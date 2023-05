Elitstyrkan från Långedrag ska säkra sjöfarten i krig

Logga in

Marinchef Ewa Skoog Haslum anländer med stridsbåt 90. Hennes franske samarbetspartner i helikopter. Och en grupp elitsoldater ur AMF 4:s specialtränade bordningsstyrka klättrar under dramatiska former upp över relingen till HMS Carlscrona, där örlogsfartyget ligger som ett nav för hela den här militära operationen utanför Vinga.

Alla är på plats på grund av Aurora 23, den största försvarsmaktsövningen i Sverige på ett kvarts sekel. 26 000 soldater och sjömän deltar och vissa har utländsk nationalitet. 14 länder utöver Sverige är med i övningen. Frankrike bidrar med fregatten Normandie och det är därifrån helikoptern flugit in med befälhavare Thomas Vuong.

Bild 1 av 2 Soldater ur AMF 4:as bordningsstyrka tar sig ombord på Carlskrona under övning. Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 2 26 000 soldater och sjömän deltar i övningen. Foto: Tomas Ohlsson

Han har bara hunnit hälsa på chefen för den svenska marinen när minglet på kommandobryggan avbryts av att de maskerade och beväpnade bordningssoldaterna från regementet i Långedrag stormar in.

I skarpt läge skulle de nu ha tagit kontrollen över HMS Carlscrona. I stället nickar de åt befälen innan de retirerar. Just den här delen av Aurora 23 kan anses lyckad, och avklarad. De internationella militärerna stämmer av de första dagarnas aktiviteter över en kaffe.

– För vår del är det viktigt att visa vår närvaro i Östersjöregionen, säger den franske befälhavaren. Till skillnad från den svenska värdbåten har hans fartyg kraftfulla luftvärnsrobotar ombord, med en räckvidd på över 50 mil. Det är den typen av stöd svenska Natovänner vill försäkra sig om genom ett framtida medlemskap, men redan nu är det alltså på plats. Under övning.

Om det var allvar, skulle ni dyka upp lika snabbt då?

– Jag skulle följa en sådan order om jag fick den, men beslutet tas av andra, ler Thomas Vuong och tillägger: Sådana här övningar handlar så klart om att visa vår målmedvetenhet för resten av världen.

Sekunderna efter landning på örlogsfartyget är avgörande. Då måste helikoptern snabbt förankras på däck för att inte välta i sjögången eller vindbyarna. Foto: Tomas Ohlsson

Marinchef Ewa Skoog Haslum instämmer och fyller på genom att berätta om de fem parallella Nato – eller Natonära – övningar som pågår eller är på gång i vårt närområde, där Aurora alltså bara är en.

– Skulle det kunna uppfattas som en eskalering av till exempel Ryssland? Ja, svarar hon sig själv innan hon också understryker vikten av att visa upp ett beslutsamt samarbete mellan alla de allierade länderna.

Svenska kommendören Jenny Ström leder Aurora på västkusten. Befälhavare Thomas Vuong deltar med fregatten Normandie från det franska försvaret. Foto: Tomas Ohlsson

Kommendör Jenny Ström som leder den här specifika delen av Auroraoperationen i vattnen utanför Göteborg, ger varenda order på engelska. Det beror inte bara på det utländska deltagandet för stunden.

– Nej, det är Natostandard och den har vi tillämpat ända sedan 2005, säger hon.

Övningen på västkusten handlar om att säkra vattenvägarna in mot Sveriges största hamn. Inloppet till Göteborg ska vara tryggt att färdas i för handelsflottan, även i tider av kris och krig, och tillsammans med lotsar från Sjöfartsverket provar försvaret just den här dagen också ut nya, alternativa leder, som kan användas om de gamla är under attack.

I mässen drar marinchefen och kommendören förutsättningarna för dagens försvarsmaktsövning. Det handlar om att försvara sjöfart till och från Sveriges största hamn – Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson

Den här typen av militär närvaro kan behövas förr än vi kanske tror, säger marinchef Ewa Skoog Haslum.

– Kriget i Ukraina har gjort att nästan inget rederi från väst vill trafikera Svarta havet. Försäkringspremierna är för höga. Den situationen kan uppstå här också om någon saboterar våra undervattenskablar eller sätter eld på ett fartyg. Oro för den civila sjöfartens säkerhet kan uppstå utan att ett enda skott avlossats.

Och då skulle sådan aktivitet som ni visar upp här i dag kunna sänka premierna, eller?

– Precis, säger marinchefen.

Enligt den ansvariga kommendören Jenny Ström har de två dagar som Aurora pågått på västkusten avlöpt enligt plan. Det enda förbättringsområdet hon kan komma på är kommunikationen – ”men så är det alltid i början av en övning”.

Manöverofficerare Mats Hörström styr örlogsfartyget som utgör ledningscentral under Aurora 23 på västkusten. Foto: Tomas Ohlsson

Marinchefen hakar på och säger att sådana lärdomar är de viktigaste, även sett till övningen i stort.

– Just nu flyttar vi trupper inom Sverige i en skala vi inte gjort på mycket, mycket länge. Då kommer vi hitta logistiska bekymmer och försörjningsbrister, men det är bara genom att öva på riktigt som vi kan upptäcka de där små friktionerna. Det här vi gör nu går inte att öva på papper, säger Ewa Skoog Hasslum.

