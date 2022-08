Elins fyraårige son hittades i skogen: ”Är så tacksam”

Fyraårige Lucas försvann från en gård i Gäddeviksås i södra Småland vid 16-tiden på lördagen då hans föräldrar var på besök hos en släkting. Pojken, som har en diagnos och inte pratar, lekte på baksidan av ett hus när han plötsligt var försvunnen.

Föräldrarna letade i 45 minuter och beslutade sig sedan för att larma polisen.

Ett stort räddningspådrag som växte under kvällen kallades in och kom snart att bestå av räddningspersonal, poliser, hundpatruller, drönarpiloter och en helikopter med värmekamera. Plus personer ur allmänheten.

När pojken till slut hittades hade mörkret fallit och det var allt svårare för räddningspersonalen att genomföra sökandet.

Oliver Lundberg och hans kollega Johnny Rohlin är båda brandmän i Kosta, 70 kilometer från Gäddeviksås, när de vid 21.20-tiden kallades in i sökningarna efter pojken. Vid 22.30-tiden var de båda brandmännen på plats tillsammans med sin terränggående fyrhjuling.

– Vi fick en sektor att gå igenom, främst sådan terräng som var svår att köra i med andra fordon eller svår att gå i, berättar Johnny Rohlin.

Johnny Rohlin, på fyrhjulingen, och Oliver Lundberg vid Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Foto: Privat

– Vi snurrade rätt mycket i skogen och terrängen var mycket besvärlig på sina ställen. Till sist stannade vi och pratade med några kollegor som körde drönare. Då var det en boende som kom fram och berättade att om vi körde upp nästa grusväg så skulle vi komma ut på ett hygge som vi ännu inte hade hunnit söka av.

Samtidigt som Oliver Lundberg och Johnny Rohlin skulle ge sig in på grusvägen blev de kontaktade av ledningscentralen som frågade om de kändes sig klara med sin sektor.

Men det var de inte. Grusvägen återstod.

– Så vi gav oss iväg längs vägen som var nygrusad och verkade framtagen för hyggets skull. Efter en stund såg vi en stor höjd ute på hygget så jag sa till Oliver att vi går upp där och tittar. Så han sprang upp medan jag tog fyrhjulingen för att möta honom från andra hållet.

Med ficklampan i ena handen vandrade Oliver Lundberg upp på höjden. Runt honom sträcker sig hygget som enligt brandmännen var stort som 25 fotbollsplaner.

– Terrängen var svår och det var inte lätt att ta sig upp men när jag väl var på toppen slog jag några varv med ficklampan. Och rätt som det var, mellan två stenar, fick jag syn på grabben där han satt. Han var nog 60 meter från mig.

De båda brandmännen säger att de kanske hade varit på hygget i tio minuter när de hittade pojken.

– Hade inte Johnny sagt att vi skulle ha gått upp där så vet vi inte när vi hade hittat honom. Vi hade givetvis sökt igenom hygget men det var ren tur att vi tog det i den här ordningen, säger Oliver Lundberg.

Platsen där pojken hittades ligger ungefär 220 meter från det hus där han hade försvunnit ifrån. Klockan var 23.30 och mörkret hade lagt sig.

Efter sju timmar ensam i skogen var Lucas återfunnen.

– Det var kolsvart. Det känns bra att vi hittade honom, säger Johnny Rohlin.

Oliver Lundberg berättar att fyraåringen var vaken när de hittade honom och att allt gick lugnt och stilla tillväga. Tillsammans med sin kollega tog de ned den lilla pojken till en vändplan där fyrhjulingen stod och körde honom till en samlingspunkt.

För Oliver Lundberg var känslan nästan overklig när fyraåringen dök upp i ljuskäglan från hans ficklampa:

– Det tog några sekunder för mig koppla att vi faktiskt hade hittat honom men jag kände mig jätteglad att vi haft turen att hitta grabben. Och det är inte bara jag och Johnny som har gjort detta, det är hela organisationen, alla som letat och som gjort sitt bästa. Att vara många som söker är nyckeln till framgång, säger Oliver Lundberg.

Lucas mamma Elin Lund Antonsson berättar att det har tagit tid att landa i att deras son äntligen är hittad och välbehållen.

”Vi är så tacksamma för alla som hjälpte till att leta efter honom och att polis och räddningstjänsten gjorde ett otroligt bra jobb”, skriver hon i ett meddelande och fortsätter:

”Lucas är hemma och han mår bra.”

Läs mer:

Försvunne fyraåringen hittades liggande på en väg i skogen