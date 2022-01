Domstolar ställer in förhandlingar på grund av sjukdom

Coronautbrott och sjukfrånvaro har drabbat domstolar i landet, som DN rapporterat tidigare. Nya siffror visar att sjukdom bland parter, ombud och förhörspersoner lett till att 1 795 förhandlingar ställts in över hela landet under perioden 1-18 januari i år.

– Det har ställts in fler mål under denna period 2022 jämfört med 2021 så det visar att vi har blivit mer påverkade nu än tidigare under pandemin, säger Nina Stubbe, lagman vid Södertälje tingsrätt.

När domare och protokollsförare blir sjuka går det ofta att hitta ersättare. Det är svårare när andra funktioner är frånvarande.

– Vi har haft sjukdomsfall inom Södertälje tingsrätt men i stort har vi kunnat flytta förhandlingar och sätta in andra domare och protokollförare och då kunnat genomföra förhandlingarna. Så när de väl ställts in är det först och främst på grund av att ombud eller parter varit sjuka, säger Nina Stubbe.

Lagman Nina Stubbe säger att det har ställts in fler mål vid Södertälje tingsrätt under perioden 1-18 januari 2022 jämfört med 2021. ”Det visar att vi har blivit mer påverkade nu än tidigare under pandemin.” Foto: Nicklas Thegerström

Även vid Södertörns tingsrätt har pandemin fått följder. Sedan årsskiftet har 80 förhandlingar ställts in.

– Det har varit en uppgång av sjukdom den senaste veckan och vi har omdisponerat resurser. Det är dock viktigt att poängtera att det finns fler orsaker än sjukdom som leder till inställda förhandlingar. Bristande delgivning kan också vara en av orsakerna till att en förhandling ställs in, säger Szilárd Rado, administrativ direktör vid Södertörns tingsrätt.

Precis som resten av samhället har rättsväsendet behövt ställa om till digitala lösningar under pandemins mest kritiska perioder berättar Szilárd Rado.

– Vi befarade att det skulle bli ännu mer kritiskt, men det har det tack och lov inte blivit. Vi håller verksamheten flytande på ett bra sätt genom att kunna genomföra förhandlingar via videolänk till exempel.

Göteborgs tingsrätts verksamhet fortlöper i princip som vanligt. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Göteborgs tingsrätt har högre sjukfrånvaro än tidigare men verksamheten fortlöper i princip som vanligt.

– Folk som ska inställa sig är sjuka, åklagare är sjuka och advokater är sjuka. Men tittar man på antalet inställda förhandlingar har det ökat något, men inte så mycket, säger Göran Lundahl, lagman och chef för Göteborgs tingsrätt.

Johan Kvart, lagman vid Malmö tingsrätt, säger att de hittills inte har behövt ställa in mål för att personal är sjuk eller i karantän.

– Från och med i dag har vi konstaterat att vi har många fler sjuka än vad vi har haft tidigare så det är möjligt att det kan komma att påverka, säger han.

Johan Kvart, lagman vid Malmö tingsrätt, berättar att man inte har behövt ställa in mål på grund av sjukdom – än så länge. ”Från och med i dag har vi konstaterat att vi har många fler sjuka än vad vi har haft tidigare”, säger han. Foto: Anders Hansson

Landets största tingsrätt, Stockholms tingsrätt, har lyckats hålla nere siffrorna av inställda förhandlingar till 40 stycken, av totalt cirka 400 förhandlingar sedan årsskiftet.

– Vi har nu två års erfarenhet av att arbeta under dessa förhållanden, vi har regelbundna möten där vi stämmer av läget och är beredda om det blir en förändring. Men vi ser inte att det krävs förändringar nu som vi behöver göra utan vi försöker i största möjliga utsträckning ge tillgång till rättslig prövning och det har varit vår linje under de här två åren, säger Gudrun Antemar, lagman vid Stockholms tingsrätt.

