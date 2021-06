Efter lång väntan – här öppnar portarna till Liseberg igen

”Det är en minut kvar!”

Entréchefen Pether Johansson har öppnat portarna till Liseberg i 25 år. Nu ropar han till gänget som står beredda att göra den historiska öppningen efter pandemin, att det mycket snart är dags.

”Vi har lossat hänglåsen!” svarar de två vakterna vid stora gallergrinden. Utanför står en skara människor med förköpta åkband. Otåligheten går inte att missta sig på.

Eyad sju år och lillebror Sam har tjatat om att få gå hit i två års tid. ”Vi hade inget annat val än att se till att skaffa biljetter först av alla”, säger föräldrarna. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Det är en minut kvar, och bröderna Ramadi har väntat i två år. Femårige Sam och sjuårige Eyad har sparkat på föräldrarna hemma av frustration, men de har ju inte kunnat gör något eftersom Liseberg varit stängt under hela förra säsongen. Nu återstår så väldigt lite innan pojkarna får komma in. Sam sparkar på gallergrinden.

Med en minut kvar reser sig en betydligt äldre och tålmodigare besökare. Lena Angeleni har suttit på en bänk utanför entrén sedan klockan tolv. Hon var så säker på att det var då parken skulle öppna. I två och en halv timme har hon spelat bingo på mobilen och glatt sig över att hon just i dag tagit den andra sprutan. Det ska firas med Lisebergspremiär.

Lena Angeleni har förköpt biljett som alla andra på permiärdagen. Just i dag fick hon också sin andra spruta. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

På entréchefens signal om att nedräkningen börjat sprider parkvärdarna i turkosa pikettröjor ut sig efter genomgången de haft. De flesta fick klartecken för sommarjobbet här för bara någon vecka sedan. Nu börjar säsongen. De flesta passerar den rosa ballongportalen och följer premiärmattan in mot parken. En av dem som tar ett steg åt sidan för att stanna och se besökarnas entré är vd Andreas Andersen.

Bild 1 av 3 Lisebergs vd Andreas Andersen kan inte hålla leendet tillbaka. Foto: Adam Ihse/TT Bild 2 av 3 Genomgång med parkvärdarna minutrarna innan öppning. En stor sommararbetsplats är åter i drift. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 3 av 3 Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bildspel

Han är nervös. Allt ska ske precis som förr, men ändå helt annorlunda. Vd:n vill åt samma åkglädje och folkfest som alltid, men det måste vara smittsäkert. ”Vi kommer göra fel. Vi kommer tvingas göra om”, sa han nyss till sin stab, men nu kan han inte hålla leendet tillbaka.

När minuten nästan gått springer kaninkompisen Emelie Wallenstjärna upp på gräskullen där de gröna Lisebergskaninerna samlats för att dansa och vinka – på håll – till alla premiärgäster. Emelie har röd kjol med stjärnor på och glitter i blicken. ”Det är så mycket glädje nu, så mycket tagg!”

Bild 1 av 2 Äntligen kommer besökarna! Parkvärdar och kaniner ska dansa och vinka på distans i år. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 2 av 2 Emelie Wallenstjärna i röd kjol och kanindiadem har jobbat säsonger här sedan 2016. Glädjen är stor över att få göra det igen. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bildspel

Kaninerna studsar till Arvingarnas mellohit ”I do, I do, I do”. Lena Angeleni har kommit fram till snurrspärren. Vd:n ler. Pappa Nabeel Ramadi lyfter upp sonen mot biljettavläsaren. Mamma Khulood Mashrai tar storebror i handen. Två års väntan är slut. Pether Johansson tittar på klockan. Minuten har gått. Sam Ramadi släpps in på Liseberg.

