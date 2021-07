Estonias stängda lastramp är nu öppen – nya fyndet väcker frågor

Lastrampen som enligt den officiella haverikommissionens dykningar 1994 var nästan helt stängd har lossnat. Och därmed är det fritt fram att från utsidan komma in på fartygets bildäck. Det visar de undersökningar som estniska och svenska haverikommissionen genomfört de senaste dagarna.

– I dag kan vi se att det inte finns någon ramp framför och vi har en helt öppen entré till bildäcket, bekräftar Rene Arikas, chef för Estlands haverikommission till den estniska tidningen Postimees.

Det är han som leder de nu genomförda undersökningarna där även svenska Statens haverikommission deltar.

Fartyget ligger med svår slagsida, nästan upp och ner. Lasten på bildäck har kastats om och ligger mot taket.

– Det är möjligt att se insidan av bildäcket, där det finns många sorters olika material på bildäckets tak, säger Rene Arikas.

Enligt Rene Arikas kan utredarna för närvarande inte svara på frågan om rampen har lossnat på grund av tyngdkraften eller om det skett genom mänsklig påverkan på vraket.

– För närvarande kan vi bara se att rampen inte är fäst vid gångjärnen och att den ligger på styrbordssidan av fartyget och delvis vilar på skrovet, säger Rene Arikas.

Att rampen inte fanns på plats upptäcktes vid en sonar-undersökning på tisdagen. På onsdagen genomfördes på estniskt initiativ en filmning med en undervattensrobot som bekräftade att rampen lossnat.

Lastrampen på Estonia satt bakom bogvisiret och fälldes ner för att fordon och last ska kunna köras ombord eller av färjan. Rampens uppgift var också att under gång att hindra vatten att komma in på bildäck. Bogvisiret lossnade under haveriet och hittades långt från vraket och bärgades.

Enligt den internationella haverikommissionen som tillsattes 1994 var rampen fäst i fartyget och det fanns en springa mellan rampen och fartyget. Att den vägen komma in i Estonia gick inte. Den internationella haverikommissionens slutrapport slog 1997 fast:

”Lastrampen vid bogen påträffades något öppen, med ungefär en meters öppning upptill. Rampen inspekterades främst från undersidan på grund av ovansidans begränsade åtkomlighet.”

Rampen har såvitt känt varit nästan helt stängd sedan haveriet. Så var det också när dokumentärfilmarna bakom filmen ”Fyndet som ändrar allt” filmade fartyget med en fjärrstyrd kamera hösten 2019.

För Postimees uttalar sig också Margus Kurm som var chef för den statliga estniska kommission som 2005-2009 sökte klarhet i om militär materiel transporterats på M/S Estonias bildäck hösten 1994.

- I 25 år har rampen varit stängd på fartyget. Det är svårt att tro att den, precis innan undersökningen bara föll av, säger Margus Krum.