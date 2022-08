Eldhärjade färjan har lagt till i Nynäshamn

Den brand som bröt ut på bildäck inne på fartyget Stena Scandica på måndagseftermiddagen kunde släckas relativt snabbt. Men branden orsakade strömavbrott och färjan, som var på väg till Lettland, fick under svåra väderförhållanden bogseras in mot land.

32 passagerare evakuerades från fartyget under kvällen. Evakueringen avbröts senare när färjan fått igång en av sina motorer och kunde gå för egen maskin. Under natten har det rört sig sakta mot land för att på tisdagsförmiddagen lägga till i Nynäshamn.

De 241 passagerare och 48 besättningsmän som befinner sig ombord förs nu till hotell för att vila efter ett drygt dygn till havs. I land finns Röda korset och frivilligorganisationer på plats för att bistå med stöd till de som behöver. De 32 personerna som evakuerats till Visby kommer att anlända i Nynäshamn senare under dagen.

Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada på fartyget, enligt Stefan Elfström, presstalesperson på Stena.

Stefan Elfström, presstalesperson på Stena. Foto: Elin Åberg

Orsaken till olyckan ska vara en brand i en kylcontainer som har gjort att färjans elsystem slagits ut. Branden bröt ut på bildäck och hanterades av besättningen ombord. I dagsläget vet ingen hur omfattande skadorna är, många av passagerarna har sina bilar där och de kommer att få vänta för att få tillgång till dem tills fartyget och dess skador har inspekterats.

Färjan ska undersökas av både Haverikomissionen och Stena själva för att utreda brandorsaken.

– Det är en extremt ovanlig händelse. Så vitt vi kan bedöma har det hanterats fantastiskt bra, så väl ombord som av övrig inblandad räddningspersonal, säger Stefan Elfström.

Över hälften av passagerarna och en stor del av besättningen kommer från Lettland. Landets ambassadör Ilze Rūse är på plats, om någon skulle behöva konsulär hjälp.

– Vi är mycket imponerade över det professionella sätt som svenska myndigheter har hanterat det som hänt, säger Ilze Rūse.

Lettlands ambassadör Ilze Rūse. Foto: Elin Åberg

Gotlandstrafiken kommer att drabbas av förseningar på grund av olyckan, då en av Destination Gotlands färjor bistod vid insatsen.

”Vid fartygets ankomst till Visby var besättningen i stort behov av återhämtning efter räddningsaktionen”, skriver trafikbolaget i ett pressmeddelande.

Nattens avgångar på sträckan har ställts in.

– Jag beklagar att vi kom ut sent med information till de som väntade på sin avgång med M/S Visby under tisdagen. Vi fick sent på måndagskvällen information om att avbryta insatsen, och väl i hamn stod det klart att våra medarbetare behövde fokusera på återhämtning efter en lång dags arbete, säger Marcus Risberg, vd för Destination Gotland.