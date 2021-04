En av fem kvinnor screenades inte – riskerar att missa vård

Under pandemin sjönk antalet screeningar för bröstcancer kraftigt. Jämfört med 2019 genomfördes 20 procent färre mammografiundersökningar under 2020. I absoluta tal handlar det om över 160.000 kvinnor som inte fick sina bröst undersökta som planerat förra året.

Vartannat år ska alla svenska kvinnor mellan 40–74 år kallas för att genomföra en screening för bröstcancer, så kallad mammografi. Enligt Socialstyrelsen innebär det regelbundna screeningprogrammet att dödligheten i bröstcancer minskar med mellan 16 och 25 procent.

– Man hittar mindre tumörer genom att göra screening. Annars ska man söka först om man hittar en knöl i bröstet och då hinner tumörerna bli större, säger Beatrice Melin, överläkare vid Institutionen för strålningsvetenskaper på Umeå universitet.

– För mindre fall kan det räcka med att operera bort tumören och strålbehandla. Har du en lite större tumör, då ska du ha cytostatikabehandling (cellgifter).

Innan pandemin, under 2019, utfördes fler än 800.000 mammografiundersökningar. Samma år upptäcktes bröstcancer hos 8.288 kvinnor. Hur många som upptäcktes under 2020 finns ännu inte sammanställt.

När DN frågar landets 20 regioner (Gotland och Stockholm rapporterar tillsammans) om hur många screeningar de utförde under 2020, svarar 18 att de utförde färre screeningar än året innan. I fyra av dessa minskade antalet utförda screeningar med mer än 30 procent. Region Stockholm och Gotland är längst ner på listan tillsammans med Region Västmanland där knappt hälften så många kvinnor screenades för bröstcancer 2020 jämfört med året innan pandemin startade.

Socialstyrelsen rekommenderar att screening ska erbjudas var 18 till 24 månad. Redan i höstas uppgav en klar majoritet av vårdgivarna att de inte klarade av att erbjuda undersökningarna inom de 24 månader som programmet kräver. Personalbrist och restriktioner i kombination med helt stängd verksamhet i början av pandemin uppges ligga bakom.

De kvinnor som inte kallats inom den utsatta tiden kommer nu i stället att få sin kallelse flera månader senare.

– En del kvinnor får sin undersökning tre, fyra månader efter sin tid och där spelar det inte så stor roll. Men för de som helt hoppar över sin undersökning och blir försenade med två ytterligare år, de diagnostiseras senare och det är såklart olyckligt, säger Maria Edegran, överläkare på mammografienheten på Uddevalla sjukhus.

I Region Västmanland nästan halverades både antalet kallade och antalet genomförda screeningar år 2020 jämfört med året innan. Regionen ligger just nu sex månader efter de 24 månader som Socialstyrelsen rekommenderar och kallar till mammografi i genomsnitt 30 månader efter förra besöket.

– Många enheter hade en kort total paus ett tag under mars–april förra året. Några pausade också vissa grupper under lång tid, för att de var i riskgrupp. Alla regioner har hanterat det olika, vi har inte haft någon nationell standard, säger Joakim Ramos, överläkare i radiologi och mammografi på Västmanlands sjukhus.

– I Västmanland låg vi efter redan när vi gick in i pandemin. Vi låg fyra månader efter, kom precis ner på två och sen kom pandemin.

För hela landet att komma ifatt med screeningen, så att alla kvinnor kallas inom intervallet om 24 månader, kan ta upp till två år. Övertid och utökade öppettider under sommaren används för att hinna med.

– Vi har inte kommit ikapp överallt. Både personal och utrustning är normalt så hårt inbokade, det finns inte så många extratider man kan ta till, säger Maria Edegran.

– Jag gissar att det kommer ta ett helt screeningintervall innan man kommer ikapp.

Under 2019 dök i genomsnitt 83 procent av de kallade kvinnorna upp på sin mammografi. För 2020 var den siffran 79 procent för hela landet. Men siffran skiljer sig över landet, i Stockholm genomförde över 30 procent av de kallade kvinnorna inte screening förra året.

– Jag gissar att många är rädda för smittrisker i samband med undersökningarna. Man måste respektera att folk gör den avvägningen själva. Vi har ändå gjort den bedömningen att vi måste fortsätta, vi kan inte bara stänga och hoppas att pandemin går över, säger Maria Edegran.

Mammografiprogrammet är en intensiv verksamhet där många deltagare ska testas varje dag. Undersökningen tar omkring fem minuter per besökare, sen ska nästa person in för sin screening. För att kunna fortsätta under pandemin har väntrum och rutiner behövt anpassas för att hålla nere smittorisken.

När kallelsen till screeningen skickas ut har sjukvården redan bokat in en tid hos mammografin. I kallelsen står exakt vilken tid som den kallade ska vara på plats. I normala fall är systemet uppbyggt för att klara av ett visst bortfall varje dag, men när det i under perioder blivit stora antal som inte kommer, då står personalen sysslolös.

– I augusti förra året var det 50 procent som inte dök upp. Sköterskorna stod beredda, men det dök inte upp någon patient, säger Joakim Ramos.

– Hör av dig om du inte tänker utnyttja din tid, så att vi kan ge den till någon annan.

Vad pandemin gjort med utvecklingen av bröstcancer i befolkningen är svårt att bedöma ännu. Både den faktiska överlevnaden hos cancerpatienter och vilka insatser som behövts för de som botas behöver undersökas.

– Det kan i förlängningen vara så att fler människor dör, men det ger också högre risk för att man måste ge mer medicinsk behandling för de som överlever, säger Beatrice Melin.

Svaret kan dock dröja.

– Ska man titta på överlevnad, då är det minst fem år tills vi kan se hur det påverkats. Sen kan man titta på andra saker som vägledning innan dess. Om de tumörer som upptäcks är större eller har mer spridning till lymfkörtlarna, det kommer att visa sig om minst två år.

