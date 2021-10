Ewa Stenberg: Klimatet kan visst vänta lite ändå

”Nu! Klimatet kan inte vänta”, stod det på Miljöpartiets valaffischer 2018.

Partiet hade kommit fram till att hotet som planeten står inför är så stort och akut att allt annat behöver stå åt sidan.

Det ledde dem inte till någon valsuccé. I partiets utvärdering av förlustvalet 2018 talas om att Miljöpartiet var för spretigt och lyft fram för många frågor. De gröna höll helt enkelt inte fokuset på klimatet.

Sedan dess har opinionssiffrorna fortsatt svikta. Nu rör sig MP kring fyraprocentsspärren och som i alla partier sprider det nervositet och krav på förändring.

På fredagen inledde Miljöpartiet sin kongress, som ska lägga grunden till den politik partiet ska gå till val på nästa höst.

”Vi har drygt åtta år på oss.”, sade språkröret Märta Stenevi med dramatik i rösten på fredagens pressträff och talade om målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Per Bolund, det andra språkröret, hade just hållit ett tal där han avslöjade att MP ska gå till val på att satsa minst 100 miljarder kronor per år på klimatinvesteringar.

Ändå är det inte klimatpolitiken som färgar denna kongress. Den stora debatten handlar om social rättvisa, och kongressen lär bli ihågkommen för sin stora vänstersväng.

Märta Stenevi lovade en ny och radikalare politik för social rättvisa när hon valdes till språkrör. Nu har löftet konkretiserats med inslag som höjda socialbidrag, mer generös a-kassa och sjukförsäkring.

Men är det verkligen fler profilfrågor som kan rädda Miljöpartiet?

Partiet har ett förtroende att tala om i en enda fråga - klimat- och miljöpolitiken. Där har det dock tappat omkring två tredjedelar av det stöd man hade före regeringsinträdet för sju år sedan.

I juni 2014 ansåg 62 procent av väljarna att partiet hade den bästa politiken på området. Nu pendlar andelen väljare som tycker samma sak mellan 20 och 23 procent i opinionsmätningar.

Miljöpartiet har haft en förunderlig förmåga att välja gröna stridsfrågor som det varit svårt att vinna. De har spelat upp hur Sveriges framtid hänger på att stoppa ett visst projekt (Bromma flygplats, Förbifart Stockholm, Vattenfalls tyska kolgruvor) – för att sedan tvingats krypa till korset under förnedrande former.

De framgångar som partiet haft har det ofta talat tystare om. Som ”The Swedish Proposal”, reformeringen av EU:s utsläppshandelssystem som gjort det dramatiskt mycket dyrare att elda kol i EU och lett till att kolkraftverk läggs ner på löpande band.

MP:s tanke är att växa sig starkare och skaffa sig mer makt genom att bli tuffare i rättvisefrågor, människor ska inte behöva oroa sig över ekonomisk otrygghet i klimatomställningen.

Men samtidigt riskerar vänstersvängen att minska partiets inflytande i riksdagen. Miljöpartiet – liksom andra partier – brukar få störst förhandlingsframgångar när det har förmåga att göra upp både åt höger och åt vänster.

Vänsterpartiet bröt sig ur sin vänsterbur och gick ihop med högersidan om att fälla regeringen för att bygga upp sin förhandlingsmakt. Nu ser Miljöpartiet ser ut att vilja kliva in i samma vänsterbur, just när man sagt att klimatet inte kan vänta.

Läs mer:

Intern kritik mot Miljöpartiets vänstersväng

Ledare: Det är inte bara klimatet som krisar – även klimatpartiet är i kris

Bolund om elpriserna: Inte klimatomställningens fel