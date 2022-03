Energiministern: Vi står inför den största utvecklingen av Sveriges elnät någonsin

När 8:15-planet landar i Luleå är det 21 minusgrader och gnistrande förmiddagssol.

Khashayar Farmanbar älskar ljudet av kyla. Vid 16 minus börjar ytterkläder i gore-tex att prassla på ett styvare sätt. Vid 20 gnisslar snön under skosulorna.

– Lyssna, säger Farmanbar andäktigt till sin personal ute på flygplatsparkeringen.

Kyla kan vara sinnlig. Det var hit, till Norrbotten, som Sveriges energi- och digitaliseringsminister först anlände som 12-åring. Familjen, hans föräldrar och yngre bror, var politiska flyktingar från Irans huvudstad Teheran, en metropol i Mellanöstern.

Först kom familjen till flyktingförläggningen i Svappavaara utanför Kiruna, sedan till Boden, där Farmanbars var den gamla militärstadens första flyktingfamilj någonsin, berättar han. Pionjärer.

Den skarpa kontrasten mellan Teheran och Boden har lagrat sig i Khashayar Farmanbars minne som en skillnad i ljudnivå.

– I en storstad är det alltid något som låter, säger han. I Norrbotten breder den här fantastiska tystnaden ut sig.

Energiministern på besök vid vattenkraftverket i Boden – hans gamla hemstad. Foto: Nicklas Thegerström

”Kash”, som Khashayar kallar sig, är färsk som minister.

När Magdalena Andersson nådde honom inför regeringsombildningen i höstas var Farmanbar socialdemokratiskt oppositionsråd i Nacka utanför Stockholm. (Andersson bodde då i Nacka och de har ibland setts privat). Farmanbar trodde att det dolda numret från regeringskansliet tillhörde en telefonförsäljare. När rösten på andra sidan var Magdalena Anderssons stannade världen för ett ögonblick.

Portföljen är blytung.

– När statsministern ringde minns jag att hon sade: du vet att el- och energidiskussionen kan bli stor… Kvällen innan pressträffen där regeringen skulle presentera regeringsförklaringen kom en nyhetsflash om historiskt höga elpriser. Då insåg jag: från och med i morgon slår den här stormen emot mig.

När vi landar i Luleå är det dagen före Putins invasion av Ukraina.

Anfallskriget har ritat om Europas energipolitik. Stater försöker plötsligt frigöra sig från Rysslands gaskranar.

– Tyskland gjorde sig beroende av Ryssland genom att lägga ned sin kärnkraft i förtid, säger Farmanbar. Mellan 12 och 17 procent av Frankrikes energiproduktion kommer från fossil gas – framför allt från Ryssland. Över hela södra Europa finns ett osunt beroende av den fossila gasen. Och den främsta anledningen bakom vinterns höga elpriser var Rysslands ageranden. Det påverkade även priserna i södra Sverige. Vi måste ställa om.

Exportintäkterna är avgörande för Ryssland, bekräftar Farmanbar.

Under förra året var den ryska handeln med EU:s tjugosju medlemsländer (alltså inte längre Storbritannien) värd ungefär 2 000 miljarder kronor.

”Putin bombar sönder en europeisk demokrati. Och EU betalar räkningen”, skrev SVT-ankaret Anders Holmberg på Twitter.

– Så länge vi är beroende av Putins Ryssland och oljeshejkerna i Mellanöstern är vi utsatta, säger Farmanbar.

Khashayar Farmanbar i samband med när Magdalena Andersson presenterade sin nya regering, november 2021. Foto: Alexander Mahmoud

I intervjuer är Farmanbar noga med att inkludera en rad om just oljeshejkerna i Mellanöstern.

Under hans barndom arbetade pappan som hög tjänsteman på det iranska infrastrukturdepartementet och mamman som administrativ assistent i det stora nationella oljebolaget, det slags företag som sonen nu vill frigöra Europa från.

Exakt vad som tvingade familjen Farmanbar på flykt undan den iranska regimen 1989 vill ministern inte säga.

– Men det handlade bland annat om min pappas aktiviteter, säger han.

Invasionen av Ukraina har utlöst en ny flyktingvåg i Europa. Tidigt förklarade Magdalena Andersson att Sverige inte tänker ta emot lika många hjälpsökande som 2015.

Många tyckte statsministern hade en onödigt sträng ton. Vad kände du inför den?

– Jag känner så här: vi ska klara av våra åtaganden gentemot FN och Genèvekonventionen. Men människor som kommer till Sverige måste samtidigt kunna integreras i samhället, till den grad att de en dag ska kunna bli ministrar. Om hela Europa tar ansvar kan fler länder ge människor den möjligheten.

När ryska soldater intog Ukraina skrev bland andra Carl Bildt att Sverige måste välkomna ukrainska flyktingar.

– Vi ska ha respekt för asylrätten men vi måste hjälpas åt, säger Farmanbar. Fler länder måste bli humanister.

På väg från flygplatsen i Luleå, i baksätet på en bil, berättar Farmanbar om ett sista minne från Iran.

Khashayar Farmanbar kom till Norrbotten som 12-åring. Familjen var politiska flyktingar från Irans huvudstad Teheran. ”I en storstad är det alltid något som låter. I Norrbotten breder den här fantastiska tystnaden ut sig”, säger han. Foto: Nicklas Thegerström

Flygplanet som tog familjen till Sverige via Schweiz flög i en båge över Teheran. När mamman blickade ut genom fönstret grät hon. 12-åringen insåg att familjen aldrig skulle komma tillbaka.

– Jag visste att det var definitivt.

Han tystnar, liksom överrumplad av kraften i det egna minnet.

– Jag märker att det är känsligt, säger han. Att det rör upp känslor i mig.

I bilen håller Khashayar Farmanbar ett brandtal om vikten av att avskaffa EBO, flyktingars möjlighet att själva få bestämma var i Sverige de först ska få bosätta sig.

Fakta. Khashayar Farmanbar Född 1976. Sveriges energi- och digitaliseringsminister sedan den 30 november 2021. Tidigare kommunalråd i Nacka utanför Stockholm. Medgrundare av mjukvaruföretaget Agency9. Ordförande för SSU Norrbotten 1995–2000. Gift med Tora Hansjons, statssekreterare hos finansminister Mikael Damberg. De har två barn, 8 och 11 år gamla. Farmanbar har jobbat som dj. När han som nytt statsråd skulle redovisa sina ”lik i garderoben” nämnde han en betalning på 2 000 kronor svart från en nattklubb. Tycker om att laga mat. Tips till fredagstacon: ”Finhacka vitlök och chili och blanda i flingsalt och olja och ha det som sås på. Vill man liva upp det kan man hacka i koriander också.” Visa mer

– Jag har haft en ideologisk debatt i mitt eget huvud, säger han. Är det rimligt att en stat säger till en annan människa: du är välkommen in i det här landet men får inte själv bestämma var du ska bo?

Ja, svarar han sig själv.

– För alternativet är att människor klumpar ihop sig – trångboddhet, ökade motsättningar, risk för kriminalitet.

Hur var det att komma till Boden som första flyktingfamilj någonsin?

– Det var fantastiskt att inte kunna välja stad, säger han. Mottagandet var väldigt planerat. Skolan visste om det, klasskompisarna var förberedda. Jag är tacksam över att vi att hade möjlighet att bli en del av Sverige.

Han började spela handboll.

– Det är en sådan rolig grej: första gången man duschar och byter om. Alla i omklädningsrummet tar av sig nakna. I Mellanöstern kan man inte göra så. Men här stod vi alla nakna inför varandra och det kändes för mig som den yttersta formen av jämlikhet.

Farmanbar testar telefonen i sitt gamla klassrum på Bodens gymnasieskola. Foto: Nicklas Thegerström

Vi ska till Bodens gymnasieskola, där Farmanbar ska hålla peptalk inför elever från el- och energiprogrammet.

Ett gäng, mest killar, fyller stolarna längst bak i aulan. De bär kepsarna bakochfram och blickar lite lojt på ministern i hans blå kostym från Tiger med uppstickande bröstnäsduk.

– De kallar mig Kash, det kan ni också göra om ni vill!

Farmanbar läste själv här, på naturprogrammet med inriktning kemi.

Han var, enligt egen utsago, en fullfjädrad nörd.

En skolkamrat, som i dag avancerat till Bodens kommunstyrelseordförande, minns att Kash regelbundet bar kavaj redan i gymnasiet. Han satt längst fram i klassrummet och viftade med handen. Fick lysande betyg utan att behöva plugga.

Kash var tekniknörd. Som barn hade han legat i sin farfars hammock i Teheran och slukat Jules Vernes futuristiska äventyrsberättelser, en avgörande läsupplevelse.

I Boden började han producera synthmusik i källaren på Ungdomens hus. Under studier vid Luleå tekniska universitet utvecklade han och en kompis Agency9, ett mjukvaruföretag som skapat den tredimensionella kartvisualiseringstekniken bakom bland annat hitta.se. (Agency9 såldes till amerikanska ägare 2018 och Farmanbar har inga aktier i företaget längre).

Khashayar Farmanbar är tillbaka i sin gamla skola i Boden. ”De kallar mig Kash, det kan ni också göra om ni vill”, säger han till eleverna. Foto: Nicklas Thegerström

Som elevrådsordförande på gymnasiet i Boden drev Farmanbar igenom att skolan skulle betygsätta sina lärare, för att ”de skulle få möjlighet att förbättra sig”.

– Bland det viktigaste jag gjort, säger han till eleverna på el- och energiprogrammet. Läxan är att ni kan uträtta stordåd här och nu!

Farmanbar är i Norrbotten för att sälja in regeringens ”elektrifieringsstrategi”.

Sverige ska ställa om till förnybara energikällor (utan att för den skull skrota all kärnkraft). Det gynnar klimatet. Men, mässar Farmanbar, skapar också tusentals nya arbetstillfällen. Elkillarna på gymnasiet i Boden kommer att sitta i förarsätet, berättar han för dem.

– Vi står inför den största utvecklingen av Sveriges elnät någonsin! Tänk er hur glad jag blev när Magdalena Andersson ringde och frågade om jag ville bli minister. Jag hade varit dum i huvudet om jag hade tackat nej!

I aulan är det tid för publikfrågor. En lärare tar till orda: Man läser i tidningen om nya vindkraftsparker och inser att många ägare är utländska.

– Det känns som ett bekymmer, säger läraren.

Ett norrbottniskt understatement.

Vindkraftsparken i Åträsk utanför Piteå ska bli Europas största landbaserade vindkraftspark. Foto: Daniel Costantini

I november berättade DN om vindkraftparken i Åträsk utanför Piteå. Den ska bli Europas största landbaserade vindkraftspark och leverera omkring åtta procent av Sveriges totala elkonsumtion. En av storägarna: Kina. (Det kinesiska företaget är svartlistat i USA).

Är Sveriges omställning till förnybar energi beroende av kapital från diktaturstater? Är inte läxan från Ukraina just att sådana beroenden till varje pris måste undvikas?

– Vi har många utländska ägare i vårt energisystem, säger Farmanbar i aulan. Framförallt nya vindkraftverk i Norrbotten. Här får man inte vara naiv. Det är klart att vi vill att fler ska komma hit med pengar och stoppa in i vårt energisystem. Men man får inte bli gisslantagen.

Farmanbar hänvisar till den skärpning av säkerhetsskyddslagstiftningen som beslutades förra året och som ska hjälpa till att öka avståndet mellan ägandeskap och drift. Som att slå in en kil – ”en kinesisk mur” – mellan ägande och drift av till exempel vindkraftverk. Han säger att regeringen kan tänka sig att vidta fler åtgärder.

– Om jag är en ondskefull ägare av vindkraftverk ska jag i alla fall inte kunna påverka själva operationen, säger Farmanbar i aulan. De ska inte kunna stänga av: haha, nu har ni ingen el längre!

”Vi har många utländska ägare i vårt energisystem. Framförallt nya vindkraftverk i Norrbotten. Här får man inte vara naiv”, säger Farmanbar till eleverna i aulan. Foto: Nicklas Thegerström

Efter gymnasiet: lunch.

En överdådig buffé i källaren på Mandana, en persisk pärla i centrala Boden.

Över lammlägg frågar jag Farmanbar varför skurkstater som Kina och Ryssland skulle respektera svenska säkerhetsklausuler om de bestämmer sig för att sabotera energitillförseln.

– Som ägare får man ta ut vinst och sätta upp en långsiktig plan för verksamheten. Men inte från en dag till en annan påverka driften.

Vad händer då?

– Det ska inte gå.

Han säger att han måste läsa på för att säga exakt hur det ska omöjliggöras.

Har Sverige varit naiva i energipolitiken?

– Vi har inte varit naiva, men vi ska skärpa lagstiftningen ytterligare och se över vilka som får vara med.

Försvarsdepartementet bereder just nu en utredning om utländskt ägande i känslig infrastruktur, säger Farmanbar.

– Kanske att vi landar i olika åtgärder kring vem som får investera i Sverige och till vilken grad.

Vad är riskerna med nuvarande system?

– Att en utländsk ägare styr produktionen för att få politiska fördelar. Samtidigt vill jag konstatera att vindkraften är säkrare än kärnkraft: inblandning i en komplex drift som kärnkraft innebär en avsevärt högre riskexponering. Med det sagt finns det risker även med utländska ägarskap av vindkraft.

Farmanbar välkomnar Vattenfalls besked från i torsdags förra veckan. Efter Putins invasion av Ukraina slutar statliga bolaget Vattenfall att importera ryskt kärnbränsle till Sverige.

Det krävdes ett anfallskrig. Varför har inte regeringen gjort mer?

– Det är inte nödvändigtvis bättre att politiken går in och detaljstyr vem som köper vad från vem. Det visade sig att Vattenfall kunde avsluta sitt engagemang på dagen – företaget hade inte gjort sig beroende av Ryssland.

Farmanbar på torgmöte i Boden tillsammans med sin gamla skolkompis, kommunordförande Claes Nordmark. Foto: Nicklas Thegerström

Efter lunch: möte med väljare och lokala medier i ymnigt snöfall.

På väg ut från Socialdemokraternas kansli fastnar Farmanbar framför en förteckning över husets hyresgäster.

Sossarna delar våning med Företagarna. Ljuva Saltsjöbadsanda. Han tar upp mobilen och fotar. Under 1990-talet, när SSU stred om partiets ideologiska framtid, var Farmanbar ordförande för SSU Norrbotten. Distriktet, då Sveriges tredje största, tog marknadsliberalen Mikael Dambergs parti i kriget.

– Norrbotten har alltid varit en frihetlig socialdemokratisk kraft, säger Farmanbar. Marknaden och politiken måste dra åt samma håll för att man ska överleva i det här karga landskapet. Jag berättade det för Anna Kinberg Batra. Då sade hon: Jaha, det är därför ni sossar från Norrbotten alltid är höger!

Kash skrattar. Vi är på väg till Boden Business Park, en låda som sticker upp i ensamt majestät på en snörökig åker strax utanför stan.

Farmanbars gamla skolkompis, kommunordförande Claes Nordmark, vill ha mer statliga pengar för att möjliggöra för bygdens maffiga satsningar i omställningsindustrin: Northvolt och H2 Green Steel.

Efter sammanträden bakom lyckta dörrar är Farmanbar i gasen.

– This is the shit! säger han. Det här är verkligen framtiden!

Farmanbar tittar på en modell från H2 Green Steel tillsammans med kommunalråd Claes Nordmark. Foto: Nicklas Thegerström

Strängt taget är det Farmanbars hustru Tora Hansjons som sitter på plånboken.

Tora Hansjons är statssekreterare på Mikael Dambergs finansdepartement, som basar över regeringens budget.

Tidigare var Hansjons en av finansminister Magdalena Anderssons sakkunniga. Farmanbar och Hansjons tillträdde i sina nya roller samtidigt. Äktenskapet var ingen hemlighet för statsministern.

– Men vi frågade oss båda två: hur ska det här funka?

Hur funkar det?

– I praktiken har rättsenheten tagit fram en handlingsplan. I alla frågor där jag eller min statssekreterare är inblandade i en förhandling deltar inte hon (Tora Hansjons).

Vem av er är mäktigast?

– Nu är vi båda väldigt mäktiga på våra respektive områden. Vi mäter inte. Det blir bäst så.

Frågar du henne om råd?

– Jag kan testa en mening: om jag säger det här, hur dryg låter jag då? Hon är brutalt ärlig.

Som kommunalråd i Nacka extraknäckte Farmanbar som vigselförrättare. Och någon måste ha tipsat om Farmanbars kvaliteter för en dag hittade han ett mejl från produktionsbolaget Baluba i skräpkorgen på Facebook.

I tre säsonger har Farmanbar vigt par i SVT:s ”Gift vid första ögonkastet”. I april börjar hans fjärde säsong, inspelad innan han tillfrågades om att bli minister.

Giget har gjort tekniknörden till kärlekskonnässör.

Efter varje vigsel bedömer han sannolikheten för att paren i programmet ska hålla ihop. En lista han delat med produktionen. Hittills har alla par han givit ettor behållit ringarna på. Och dessutom skaffat barn.

– En rangordning baserad på en helt ovetenskaplig känsloupplevelse, säger Farmanbar.

Han bryter ned i kärlekens väsen i två variabler: kompromissvilja och attraktionskraft.

– Om de har svårt att hålla sig ifrån varandra i studion, helt enkelt.

I bilen på väg tillbaka till flygplatsen frågar jag hur Magdalena Andersson är som chef.

– Tydlig. Väldigt tydlig.

Vad betyder det?

– Jag hade planerat in och betalat för en skidresa som jag gärna ville göra med kompisar. Då var hon väldigt tydlig: nu är det valrörelse.

Ingen alpresa i år.

– Hon säger rakt ut vad hon förväntar sig av sina statsråd. Det passar mig.

På regeringssammanträden sitter ministrarna i erfarenhetsordning.

Nybörjare i periferin, långt från Andersson. Under sitt första sammanträde frågade Farmanbar om man skulle ta med sig möteshandlingarna efteråt. En annan novis svarade honom: ”Varför frågar du mig här vid barnbordet?”

Regeringssammanträdet i torsdags morse, när Putins trupper just rullat in i Ukraina, var annorlunda.

– Ödesmättat, säger Farmanbar.

Energiministern kör en elhybrid från Mini-Cooper. Foto: Nicklas Thegerström

Vi träffar ministern igen på fredagseftermiddagen, dagen efter invasionen. Det skymmer över Stockholm. En regeringsbil kör honom från Marieberg till platsen där hans elhybrid från Mini-Cooper står parkerad.

Vid ryska ambassaden demonstrerar människor draperade i blågula ukrainska flaggor.

– De är modiga, tänker jag. De gör vad som är rätt. Sådana människor, som inte i varje läge taktiserar, kan förändra världen till det bättre.

Nyhetssajter larmar om att elpriserna kan skjuta i höjden i Europa om ryssarna drar åt sina kranar som hämnd för stränga sanktioner.

Farmanbar föreslår att man laddar ned instruktionsmanualen ”Om krisen eller kriget kommer” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. ”…häng filtar för fönstren, täck golvet med mattor och bygg en koja”, står där bland annat.

– På ett personligt plan behöver fler människor tänka: Hur kan jag energieffektivisera mitt hem för att pressa ned min räkning? Kan jag använda rotavdraget för något annat än att renovera badrum?

Även i krigets skugga framstår Farmanbar som en obotlig teknikoptimist. Han började nyligen läsa om Jules Verne, alla romanerna i serien ”Extraordinära resor”. Han är på bok 24 av totalt 54 och kan fortfarande hänföras av böckernas ”framtidsmodernism”.

Invasionen av Ukraina kan leda till energipolitiskt paradigmskifte.

– Våra bolag i Sverige är väldigt duktiga – på vind men också på lagring av energi i vätgas. Vi kan göra bra affärer och samtidigt bidra till att Europa blir självständigt från Ryssland.

Kash Farmanbar sätter kurs mot Nacka.

– Att vara statsråd är underbart, säger han. Jag älskar varje timme och minut.

– Det är som att sätta sig i ett Jas och köra med full fart.

