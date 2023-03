Dödsdom fastställd mot svenskiranier

Fakta. ASMLA

ASMLA är en förkortning för Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz, på svenska Kampgruppen för Ahvaz befrielse. Målet för ASMLA, som grundades 1999, är större självständighet för provinsen Khuzestan. Provinsen är något av ett centrum för Irans oljeutvinning. Den omfattar drygt 63 000 kvadratkilometer och har cirka fem miljoner invånare.

Iran betraktar ASMLA som en terrorgrupp och har med alla medel bekämpat dess ledarkader. I november 2017 blev en av ledarna, Ahmed Nissi, skjuten till döds utanför sitt hem i nederländska Haag. Hans familj anklagar Irans säkerhetstjänst för mordet.