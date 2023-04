Elisabeth Svantesson: Jag vet hur det är när pengarna inte räcker

Logga in

Starten för Elisabeth Svantesson hade kunnat vara enklare. Skyhög inflation och galopperande elpriser plågar både medborgarna och en moderat finansminister som inte kan göra det hon helst vill: sänka skatterna. I alla fall inte i vårbudgeten som kommer nu på måndag. I stället går regeringen fram med höjda bostadsbidrag och manar befolkningen att hålla igen.

– Det är ingen som har sagt att det ska vara enkelt. Man har den uppgift man har och jag tar den på största allvar. Men jag vet att det är tufft och kommer att vara ännu tuffare för många. Jag vet att det är väldigt många som kämpar, säger Elisabeth Svantesson.

Det är ännu för tidigt att säga hur djup den ekonomiska krisen kommer att bli. Än så länge märks nedgången mest för dem med små marginaler. Men vill det sig illa kan den nuvarande situationen övergå i en betydligt djupare kris. Då kommer många fler hushåll att känna av att pengarna inte räcker till.

Lätta snöflingor faller över Kärrtorps centrum denna onsdag när finansministern anländer med sina livvakter i bil. I hjälporganisationen Vid din sidas ombonade lokaler har en grupp äldre samlats framför tv:n och en elektrisk brasa. Det är lunchtid och här erbjuds några timmars samvaro för i första hand fattigpensionärer och människor med sociala problem i bagaget.

Anders Brishagen och Kent Norén ser sig som stammisar på Vid din sidas verksamhet i Kärrtorp. Foto: Magnus Hallgren

Elisabeth Svantesson har haft kontakt med den här organisationen tidigare. Hon känner igen några av besökarna och hälsar på Kent Norén som kallar sig själv för stammis.

– Vi är här i stort sett varje dag. Det har blivit mer otryggt att hänga på Centralen, säger han och tillägger att det är många nya grupper som tillkommit bland de hemlösa den senaste tiden.

Kompisen Anders Brishagen fyller i:

– Det är mycket fler yngre som hänger där nu. Man ser att de behöver vård. Man tittar på dem och det är alldeles tomt i ögonen, det är dött.

Linn Karlsson som jobbar på Vid din sida bekräftar att den senaste tidens prisökningar och ekonomiska oro har gjort att det är betydligt fler som behöver hjälp med mat.

– Jag som gör beställningarna hit märker stor skillnad. Men framför allt märks det i vårt soppkök vid Cityterminalen, säger Linn Karlsson.

Vi hade väldigt små marginaler

För Elisabeth Svantesson är det inte en obekant situation att ha ont om pengar, även om det var länge sedan. Som ett av fem barn till en frikyrkopastor och en mor med psykisk ohälsa fanns det sällan något överflöd under uppväxten.

– Vi hade väldigt små marginaler. Det var en ostskiva på limpmackan som gällde.

Hon bildade familj tidigt i livet och fick tre barn på kort tid under 1990-talet. Hon har vittnat om att månadens mest efterlängtade dag var den 20 när barnbidraget kom.

– Det var inte alltid pengarna räckte tills dess. Så var det i många år. Min man pluggade till sjuksköterska och jag läste nationalekonomi. Vi pusslade och kämpade men det gick.

Linn Karlsson vittnar om att fler söker sig till Vid din sida för hjälp efter den senaste tidens ekonomiska nedgång. Foto: Magnus Hallgren

Hon tror att det har gett henne en insikt i hur det är för dem som nu har det tufft med ekonomin, men medger samtidigt att de flesta har dåligt med pengar när de studerar.

– Min poäng är inte att det var helt unikt. Det är många som har små marginaler under perioder av sitt liv, och vi hade det under 90-talet. Jag vet hur det är att vänta på att pengarna ska komma in på kontot så att man kan handla mat, men det är många som har det mycket värre än vad vi hade det då. Vi behövde inte gå till socialkontoret.

Hon har tidigare berättat om att familjen under de här åren inte hade råd att åka på charter utan i stället for till Arlanda, köpte hamburgare på McDonald's och sedan tittade på när planen lyfte och landade.

– Det var fantastiskt. Sen kom jag in i riksdagen 2006, och året därefter åkte hela familjen på charter. Det var stort.

Jag vill att man ska ta ansvar för sitt eget liv men vi ska också hjälpas åt för att ta ansvar för helheten

Under de ekonomiskt svåra åren formades också grunderna till den ideologi som hon bär med sig än i dag. Slutsatsen blev inte att det behövdes socialdemokratisk välfärdspolitik utan mer en gör-det-själv-linje som hon sammanfattar i två ord: frihet och ansvar. Moderata ledstjärnor som bygger på övertygelsen om att de flesta människor har möjlighet att skapa det mesta möjliga av sina liv.

– Jag tycker att människor ska ha så mycket frihet som det bara går. Leva det liv man själv vill, ha ekonomisk frihet. Man ska ta ansvar för sitt eget liv men vi ska också hjälpas åt för att ta ansvar för helheten och de som har det allra tuffast.

”Jag har kommit till en punkt där jag tror att jag gör det som är rätt. Politiskt och i mitt liv”, säger Elisabeth Svantesson. Foto: Magnus Hallgren

Att Elisabeth Svantesson blev moderat politiker var ändå inte en självklarhet. Hon säger själv att det knappast förekom några politiska diskussioner hemmavid och att hennes intresse väcktes av en samhällskunskapslärare i Östersund. I yngre år var hon engagerad både i Livets ord och i anti-abortorganisationen Ja till livet. När hon engagerade sig politiskt gick hon först med i Kristdemokraterna men lämnade partiet efter några månader.

– Det var inte mitt parti. När jag gick med i Moderaterna kände jag direkt att jag var hemma. Men min pappa tyckte att det var lite jobbigt att jag landade hos Moderaterna. Han var centerpartist och kristdemokrat lite om vartannat.

Med tiden minskade också hennes kristna engagemang. Att förena abortmotstånd och uppdrag för Livets ord med en politisk karriär låter sig svårligen göras. Genom åren har de här frågorna ändå förföljt Elisabeth Svantesson och det märks att hon är trött på att behöva stå till svars för sådant som hon trodde på när hon var yngre.

Människor som har samma ståndpunkt från att de är 20 till de blir 100 – det kanske är bra för dem men jag tror att många av oss omvärderar vissa saker

– För 30 år sedan var jag en ung kvinna med en svartvit syn på abort och en svartvit uppfattning om vad som var rätt och fel. Sedan har livet gjort mig ödmjuk. Livet träffar en på olika vis och då omvärderar man. Det tycker inte jag är en svaghet, det är en styrka. Människor som har samma ståndpunkt från att de är 20 till de blir 100 – det kanske är bra för dem men jag tror att många av oss omvärderar vissa saker. Det ska man inte skämmas för.

Tron på gud är dock fortfarande stark och en viktig del i hennes liv. Ett litet silverkors dinglar runt halsen och hon brukar besöka söndagsmässor, även om det inte längre blir så ofta. Hon är medlem i Svenska kyrkan.

– Tron har alltid funnits med och är en trygghet. Ett lugn. Att känna sig lugn i den bemärkelsen att det finns något mer än vi här, och att det finns ett syfte för alla människor. Att man kan ha förtröstan för något som är större än en själv.

Elisabeth Svantesson och pressekreterare Niklas Gillström hastar vidare efter ett besök i Kärrtorps centrum. Foto: Magnus Hallgren

Elisabeth Svantesson har en livsfilosofi: Hon menar att det går att ”öva upp sin själ”. Att man kan, och bör, utmana sina rädslor. Och bör våga ompröva saker som tidigare setts som självklara.

– Det har egentligen inget med tron att göra, men likaväl som att man kan gå på gym och träna muskler så kan man öva upp sig i att våga saker. Mod är att inte låta oro och nervositet hindra en.

– Alla människor gör livsresor. Min är kanske lite längre eller större än många andras. För 30 år sedan var jag väldigt svartvit om vad som var rätt och fel. Digital. Det är jag långt ifrån i dag. Ibland kan det krävas mod för att ompröva saker.

Vad är du rädd för?

– Jag har nog inte så många rädslor. Jag har kommit till en punkt där jag tror att jag gör det som är rätt. Politiskt och i mitt liv. Sen kan allt hända. Man har inte någon aning om vad som händer i morgon. Men jag är inte rädd för det, oavsett vad det är. Var dag har nog av sin egen plåga, som man sa hemma hos mig.

Så rädslor är inget för dig?

– Så ska man inte säga. På något sätt blir man lite krass med åren. Jag har blivit det. Det som händer kommer att hända men jag lever mitt liv här och nu.

Matpriserna har skjutit i höjden under tiden som Elisabeth Svantesson varit finansminister. Foto: Magnus Hallgren

En svag men snål vårvind drar längs Jakobsgatan medan ett pressuppbåd väntar på att finansministern ska komma ner från sitt kontor. Inne på finansdepartementet har cheferna för de tre livsmedelsjättarna Coop, Ica och Axfood just avlöst varandra. Finansministern har kallat upp dem för att tala om de höga matpriserna. Enligt PRO:s årliga undersökning gick matpriserna upp med 20 procent förra året och utvecklingen har hittills gått i samma riktning under 2023. Oppositionen missar inget tillfälle att kritisera regeringen för att inte göra något åt situationen.

– Det är oacceptabelt att matpriserna ökat så mycket, säger Elisabeth Svantesson när hon kommer ut.

Hon slår an en hård ton mot matjättarna men har inga konkreta förslag om hur priserna ska pressas nedåt. Coops vd Marie Nygren har nyss passerat förbi och sagt att de haft ett bra samtal och att handlarna gör vad de kan för att hålla nere priserna. Det ska dröja några dagar, men sedan lanserar matvarukedjan Lidl en bred prissänkning – som några av de stora delvis väljer att svara på.

Fakta. Elisabeth Svantesson Född: I oktober 1967 i Lycksele. Uppvuxen: Koppom, Avesta, Lycksele och Östersund. Pappa frikyrkopastor, mamma lärare och hemmafru. Fyra äldre syskon. Familj: Make, tre söner och tre barnbarn. Bor: Lägenhet i Örebro och övernattningslägenhet i Stockholm. Karriär: Ekonomexamen. Säljare och ekonomiansvarig på säljföretag. Lärare i företagsekonomi på Livets ords gymnasieskola och informationssekreterare för Ja till livet. Doktorand och lärare i nationalekonomi. Licentiatexamen 2006. Från samma år moderat riksdagsledamot. Arbetsmarknadsminister hösten 2013 och ett år framåt. Arbetsmarknadspolitisk talesperson i Moderaterna efter valet. Från januari 2015 andre vice partiordförande och sedan 2019 förste vice partiordförande i Moderaterna. Ekonomisk-politisk talesperson 2017–2022. Finansminister sedan oktober 2022. Visa mer Visa mindre

I valrörelsen viftade hennes regeringskollega Ebba Busch (KD) med en falukorv som en symbol för hur dyrt allt blivit i Sverige. Det har inte blivit billigare sedan den nya regeringen tillträdde, tvärtom. Nu är det oppositionen som har initiativet och lanserar förslag om både pristak på mat och sänkt matmoms.

Men finansministern säger än så länge nej.

Både Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet har fått i uppdrag att granska livsmedelsmarknaden och följa upp om det sker omotiverade prishöjningar. Regeringens överordnade mål är att bekämpa inflationen. Då går det inte att lättvindigt skicka in nya pengar i systemet, framhåller Elisabeth Svantesson. Risken är att inflationen blir mer utdragen och ännu högre, menar hon när vi en vecka efter mötet med matcheferna ses i samma rum på finansdepartementet där de fick svara på frågor från ministern.

– Då kommer räntorna att höjas och vi är inne i en spiral som vi inte vill se.

Att den svenska matkassen ökat så pass mycket mer än i våra grannländer är inte rimligt

Tycker du att höjningen av matpriserna har varit rimlig?

– Vi ser att det är livsmedelspriserna som driver inflationen mest. Därför manar jag till ansvarstagande. Att den svenska matkassen ökat så pass mycket mer än i våra grannländer är inte rimligt. Det är flera som har börjat sänka priser nu och jag kommer fortsätta att ha ögonen på de stora livsmedelsjättarna så att priserna inte drar i väg så mycket.

Vad kan du göra åt det?

– Vår uppgift är att inte driva på inflationen med politiken. Samtidigt kan vi stötta hushåll, och det har vi gjort genom att både höja och förlänga bostadstillägget och vi har sänkt bränsleskatten. Sen har alla företag ett ansvar att inte ta ut mer i pris än man måste. För om vi inte dämpar inflationen så blir det skadligt på riktigt och det kommer att fortsätta att vara svårt.

”Jag känner att jag är på rätt plats. Det här är så mycket roligare än att vara i opposition”, säger Elisabeth Svantesson. Foto: Magnus Hallgren

Det här är finansministerns dilemma. För Moderaterna är ett av de viktigaste budskapen att det alltid ska löna sig bättre att arbeta än att gå på bidrag. Därför bör skatterna sänkas. Vid årsskiftet räknades flera bidrag upp automatiskt medan det bara var höginkomsttagare som fick en skattesänkning. Klyftan mellan låg- och medelinkomsttagare och bidragstagare krympte.

– Det är därför jag säger att inflation är löntagarnas värsta fiende. Man drabbas hårt om man är medelinkomsttagare och inflationen är hög. Det är därför jag säger att vi behöver sänka skatten på arbete under mandatperioden. Det är klart att vi ska se till att det lönar sig bättre att jobba.

Finansministern rör sig ofta med bestämda steg och håller ett högt tempo. ”Effektiv”, kallar hon sig själv kort och gott. Den som följt henne länge vet också att det finns en rejäl dos humor under den offentliga ytan. Men när någon sträcker fram en mikrofon eller slår på en kamera genomgår hon ofta en förvandling. Hon går in i politikerrollen, med väl inövade talepunkter, som upprepas i stort sett oavsett vad frågorna handlar om.

Finansminister Elisabeth Svantesson levde själv med små ekonomiska marginaler på 1990-talet. Foto: Magnus Hallgren

Hon vänder tydligt taggarna utåt när förvandlingen kommer på tal.

– Jag försöker nog alltid vara mig själv.

Kallas du någonsin för Bettan?

– När någon gör det så blir jag inte lycklig. Det händer ibland. Så vill du reta mig -– kalla mig för Bettan. När jag var liten kallades jag för Lillan hemma och Lisa i skolan, men aldrig Bettan.

Elisabeth Svantesson beskriver sig själv som en relationsmänniska. Hon pratar gärna om sina barn och barnbarn, och det är uppenbart att familjen betyder mycket. Men att bli finansminister har påverkat privatlivet på många plan. Att ständigt behöva ha livvakter i släptåg innebär att rörelsefriheten begränsas och att varje aktivitet måste anmälas i förväg.

– Jag är en väldigt spontan person och det blir inte lika enkelt när man måste planera spontaniteten.

I samtal med Katarina Sundberg. Ovan hänger tavlan Moder Svea, ett porträtt av Jeanette Höglund som grundade föreningen Vid din sida. Konstnären är Rahim Gadzhaev. Foto: Magnus Hallgren

Hon fortsätter att träna på Friskis & svettis och att prioritera familjen och vännerna – även om det allt oftare sker via telefon. Det är värt det, konstaterar hon.

– Jag känner att jag är på rätt plats. Det här är så mycket roligare än att vara i opposition.

Hos Vid din sida i Kärrtorp visar Katarina Sundberg bilder på sina katter för Elisabeth Svantesson och personalen runt fikabordet. Finansministern måste strax vidare. Hon konstaterar att det är en varm atmosfär i lokalerna, och ”ett skönt häng”. Hon lyckönskar Katarina Sundberg som dagarna efter ska få besked om huruvida hon ska få behålla sin tillfälliga lägenhet. Linn Karlsson i personalen fyller skämtsamt i:

– Annars ringer vi värden och hotar med att vi känner dig, säger hon.

Fakta. Vårbudgeten Årets vårbudget lämnas till riksdagen måndag den 17 april. Vårbudgeten består av två delar: vårpropositionen och vårändringsbudgeten. I vårändringsbudgeten finns regeringens förslag till ändringar i årets budget. Vårpropositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Vårbudgeten är alltså betydligt mindre omfattande än höstbudgeten. Om det inte är valår lämnar regeringen höstens budgetproposition till riksdagen senast den 20 september. Den budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens inkomster och utgifter för nästa budgetår. Visa mer Visa mindre

