En person till sjukhus efter spårvagnsolycka

Larmet kom in till SOS Alarm 11.35 och räddningstjänst och polis var snabbt på plats vid olyckan som skett någonstans på Stigbergsliden i centrala Göteborg.

Hur olyckan har inträffat eller om spårvagnen har åkt i hög fart vid det inträffade är fortfarande oklart, enligt Västtrafik.

– En patient är lastad på väg till sjukhus, och räddningstjänsten ska också ha lämnat platsen, säger Jonathan Jansson på SOS alarm.

Skadeläget för den avförda patienten är oklart.

Spårvagnstrafiken på platsen ska vara igång innan halv ett, enligt Västtrafik.

– Spårvagnstrafiken har varit stoppad sedan 11.40 ungefär, säger Camilla Kaneflo, störningskoordinator på Västtrafik.

Tidigare under onsdagen skedde en annan olycka då en linjebuss med passagerare körde in i en stolpe och sedan in i en husfasad i Svingeln i centrala Göteborg. Passagerarna kunde lämna bussen oskadda, enligt GP.

Enligt Västtrafik finns det inget samband till halka eller liknande faktorer bakom någon av olyckorna.

