra en större insats för att förändra situationen.

Läs mer:

Patienter tillåts välja läkare med enbart svenskt ursprung – över hela landet

Tandläkarförbundet efter DN-granskning: ”Vårdgivarna bör utredas”

S kräver granskning om att patienter tillåts välja läkare med svenskt ursprung

Regioner går emot egna riktlinjer – låter patienter välja etniskt svenska läkare