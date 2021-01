Efter nyårshelgen: Nytt rekord i antal covidpatienter i Västra Götaland

Det anades ett ljus i tunneln när regionen presenterade siffrorna för antalet covidpatienter innan nyår.

Då, den 30 december, vårdades 506 patienter, vilket var första gången som antalet inneliggande patienter med covid-19 minskat sedan andra vågen satte fart i mitten av oktober.

Kurvorna på tre av regionens sex sjukhusområden såg nedåtgående kurvor gällande det totala antalet covidpatienter.

Men årets första rapport för patientbeläggningen visar på ett nytt dystert rekord.

Totalt finns 543 covidpatienter i regionen, och 74 av dem vårdas på intensivvårdsavdelning, iva. Som flest vårdades 521 patienter i regionen för covid förra året.

Men antalet ivapatienter är fortfarande långt ifrån vårens höga nivåer. Då, i början av maj, fanns som mest 97 patienter på iva med covid-19.

Antalet ivapatienter med covid-19 har alltså inte stigit lika kraftigt som de övriga covidpatienterna under hösten, vilket beror på en bättre utvecklad vård för dessa patienter. Dagens covidpatienter vårdas i regel under en mycket kortare tid än vad som behövdes under den vårens tidigare fas, den första vågen, av pandemin.

Antal covidpatienter i Västra Götaland NU-sjukvården: 91 personer varav 6 på IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 254 personer varav 42 på IVA Sjukhusen i Väster: 60 personer varav 5 på IVA Skaraborgs Sjukhus: 71 personer varav 11 på IVA Södra Älvsborgs Sjukhus: 67 personer varav 10 på IVA Visa mer

Vaccinationen fortsätter nu med full kraft av regionens äldre på särskilda boenden. Vaccinationerna startade den 27 december på fem särskilda boenden i Göteborg.

Då fick 425 personer en första spruta, vilket ska följas av en andra spruta efter ytterligare två veckor.

Idag har totalt 1.200 personer påbörjat sin vaccinering mot covid-19, vilket har skett på både kommunala och privata boenden.

– Det har hittills gått väldigt bra, och vi har haft otroligt gott samarbete med Göteborgs vårdcentraler, säger Babbs Edberg, chef för äldreomsorgen i Göteborg.

Antal som vårdats i regionen Fram till och med den 30 december kl. 14:00 hade totalt 71 791 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19. Det är en ökning med 925 fall sedan den 29 december. Källa: Folkhälsomyndigheten Visa mer

Efter den första leveransen kom det ytterligare runt 16.000 doser under vecka 53 och därefter kommer preliminärt runt 14.000 doser att levereras varje vecka.

– Det är himla viktigt att vi håller i restriktionerna. Vi är på gång med vaccinationer men vi har lång väg kvar, säger Babbs Edberg.

Läs mer:

Färre covidpatienter vårdas på sjukhus i Västra Götaland

Se covidpatientens egna bilder från sjukhusavdelningen

Läs fler nyheter från Västsverige