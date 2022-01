D:s Martin Wannholt: ”Kan ge tre exempel på majoritetsstyre i Göteborg”

Demokraterna var kanske de 290 olika kommunalvalens största knall 2018; från ingenstans till näst största parti i fullmäktige.

Grunden fanns i kombinationen av ett motstånd mot bygget av tågtunneln Västlänken och att Martin Wannholt är en erkänt skicklig debattör.

Men nu, när valåret inleds, är en helt central fråga hur många av partiets väljare som hänger kvar när bygget av Västlänken kommit tämligen långt.

Nybildade partiet Demokraternas valvaka 9 september 2018: Partiledaren Martin Wannholt intervjuas av media. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

DN frågar gruppledaren och kommunalrådet Martin Wannholt:

Ett valår börjar. Hur är magkänslan? Oro? Förväntan?

– Känslan är mycket bra. Ett valår innebär att fler människor sätter sig in i politiken, vilket gynnar de partier som har bra lösningar på väljarnas problem. Vi jobbar stenhårt för bra lösningar, särskilt tryggheten som måste vara ett genomgående tema i alla politiska sakområden.

Om du skulle formulera en valaffisch, vad skulle det stå på den?

– Att Demokraterna är göteborgarnas parti. Vi är bättre på sakfrågor och trygghet än bara politik.

Vad ser du som era två viktigaste lokala valfrågor?

– Kraftfulla insatser för att stoppa kriminaliteten i Göteborg och stora satsningar på utbildning; från förskola, grundskolan och vidare till gymnasiet. De två frågorna hänger ihop och blir lika viktiga nästa mandatperiod.

Martin Wannholt i talarstolen i fullmäktige. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Vad tror du det främst blir politisk strid om i Göteborg?

– Trygghetsfrågorna och skolan.

Om du plötsligt fick ett par miljarder över, var skulle du lägga dem?

– Jag skulle stärka polisens trygghetsarbete med lokala polisstationer och minska framtida skulder genom att investera i nya skolor, förskolor och äldreboenden. Och genomföra en mängd åtgärder för att få trafiken att flyta bättre för samtliga trafikanter i vår stad, det är ohållbart som det är i dag.

Snart har en mandatperiod gått. Vad har ni lyckats bäst med?

– Mer pengar till skolan genom återremissen av alliansens budget för 2020, satsningar i förskolan, planer för fler småhus, att det införs krav på språktest i omsorgen, att vi stoppat linbanan, dragit in kommunala bidrag till föreningar med islamistkopplingar, tidigareläggningen av avvecklingen av Rosenlundsverket, den förstärkta kampen mot hederskultur liksom stopp för ebo-flyktingar till hela Göteborg med hjälp av S och SD.

Vad irriterar dig att ni inte lyckats med?

– Att slöseriet av skattepengar i Göteborg inte stoppats, där Västlänken naturligtvis är värst. Staden har fortfarande kvar alla kommunikatörer, övriga politiker hann slösa bort 140 miljoner i linbaneutredning innan vi Demokrater fick stopp på den.

Nämn en politiker, i Göteborg eller landet i övrigt, utanför ditt eget parti som du tycker är skicklig eller inspireras av?

– Jimmie Åkesson är skicklig på riksplanet och Hampus Magnusson (kommunalråd för Moderaterna, DN:s anm) lokalt.

Med en kopp kaffe hämtad från automaten inne i rådhuset. Foto: Tomas Ohlsson

Göteborgspolitiken är splittrad i fem partikonstellationer. Dina tankar om styret efter valet?

– Minoritetsstyren blir sällan bra. En stad behöver styras med en stabil majoritet, politiker bör ägna sig åt sakfrågor och lösa verkliga problem. Det kräver ansvarstagande partier.

– Jag kan med utgångspunkt i Sifos senaste lokala opinionsundersökning ge tre exempel på möjliga konstellationer efter valet: Dels gruppen D, M, L, KD och SD som fick 54 procent, dels D, M och S som fick 52 procent, och dels D, S och SD som fick 51 procent.

– Jag har mycket svårt att se hur V, MP, Fi och C skulle kunna vara med och ta ansvar för att få ordning på frågor som rör migration och integration och den skenande kriminaliteten.

Någon särskild bokläsning du bockar av under helgledigheten?

– Jag läser Christopher Hitchens God is not Great – How Religion Poisons Everything.

Hur löd ditt personliga nyårslöfte?

– Det var samma som när vi startade Demokraterna, att alltid sätta göteborgarna och sakfrågorna främst, istället för politiskt käbbel och taktiserande.