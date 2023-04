Dubbeldråpet i Ulricehamn: ”Det finns brottsoffer och gärningsmän på båda sidor”

Vid 01-tiden onsdagen 14 september i fjol vaknade 22-åringen och hans 16-åriga flickvän av att det bankades hårt på lägenhetsdörren. Efter en stund blev det tyst och 22-åringen säger att han tittade ut genom titthålet, såg ingen och lade sig igen.

Någon minut senare hörde han och flickvännen ljud från balkongen och såg skuggor, innan två killar slog sig in genom balkongens fönster. Flickvännen hann låsa in sig på toaletten. I det tumult som uppstod i köket avled de som tagit sig in. De var maskerade och en av dem bar skyddsväst, men de var endast beväpnade med en liten mattkniv, som inte ska ha använts.

22-åringen ringde själv 112 och polisen och berättade vad som hänt.

Vittnen och åtalade har uppgett under rättegången att angriparna hade tagit droger i en lägenhet i en annan del av staden och då bestämt sig för att ta sig in hos 22-åringen för att råna alternativt skrämma honom.

Konflikten uppges av åklagare och polis bottna i konkurrens om den lokala drogmarknaden i Ulricehamn.