Emma Lukins: Poddarna som lyckas kombinera underhållning och bildning – poddguide

Stadsbilder mejslas fram av människorna i dem

Vid skidorten Veliko Polje på berget Igman utanför Sarajevo firade Gunde Svan och Thomas Wassberg sina triumfer under vinter-OS 1984. Nu är sluttningarna ner mot huvudstaden i Bosnien och Hercegovina fyllda med vita gravar. Det är lämningar från de intensiva striderna i samband med belägringen av Sarajevo 1992–1996.

”Staden” är en podcast där Dan Hallemar (redaktör Arkitektur Förlag) och Håkan Forsell (historiker och författare) tecknar bilder av varför städer ser ut som de gör. Från Sarajevo, via Hamburg, Liverpool, Tunis och Östersund. Vad har hänt som gjort att byggnadsstilar fått fäste och att stadsplaneringen blivit som den är? Den handlar om kultur, historia och arkitektur – men framför allt om människorna som levt där, och lever där nu.

I avsnittet om den numer delade, mångkulturella staden Sarajevo trängs byggnader från det Osmanska riket, det österrikiska och den nya tiden efter kriget. Nu formas stadsbilden av nya intressen – från Mellanöstern och Ryssland.

Poddens titel: Staden podcast.

Avsnittet: #84 Sarajevo – Balanskonstnärerna.

Produktion: Beppo ljudproduktion.

Längd: 54 minuter.

Nörderi för filmälskare

Efter att filmen ”Sideways” visades på bio vintern 2004–2005 fullkomligt exploderade försäljningen av kaliforniskt vin gjort på druvan pinot noir. Hela filmen igenom proklamerar huvudrollsinnehavaren Miles sin förkärlek för den då något undanskymda druvan. Sedan dess har produktionen av pinot noir-vin ökat med runt 170 procent i Kalifornien.

”The Rewatchables” är en av världens största poddar om film. Varje avsnitt handlar om en klassisk film, värd att se igen. Programledarna diskuterar vad filmen i fråga hade för betydelse för skådespelarnas karriärer, varför rollerna tillsattes som de gjorde – och vilka som också var påtänkta för dem. Vad i filmen har åldrats bäst? Och vilka detaljer ser inte så bra ut med samtidens kritiska blick? Alltid med en stor portion humor.

Podden har funnits sedan 2017 och snart finns nog inte en (engelskspråkig) film de inte avhandlat.

Poddens titel: The Rewatchables.

Avsnitt: ”Sideways” with Bill Simmons, Chris Ryan and Sean Fennessy.

Produktion: The Ringer.

Längd: 1 timme 51 minuter.

Språk: Engelska.

Mer än bara guds hand

Bland sportintresserade poddlyssnare har det blivit till ett skämt att se hur långa avsnitten av podden ”When we were kings” kan bli. Sportjournalisten Erik Niva och mediestrategen Håkan Andersson berättar historien om ett lag eller en spelares framgångar under en specifik säsong eller mästerskap. Det började med runt en och en halv timme per avsnitt när podden startade hösten 2019. Nu tar de till exempel totalt sju timmar på sig att berätta om när Röda Stjärnan från Belgrad vann Champions league 1991. Men det blir sällan långtråkigt eller ointressant.

På de strax över fyra timmarna som handlar om när gudabenådade Diego Maradona ledde Argentina till VM-guldet 1986 får jag lära mig att laget spelade ”Total ecplise of the heart” med Bonnie Tyler inför varje match. Om maktkampen om lagkaptensrollen mellan Maradona och Daniel Passarella, och om de svallande känslorna runt kvartfinalen mot England på grund av kriget om las Malvinas – Falklandsöarna. Podden handlar förvisso om fotboll, men man kan inte låta bli att bli allmänbildad på köpet.



Poddens titel: When we were kings.

Avsnitt: Diego Maradona VM 1986 del 1 och 2.

Produktion: Perfect day media.

Längd: Drygt 2 timmar vardera.

Fängslande vandring genom helvetet

Jag blir sällan så lycklig som när det dyker upp en podd om något riktigt smalt ämne. Som när Kulturradions Fredrik Wadström steg för steg tar med oss på Dante Alighieri och diktaren Vergilius vandring genom helvetets nio kretsar, alla de olika avsatserna på skärseldsberget och hela vägen upp till paradiset.

Podden har 21 avsnitt och avhandlar samtliga turer i ”Den gudomliga komedin” – med specialskriven musik, uppläsningar ur verket och kunnig guidning av Anders Cullhed, professor emeritus i litteraturvetenskap. Vi får lära oss om alla figurer de träffar på vägen, symboliken och även rent allmänt om det nu över 700 år gamla diktverket och dess plats i litteraturhistorien.

Den första säsongen börjar längst ner i helvetestratten och jobbar sig sedan uppåt. Sällan har jag stött på ett så lättillgängligt sätt att studera litteraturvetenskap. Min förhoppning är att de ska ta sig an fler klassiska verk framöver. Varför inte ”Iliaden” och ”Odyssén”?



Poddens titel: Himmel och helvete – Dante bit för bit.

Produktion: Sverige radio.

Längd: 21 avsnitt à 9 minuter 30 sekunder.

Emma Lukins är programledare för DN:s nya podd Spotlight, och sportreporter.

