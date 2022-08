Ett av de torraste åren i Sverige på 50 år

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Grundvattnet ligger under eller mycket under normala nivåer i stora delar av landet. Omkring en tredjedel av små grundvattenmagasin, som används främst för egna brunnar, har vattennivåer som är ”mycket under normal”. SMHI har utfärdat en varning om risk för vattenbrist i 16 av 21 län.

Sommaren 2018 resulterade torkan i akut brist på foder och bönder tvingades köa för att nödslakta sina djur. Samtidigt brann stora arealer skog. Grundvattennivåerna i år är ännu inte på lika låga nivåer som 2018 – men bland de lägsta på flera årtionden på vissa håll i landet, konstaterar Joel Häggqvist, hydrogeolog vid Sveriges geologiska undersökning, SGU.

– Högre temperaturer och längre växtsäsong medför att växterna kräver mer vatten och att påfyllningsperioden kortas. Hittills har vi inga bottenrekord i år, men det rör sig på vissa håll ner mot sådana nivåer vi såg torråren 2016 och 2018 och även tidigare 1976 och 1977. Det är inte omöjligt att lokala rekord slås om ett par månader om det fortsätter vara varmt och torrt, säger Joel Häggqvist.

För den dryga miljon svenskar med egen brunn kan detta bli påtagligt, menar Joel Häggqvist.

Fakta. Längre vegetationssäsong orsakar vattenbrist Sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin fylls främst på under vinterhalvåret i samband med snösmältningen. Men klimatförändringarna har bidragit till kortare perioder av grundvattenbildning och en längre vegetationssäsong. Källa: SMHI Visa mer

Bland de stora grundvattenmagasinen – som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen – är nivåerna under det normala i stora delar av Svealand och Götaland. I Östergötland, Södermanland och på Gotland är nivåerna mycket under det normala.

– Det kan medföra problem och att kommuner behöver begränsa folk i hur man får använda det dagliga kranvattnet. Fler kommuner ser behov av göra det nu. Men samtidigt, om man har kommunalt vatten så brukar de ha koll på hur stora marginaler man har att röra sig med. Med egen brunn kan det vara mer riskfyllt och ännu viktigare att vara försiktig med sin förbrukning, säger han.

Foto: Hanna Franzén

Att 40 medelstora till stora vattendrag har lagts till på SMHI:s lista med låga flöden tillhör inte det normala, enligt Fredrik Shück, hydrolog på SMHI.

– Augusti det här året har varit extra torr. När man tittar på hur mycket nederbörd som har fallit under de senaste 30 åren så ser vi att det här årets nederbörd är mindre än normalt. Störst årsavvikelse är det i södra delen av Götaland, där är det mindre än hälften av den normala sommarnederbörden, säger han och fortsätter:

– Den här sommaren har också varit torr som 2018 men under det året var det också exceptionellt varmt vilket bidrog till de extremt låga nivåerna.

Det är oroväckande, anser Joel Häggqvist.

– Grundvattenmagasin kommer att bli mer känsliga för nederbördsvariationer under vinterhalvåret då de fylls på av den del av nederbörden som inte tas upp av växter eller avdunstar, säger han och fortsätter:

– Den nederbörd som kommer under sommarhalvåret fyller inte på grundvattnet på samma sätt, eftersom växtlivet på sommaren behöver mer vatten och temperaturerna är högre med ökad avdunstning som följd. Är det mindre nederbörd då så ökar risken för vattenbrist.

Vattenbrist kan inträffa även om grundvattennivåerna inte är ovanligt låga eller att det är brist på vatten. En ovanligt varm och torr period kan leda till att vattenförbrukningen blir högre än normalt.

– Med ökad befolkning och flera samhällssektorer som förutsätter god vattentillgång så får torka och vattenbrist större samhällskonsekvenser i dag, säger Joel Häggqvist.

Foto: Christine Olsson/TT

Kvaliteten på råvattnet, det vatten som används för dricksvattenproduktion, kan försämras på grund av klimatförändringar, meddelar Livsmedelsverket.

– Generellt har vi bra vatten i Sverige, men det är mycket som kan påverka och det är viktigt att dricksvattenproducenterna har god koll på sitt råvatten. Råvattenkvalitén kommer att förändras och salterna kan öka i vattnet i och med övergödningen, säger Mats Johansson, avdelningschef på Livsmedelsverket och fortsätter:

– Vi har tagit fram en handbok för hur man kan jobba med att klimatanpassa dricksvattenförsörjningen, där en förändrad råvattenkvalitet är ett exempel på vad man behöver hantera.

Vad händer om färskvattnet tar slut?

I Sverige finns det i dag ingen myndighet med helhetsansvar för vattenförsörjningen som det till exempel gör för energiförsörjningen. Det finns heller ingen färdig beredskapsplan på nationell nivå om vattnet skulle ta slut. Ansvaret ligger fördelat på Sveriges kommuner.

Om dricksvattenrelaterade kriser skulle uppstå kan kommuner söka stöd av Livsmedelverkets nationella vattenkatastrofgrupp, VAKA.

– Vi har ett föreskriftsarbete som kommunerna ska följa gällande dricksvattenkvalitet. Men det är upp till respektive kommun och län att ta fram en beredskapsplan för torka och vattenbrist. Jag tror dock inte alla kommuner har det, säger Mats Johansson.

Han anser att klimatanpassningsarbetet behöver bli bättre.

– Förutom klimatanpassning behöver vi också förbereda oss utifrån hur befolkningsutvecklingen ser ut..

Dricksvattenproducenten är ytterst ansvarig för försörjningen enligt lagstiftningen, men det är kommunens övergripande ansvar att ha en planering för nödvattenförsörjning till alla kommunala verksamheter. Kommunen har även ett befolkningsansvar enligt socialtjänstlagen som innebär att kommunen ska tillhandahålla grundläggande mänskliga behov.

Vad är nödvatten? Livsmedelsverket publicerade en guide för planering av nödvattenförsörjning 2017 till följd av tidigare erfarenheter som visar att det är ”komplext att försörja städer med nödvatten.” Många kommuner och dricksvattenkänsliga verksamheter har ett stort behov av att förbättra sin förmåga att hantera allvarlig störning och analysera och uppdatera förmågan regelbundet, enligt myndigheten. ● Nödvatten är vatten som distribueras till konsumenter på annat sätt än via ledningsnätet, exempelvis i tankar. ● Nödvatten ska hålla dricksvattenkvalitet. Hur tar man fram nödvatten? Enligt vissa kommunala nödvattenplaner handlar det i stort om utplacering av nödvattentanker i drabbade område. Men flera kommuner undersöker andra möjligheter till alternativ dricksvattenförsörjning. Källa: Livsmedelsverket Visa mer

När DN ställer frågan till Sveriges kommuner framgår det att flera kommuner saknar nödvattenplaner.

”Vi har ingen direkt nödvattenplan, men arbeten pågår för närvarande med förstudie för en ny reservvattentäkt samt att vi under hösten installerar reservkraft på vårat viktigaste vattenverk”, svarar Rune Ekholm, teknisk chef, på Överkalix kommun, i ett mejl.

”Töreboda kommun har ett förslag till nödvattenplan framme, dock inte politiskt beslutad än”, svarar Eva-Lena Beiron enhetschef för verksamhetsutveckling på VA-avdelningen i Töreboda.

Kommuner med bevattningsförbud Borgholms kommun (Fr om 1/5–30/8) Emmaboda kommun (Fr o m 22/6–30/9) Eslövs kommun (Hurva fr o m 10/6) Gnesta kommun (Tätorten) Karlskrona kommun (Delar av kommunen fr o m 20/5) Mönsterås kommun (Fr om 28/6) Norrtälje kommun (Olika delar av kommunen fr o m 17/6) Nyköpings kommun (Fr o m 1/6. Edstorp, Råby, Stavvik. Runtuna fr o m 13/6) Tystberga 29/6) Ovanåkers kommun (Voxnabruk fr o m 30/6) Region Gotland (Visby och delar av ön fr. o m 24/4) Simrishamns kommun (Fr o m 27/6, delar av kommunen) Valdemarsviks kommun (Skeppsgården fr o m 14/6) Västerviks kommun (Fr om 20/6) Källa: SGU Visa mer

Län med risk för vattenbrist Små vattentäkter: Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Stora vattentäkter: Gotlands län Jönköpings län Kronobergs län Stockholms län Södermanlands län Östergötlands län Källa: SGU Visa mer

Läs mer:

Akut vattenbrist påverkar boende: ”Kan behöva nödslakta djur”