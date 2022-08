Elever kallades ”judejävel” – DO inleder tillsyn mot två skolor

Lärare kan för lite om antisemitism och tar inte trakasserier som till exempel Hitlerhälsningar och tillmälen som ”judejävel” på tillräckligt stort allvar. Det framkom i en rapport som nyligen presenterades av Stockholm stad.

Enligt Kristina Wagrell, forskare på Malmö universitet som skrivit rapporten, är det ett dolt problem som finns i de flesta skolor, i alla kommuner. DN har tagit del av två anmälningar som nu ligger hos DO för avgörande. Enligt Kristina Wagrell är de typiska i sin karaktär:

– Det handlar om grova, antisemitiska kränkningar som skolorna ser som pojkstreck, säger hon.

Fallen handlar om 12-åriga Isak, som går i en grundskola i Täby och jämnåriga Adam, som går i en skola i Danderyd. Båda ska under lång tid ha utsatts för upprepade kränkningar på grund av deras judiska bakgrund, de ska ha kallats ”judejävel” och mötts av Hitlerhälsningar. Isak fick nazistisk propaganda skickad till sin skoldator och Adam fick höra att han skulle ”gasas ihjäl”. Enligt föräldrarna, som anmält händelserna till skolorna, ska skolpersonal ha funnits närvarande vid flera tillfällen.

”Ingenting hände, trakasserierna fortsatte och förvärrades”

Såväl Isak som Adams föräldrar informerade löpande lärare, mentorer och respektive skolledningar om vad deras söner utsattes för.

– Vi fick till svar att skolan såg allvarligt på det som hänt och att man självklart hela tiden arbetar med att förhindra alla former av kränkningar. Men ingenting hände, trakasserierna fortsatte och förvärrades, säger Isaks pappa.

Adams föräldrar fick liknande besked från sin sons skola.

Isaks föräldrar gjorde ett dussintal anmälningar till skolan. De blev omskakade av att anmälningarna, som de upplevde det, bemöttes med överslätande.

I ett av de mejlsvar som föräldrarna fick av biträdande rektorn, och som DN tagit del av, skrevs att deras son borde ”bli medveten om att han själv också bär ett ansvar för det som händer” eftersom han i sin tur hade kallat andra elever för ”nazister”.

”Jag vänder mig starkt emot att min son själv skulle bära ansvar för att han blev utsatt för hatbrott”

”Det ena ursäktar visserligen inte det andra, men även sådana detaljer måste komma fram då saken annars får en orättvis vinkling”, fortsatte den biträdande rektorn.

– Jag blev mållös, det är så så naivt och historielöst. Jag vänder mig också starkt emot att min son själv skulle bära ansvar för att han blev utsatt för hatbrott, säger Isaks pappa.

Skolledningen menade vidare att det i den grupp elever som ägnade sig åt att kränka Isak ”råder en rå jargong”. Man kallar varandra för jude och nazist – sedan skrattar man åt det.

”Oavsett hur smaklöst vi tycker att det är har barn generellt inte samma perspektiv på saken som vi i vuxenvärlden och denna typ av otillåtna skämt kan ses just som skämt”, skrev den biträdande rektorn i mejlet.

Föräldrarna krävde ett möte med rektorn. De spelade in samtalet. I det bekräftar rektorn att man anser att det faktum att att Isak vid upprepade tillfällen kallats ”jävla jude” har att göra med att den typen av grovt språkbruk normaliserats bland vissa elever. DN har lyssnat på inspelningen där rektorn säger:

”Man kallar varandra för bög. Man kallar varandra för hora. Man kallar varandra för jävla svartskalle, jävla bulgar, jävla ryss och nu är det någon som kallas för jävla spanjor för att han har kallat någon för jävla kines.”

”Det råder ett hårdnande och polariserat klimat i hela samhället, det märks även i skolan”

Rektorn tillägger sedan att man inte ”rangordnar olika typer av kränkningar” på skolan, utan ser lika allvarligt på alla.

– Jag kan inte kommentera i detalj hur vi agerat i individärenden. Jag kan bara konstatera att skolan inte är en fredad zon – det råder ett hårdnande och polariserat klimat i hela samhället, det märks även i skolan, säger rektorn till DN.

Rektorn menar också att man, tvärtemot föräldrarnas uppfattning, agerat kraftfullt genom olika insatser på både individ- och gruppnivå.

Enligt Isaks föräldrar upphörde inte de antisemitiska trakasserierna.

Pappan vände sig till skolans huvudman, Täby kommun. Enligt skollagen har skolan skyldighet att rapportera alla kränkningsanmälningar dit, för att för att kommunen skyndsamt ska kunna utreda vad som hänt. Då upptäckte Isaks pappa att inte en enda av familjens anmälningar gått vidare till huvudmannen, trots den allvarliga karaktären.

”Jag saknar ord för hur skolan hanterat det här”

Utbildningschefen initierade en utredning, som DN tagit del av, som bekräftar pappans upptäckt. Av totalt 143 incidentrapporter som gjorts till skolan hade bara 23 ärenden gått vidare till utbildningsnämnden. Ingen av dem handlade om det som Isak utsatts för. Skolan har förklarat det med en ”administrativ brist” kopplad till att man bytt system.

– Jag saknar ord för hur skolan hanterat det här, säger Isaks pappa.

I våras anmälde såväl Isak som Adams föräldrar sina respektive skolor till Barn- och elevombudsmannen, BEO, som nu har överlämnat ärendena till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som beslutat att inleda tillsyn i båda ärendena.

Båda skolorna har i efterhand uppgett att det förekommit kränkningar som grundat sig på Adam och Isaks judiska bakgrund. Båda skolorna anser dock fortsatt att en lång rad insatser gjorts. Förutom de som rör de involverade individerna tidigarelades den ordinarie undervisningen om Förintelsen i Danderyd som också anlitade och en ung, judisk föreläsare. I Täby arrangerades en ”Våga vara vänlig-vecka”.

Sedan Isaks pappa larmade huvudmannen i Täby har han anmält att hans son utsatts för ytterligare sex händelser med tydliga antisemitiska inslag, bland annat en då elever sjungit nazistiska kampsånger under lektionstid.

– Det är tydligt att skolan inte mäktar med att ta sitt ansvar. Det vi drabbats av vittnar om en fortsatt låg kunskap kring Förintelsen, nazismen och de rättigheter den judiska minoriteten har, säger Isaks pappa.

I Täby har delar av skolledningen bytts ut under våren, rektorn har slutat. Den nya skolledningen polisanmälde de senaste trakasserierna som hatbrott, men förundersökningen lades ner. Utbildningschefen skriver i ett mejlsvar till DN att man efter en interutredning ”identifierat ett behov av fortbildning av personalen för att motverka all form av antisemitism”. Danderyds skolledning skriver i ett svar till DO att skolan konstant arbetar med att bli bättre på att upptäcka och förebygga den här typen av trakasserier.

– Som föräldrar har vi fått kämpa hårt för att få skolan att inse allvaret. Nu hoppas jag att DO:s tillsyn leder till en betydligt större medvetenhet och att mer adekvata åtgärder sätts in mycket tidigare i den här typen av fall, säger Isaks pappa.

Fotnot: Isak och Adam är fingerade namn.

Skollagen om kränkande behandling ● Förskolor, skolor och övriga verksamheter som lyder under skollagen ska vara fria från kränkande behandling, mobbning och diskriminering. De måste arbeta aktivt med att förebygga och åtgärda kränkningar. ● Skolpersonal har anmälningsplikt. Rektor måste anmäla vidare till huvudmannen (kommunen). Den ska skyndsamt utreda vad som hänt. ● Diskriminering regleras i diskrimineringslagen. det finns sju diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Visa mer

