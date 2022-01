Rekordhög sjukfrånvaro drabbar flera myndigheter

Antalet sjukanmälda är i nuläget fyra gånger så många som vanligt, säger Stefan Bengtsson, anstaltschef i Norrtälje. Det gör att sysselsättning; studier, arbete och åtgärdsprogram för de intagna ställs in.

– Vi måste använda personalen till att i första hand upprätthålla ordning och säkerhet. Personalen är hårt belastad och när sysselsättning ställs in finns en ökad risk för ordningstörningar på avdelningen, när de intagna inte har så mycket att göra.

Anstalten har 240 anställda, varav ett 50-tal är hemma på grund av sjukdom eller karantän. Läget är oförändrat sedan i måndags.

Ur säkerhetsperspektiv kan Kriminalvården, enligt hr-chef Stina Nyström, inte ge någon ytterligare information om smittoläget på anstalter. I ett mejl till DN skriver hon att de just ”arbetar aktivt för att vara väl förberedda” då de ”ser att sjuktalen ökar och även hemkarantän påverkar.”

Fakta. Samhällsviktiga verksamheter Det är upp till varje verksamhetsutövare att bedöma om en verksamhet är samhällsviktig i coronapandemin. I korthet handlar det om verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar om de inte upprätthålls. Det kan också vara verksamheter som behövs för att hantera pågående samhällsstörning. Exempel på sådana verksamheter är: Energiförsörjning. Finansiella tjänster så som banker och betaltjänstleverantörer. Handel och industri så som tillverkning, distribution och försäljning av livsmedel och läkemedel. Hälso- och sjukvård och omsorg, vilket även inkluderar hantering av avlidna och djurhälsovård för tjänstedjur. Offentlig förvaltning, så som riksdag och regering. Militärt försvar. Rättsväsendet, migrationsverkets förvar, samt tull- och gränsbevakning. Information och kommunikation, så som nät- och posttjänster samt journalistik i form av nyhetsrapportering. Hantering av avfall, rening av avloppsvatten och försörjning av dricksvatten. Källa: MSB Visa mer

SJ har under januari ställt in ett 70-tal avgångar om dagen på grund av sjukfrånvaron, som just nu är nästan fyra gånger så hög som vanligt.

– Det är en kombination mellan sjukdom, vabb och familjekarantän - som den senaste veckan skjutit i höjden, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ.

SJ har dagligen omkring 500 avgångar, de inställda tågen är spridda över landet och dygnet.

Även polismyndigheten har den senaste veckan drabbats av ovanligt hög sjukfrånvaro, med omkring 3 000 sjukanmälda på onsdagen. Det motsvarar cirka tio procent av alla polisanställda. Normalt är det omkring 4-7 procent frånvarande.

– Det är väldigt hårt ansträngt på sina ställen och många går på knäna i sina arbetsuppgifter, sa Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud för polisförbundet, till Sveriges Radio Ekot.

Polisen kan aktivera en beredskapsplan, men enligt Per Engström, sektionschef för polisens nationella operativa avdelning NOA, är det aktuellt först om frånvaron uppgår till 20 procent. ”Det kan innebära personalförflyttningar och omprioritering av kärnverksamheten för att klara kärnuppdraget”, uppger han i en skriftlig kommentar.

Också från Livgardet har värnpliktiga skickats hem på grund av smitta i kombination med karantänsregler.

– Vi har ett antal bekräftade fall. Men det är fler som är hemskickade på grund av karantänsreglerna än sjukdom, säger Paula Levänen, kommunikationschef på Livgardet.

– Läget är under kontroll och verksamheten fungerar som den ska.

På onsdagen tog sig coronaviruset också in hos trupperna som är utstationerade på Gotland.

– Likt övriga samhället påverkas vi av sjukfall och karantän. Vi omfördelar och jobbar i skift för att ha den bemanning som krävs - men det är klart att det finns fall även hos oss, säger Jonas Olsson, pressekreterare på Försvarsmakten.

Vattenfall, som också sysslar med samhällsviktig verksamhet, uppger i ett mejl till DN att de vidtar ett antal åtgärder för att bibehålla driften. I personalgrupper genomförs snabbtester före varje arbetspass, personal inom beredskapskedjor samåker inte heller med annan personal, skriver pressansvarige Henrik Svensson.

Myndigheterna väntas på torsdagen presentera särskilda karantänsregler och förtur i testningen till ett antal samhällsviktiga yrkesgrupper. Det är inte klarlagt exakt vilka grupper som omfattas, men enligt MSB, som tidigare under pandemin tagit fram en lista över samhällsviktiga yrken, kommer den nya uppdaterade listan vara ”ganska begränsad”.

Det säger Jan-Olof Olsson, handläggare inom försörjningsberedskap vid MSB, till Aftonbladet.

– Det vi har pratat mycket om är mindre personalgrupper med väldigt specialiserad kompetens. De kan handla om vattenförsörjning, energi och elektroniska kommunikationer, alltså de som håller igång internet.

Den myndighetsgemensamma pressträffen hålls klockan 14.00 i eftermiddag.

Läs mer:

Häftig kritik mot regeringens coronadokumentation: ”En skandal”

Missnöjet mot restriktionerna kokar: ”Det får räcka nu”