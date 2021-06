Emma fiskade upp ett vapen vid Feskekörka

Den heter Terror. Magneten är stor som en ishockeypuck och drar åt alla håll, alltså 360 grader. Terror har en lyftkraft på ett ton, vilket ändå bara är medelstarkt i den växande världen av människor som ägnar sig åt magnetfiske.

– Man får akta sig så att man inte träffar brofästet, då kan man i värsta fall behöva en bil för att dra loss den, säger Emma Davies.

Oliver Carlén vittjar Terror på småskrot. Rejäla handskar skyddar mot skärsår, men också mot stanken från dyn. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Hon kom in i hobbyn via sonen Oliver Carlén för tre år sedan och under pandemin har det bara blivit mer och mer. Nu står de många timmar i veckan nere vid vattenvägarna i centrala Göteborg och fiskar. Fynden läggs ut på sociala medier och de har fått ett internationellt kontaktnät med magnetentusiaster som tipsar varandra om utrustning och metoder.

Det krävs lite förberedelser innan de kan dra igång. En uppfällbar hink riggas med soppåse i för slagg och skräp, handskar dras på för att skydda mot skärsår och så ska linan som magneten sitter i förankras i en lyktstolpe eller pollare vid kajen, så att den inte dras iväg.

Plums!

Olivers Terror går ner ett tiotal meter ut i kanalen. Plums. Emmas lite svagare magnet droppas närmare kajkanten. Plums. Den tredje magneten tillhör Anna-Maria Adielsson, hon har lärt känna de andra via hobbyn och är mest förtjust i detektivdelen.

– För inte länge sedan fick jag upp en stor patronhylsa till exempel. Att ta hem den, putsa av den, försöka förstå vad det är jag hittat. Det är det som lockar mig.

Anna-Maria Adielsson är mest förtjust i detektivdelen som magnetfisket bjuder på. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

När trion halar in magneterna känner de hur de fäster i olika föremål längs med botten.

– Här ligger nog ett kravallstaket, säger Anna-Maria. Magneten hoppar liksom över något runt. Testa du också.

Emma kastar sin magnet åt samma håll och nickar. Kanske är det bättre att testa med krok där om de ska försöka få upp det.

Stort och smått halas in med hjälp av magneterna. En restauranganställd har tappat sin namnbricka. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Oliver rensar Terror på kapsyler, småpengar och ett borr. Någon Stefano som jobbar på Pinchos skulle kunna få tillbaka sin namnbricka. Nytt kast. Terror tar i något jättetungt.

– Jag tror det är en lyktstolpe som ligger här, säger han.

En gång fick han upp en dörr, hela Feskekörkans dörr faktiskt, som hakats av under renoveringen. Kundvagnar och sparkcyklar är vardagsmat.

Emma Davies drar på sig latexhandskar under de grövre skyddshandskarna. Lukten från botten tränger annars igenom allt. Oliver Carlén visar upp den starka magneten Terror. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

En stor del av det de får upp samlar de i skrothögar och tipsar sedan Miljökontoret som kommer och hämtar upp det. Men vid mer spännande fynd ringer de andra samtal. Väskor med id-kort lämnas till polisen och efter misstänkt antika fynd kontaktas museet.

– Vi fick upp en kula stor som ett bouleklot ungefär, men det hade ingen märkning, så jag tänkte att det kanske var en kanonkula. Museet höll med om att det var ett äldre klot, men troligen en senapskula från 1800-talet, som användes för att mortla senapsfrön. Den har vi hemma nu, säger Emma.

Andra fynd de tagit med sig hem är fungerande verktyg. Oliver har donerat en hel del till sin skola. Men det mest spännande han hittat under alla år är just nu beslagtaget. Det var första dagen med Terror, den 23 maj, när fyndet gjordes. Han och Emma stod vid trappan nedanför Feskekörka.

– Jag gick bort en stund med en massa stolpar vi hade fått upp och så ropade mamma, att det här måste du se.

– Jag visste ju att han hade väntat på en sådan sak, säger Emma Davies.

När de halar in magneten sitter det en kletig tingest med omisskännlig form på den. En pistol.

– Det är ju typ max på vad man kan hitta, säger Oliver Carlén. Vi ringde polisen och de kom direkt.

Vapnet är kvar hos polisen för undersökning. Kommer de fram till att det saknar bevisvärde får Oliver tillbaks det, plomberat och obrukbart. Då blir det kronjuvelen i samlingarna hemma.

Plums!

Nytt kast. Man vet aldrig vad som fastnar.

Oliver Carlén vid Feskekörka i Göteborg där han fått sina flesta – och mest spännande – fångster under åren. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Läs mer från DN:s Göteborgsredaktion här