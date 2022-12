Dramatiska kostnadsökningar för ambulansflyg oroar regionerna

Himlen hänger tungt grå över Arlanda, då vi blir insläppta i hangaren med flygoperatören Grafairs namn på porten. Svenskt ambulansflyg, som har en bas med två av sina sex jetplan på Arlanda, är hyresgäst hos konkurrenten.

– Jag ser oss inte som konkurrenter, säger Anna Alm Andersson, och påpekar att det är mycket sällan som KSA behöver ta hjälp av andra underleverantörer för att utföra sina transporter av svårt sjuka patienter.

– Vi har tillräcklig kapacitet. Jag är otroligt imponerad av vad man åstadkommit på kort tid.

Anna Alm Andersson har en bakgrund som chef för akut omhändertagande i Region Norrbotten. Hon visar in i kabinen som är utrustad som en intensivvårdsavdelning med plats för upp till liggande tre patienter. Att två föräldrar kan åka med vid kuvöstransporter av nyfödda barn uppfattas som ett lyft. Tillgängligheten upplevs däremot otillräcklig, då KSA ofta saknar tillgängliga plan, enligt beställare på sjukhusen DN talar med.

– Jag hoppas att de som upplever detta vänder sig till mig så att vi kan titta på det, säger Anna Alm Andersson.

Verksamheten som startade med ambitionen att försörja hela landet med ambulansflyg har haft en skakig start. Det ekonomiska underskottet har nu justerats till 59 miljoner vid årets slut efter att budgeten slagit fel, som DN berättat.

Den 8 december samlas förbundsfullmäktige för att anta en krisplan. Styrelsens förslag är att underskottet tas in som negativt kapital, och återställs på tio års sikt. Möjligheten att sälja några av planen, säga upp personal och eventuellt dra ner på antalet baser, som diskuterats, ses inte som ett realistiskt alternativ.

Tvärtom utökas budgeten nästa år, och därmed regionernas kostnader, för att täcka upp för årets underskott och för att anställa fler piloter. Att en majoritet av regionerna köpt mindre flyg än budgeterat, förklaras med att 2022 varit ett uppstartsår.

– Signalen från regionerna är att behovet av ambulansflyg kommer att öka, säger Anna Alm Andersson som tror att budgeten kommer att vara i balans 2023.

Flygplanen av typen Pilatus-24, som köpts in med australienska läkarteamen The Flying doctors i Australien som förebild, har bland annat kritiserats för svårigheter att möta det nordiska klimatet. Strax innan intervjun är fyra av sex plan samtidigt på reparation och tagna ur trafik. Foto: Erik Abel

Lågkonjunkturen slår hårt mot regionerna, och nu visar det sig att det egna ambulansflyget som skulle kapa kostnader tvärtom blivit betydligt dyrare.

Enligt Jan Öström, ekonomidirektör i Region Norrbotten, som använder ambulansflyget mest, och delvis subventioneras av andra regioner, har kostnaderna i år ökat från 55 till cirka 80 miljoner kronor jämfört med tidigare, en ökning med 45 procent.

– Vi är väldigt bekymrade. Det är dramatiska och besvärande kostnadsökningar, säger Jan Öström.

Han säger att regionen bearbetar frågan tillsammans med andra regioner.

– Vi funderar på hur effektivisering kan ske inom KSA.

Grannregionen Västerbotten uppskattar att kostnaden fördubblats.

Under möten med förbundsfullmäktige under året har politiker nyligen uppmärksammat att KSA, till skillnad från de tidigare privata aktörerna, tar betalt för väntetid i samband med transporter, och att intäkten ökat under året.

– Väntetiden debiteras bara när det handlar om specialteam, när planet väntar på att teamet hämtar en patient på sjukhuset. Det är naturligt, då planet är uppbokat för andra uppdrag, säger Anna Alm Andersson.

På Sahlgrenska i Göteborg beskriver Niclas Kvarnström, verksamhetschef på Transplantationscentrum, oanade effekter av övergången från en privat aktör till KSA. Transplantationsteamens uttagspersonal kan inte använda KSA vid långa resor av arbetsmiljöskäl. I stället måste ett annat flygbolag anlitas, samma aktör som tidigare, men nu upphandlat av KSA, till ett mycket högre pris.

Niclas Kvarnström, chef för Transplantationscentrum på Sahlgrenska, har vänt sig till regionen efter att budgeten spruckit i och med övergången från en privat aktör till KSA. ”Vi har varit villiga att pröva eftersom det skulle spara pengar åt sjukvården. Men det har blivit nästan dubbelt så dyrt, och arbetsmiljön har blivit sämre”. Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

– Vår personal måste kunna vila under transporten, men stolarna på planen går inte att fälla, och det är bullrigt i kabinen. Planen saknar även toalett, säger Niclas Kvarnström.

Långa resor, exempelvis till Island, har blivit nästan dubbelt så dyra. Niclas Kvarnström lyfter också nya poster som tillkommit, förutom kostnaden för väntetid.

– Det är sällan ett plan står startklart på Landvetter som det var sagt, och vi får betala mellanskillnaden när ett plan flygs ner till Göteborg.

Efter att budgeten spruckit har han nu bett om att få ett möte med regionen.

– KSA har sålts in som ett billigare alternativ. Nu har det i stället blivit nästan dubbelt så dyrt, samtidigt som arbetsmiljön är sämre. Vi har svårt att förstå varför vi ska använda dem, säger Niclas Kvarnström.

Anna Alm Andersson säger att hon inte känner igen beskrivningen att KSA skulle bli billigare för regionerna. Däremot att det skulle garantera tillgången till ambulansflyg i hela landet.

– Jag har aldrig sett en utfästelse att det skulle bli så billigt som möjligt i antal kronor.