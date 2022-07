Elevhälsan görs om efter skolattacken i Malmö

På onsdagen inleds huvudförhandlingen mot den 18-åring som erkänt att han dödade två lärare på Malmö latinskola i mars. Polisutredningen har fortlöpt under hela våren. Parallellt har Malmö stad gjort en egen utredning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ville ha utredningen extern och gav uppdraget till grundskoleförvaltningen. Syftet var att ”utifrån den allvarliga händelsen på Malmö latinskola utreda skolans generella elevstödjande arbete”.

I polisens utredning av de två morden framgår att den nu åtalade 18-åringen hade kontakt med elevhälsan. Han var ofta uppe som ämne på de elevhälsomöten där bland annat kurator, mentor, skolsköterska och rektor deltog.

– (18-åringen) är alltid dagens ämne. Vi pratar mycket om honom, berättar en av lärarna i förhör.

Så sent som samma dag som attacken togs en förnyad kontakt. Lärare tyckte att 18-åringen betett sig spänt och underligt under dagen, och bland annat frågat om skolans övervakningskameror. En lärare blev orolig och gick för att prata med kuratorerna, som inte var på plats, och vände sig i stället till skolsköterskorna som sa att de skulle ta upp det direkt nästa morgon. Även skolans säkerhetsansvariga fick informationen och tog den på stort allvar. Inget hotfullt hade framkommit, men man beslutade att under de följande dagarna starta en elevkonferens för att se om fler lärare reagerat.

Någon timme senare gick 18-åringen till attack och dödade två lärare. Efteråt ringde han själv till polisen och lät sig gripas.

Ursprungligen skulle grundskoleförvaltningens utredning titta på skolans ”elevstödjande arbete i ärendet och generellt”, men ett par veckor senare ändrades direktiven: nu skulle utredningen enbara titta på det elevstödjande arbetet generellt, inte på den specifika händelsen.

– Det var av hänsyn till både tid och att polisutredning pågick, då var det mycket viktigare i ett sånt känsligt läge att få fatt på vad det är för förbättringar vi kan göra på helhetsnivån, säger Anneli Schwartz, direktör på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Utredningen visar på flera områden som kan förbättras inom skolans elevhälsoarbete. Bland annat framkommer att merparten av resurserna riktas in på åtgärder, medan skollagen föreskriver att det främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Utredningen visar också på oklarheter i vem som ansvarar för uppföljning och utvärdering av de insatser som görs.

Enligt Anneli Schwartz påbörjades arbetet med förbättringsförslagen omedelbart.

– Vi har gjort utbildningsinsatser. Vi har också centraliserat elevhälsan, det vill säga att elevhälsan som tidigare låg tillsammans med gymnasieskolorna är uppflyttad till förvaltningsnivå, direkt underställd mig. För att man ska få en övergripande bild och kunna ge likvärdigt stöd, säger hon.

– Och sedan har man tagit fram nya rutiner och även anställt ytterligare personal.

Under onsdagen inleds huvudförhandlingen mot den åtalade 18-åringen i Malmö tingsrätt.

– Det innebär ju att såren rivs upp, igen. Det är ju en tragisk händelse, det är många berörda. Men vi har verkställt en hel del stödjande insatser med stöd av bland annat företagshälsovården under pågående period för såväl elever och personal, säger Anneli Schwartz.

