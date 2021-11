Elfel orsakar störningar i tågtrafiken

De här sträckorna påverkas:

Stockholm C – Göteborg C: Sydgående snabbtåg går en annan väg vilket medför att bussar ersätter från Södertälje Syd till Hallsberg via Katrineholm.

Stockholm C – Karlstad C: Sydgående snabbtåg går en annan väg vilket medför att bussar ersätter från Södertälje Syd till Hallsberg via Katrineholm.

Stockholm C-Hallsberg: Sydgående regionaltåg går en annan väg vilket medför att bussar ersätter från Södertälje Syd till Hallsberg via Gnesta, Flen, Katrineholm och Vingåker.

Snabbtåg Stockholm C – Malmö C: Förseningar på sträckan.

Regional Sala-Linköping: Förseningar på sträckan.

InterCity Stockholm-Linköping: Förseningar på sträckan.

Källa: SJ