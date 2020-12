Ewa Stenberg: Löfven kan andas ut efter SCB-mätningen – trots jätteraset

Vilket parti hänger mest läpp denna förmiddag?

– Nyamko Sabuni och hennes liberaler har all anledning att deppa. Liberalerna slår ett bottenrekord i SCB:s stora opinionsmätning. Med sina 3,0 procent får partiet den lägsta siffran sedan mätningarna inleddes på 1970-talet. Den förra opinionsmätningen, som gjordes i maj, var nästan lika usel för Liberalerna. Partiet måste vända sin dåliga trend om det ska kunna ta sig över fyraprocentsspärren.

– Dagens mätning kan elda under krisen i Liberalerna, där det utbrutit ett internt bråk om vägvalet framöver. Partiet har förlorat sympatier till M sedan valet, då L valde att släppa fram Stefan Löfven (S) som statsminister. En del av L vill redan nu lämna Januarisamarbetet och tydligt ta ställning för M-ledaren Ulf Kristersson som statsminister. En annan del av Liberalerna vill stanna kvar i januarisamarbetet, de pekar på en Kristerssonregering troligen kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna.

Vad innebär Liberalernas kris för Januarisamarbetet?

– Ett beslut om utträde ur samarbetet med regeringen skulle kunna utlösa en regeringskris. Liberalernas röster behövs för att regeringen och finansminister Magdalena Andersson (S) ska kunna få sina statsbudgetar genom riksdagen. Skulle L lämna januariavtalet är det troligt att oppositionspartierna till höger begär en förtroendeomröstning om statsministern och därmed regeringens framtid. Då är vi tillbaka i våndorna att bilda ett regeringsunderlag från 2018 och början av 2019. Det skulle till och med kunna sluta i ett extraval, även om det inte måste göra det.

– Men att gå ut i ett extraval med opinionsstöd långt under riksdagsspärren ter sig nog avskräckande för Liberalerna, och det håller tillbaka dem som vill lämna samarbetet med regeringen direkt. Detta lilla partis vägval är centralt för hur Sverige ska styras resten av mandatperioden. Utan L skulle regeringen och Centern behöva samarbeta med Vänsterpartiet, vilket är mycket magstarkt för C-ledaren Annie Lööf och hennes parti.

Socialdemokraterna sjunker kraftigt i mätningen. Vad beror det på?

– Den förra mätningen gjordes i maj, under coronakrisens första våg. Stödet för regeringen var fortfarande mycket starkt och Socialdemokraterna dominerade nyhetsflödet. S hade ju ökat kraftigt under hela våren. Men när smittspridningen klingade av under sommaren började en allt hetare debatt om det ökande antalet skjutningar och sprängningar. Regeringen fick hård kritik för att inte kunna vända utvecklingen. Nu är coronakrisen åter akut, men stödet för regeringens krishantering ser ut att ha minskat. Det är värt att notera att S förlorar röster till M, som växt i opinionen under hela coronakrisen med sin ambition att vara en konstruktiv opposition.

– Trots Socialdemokraternas tapp på 4,3 procent finns det skäl för Stefan Löfven att vara glad över dagens mätning. Dels har S inte backat om man jämför med valet, vilket är ett gott resultat för ett regeringsparti mitt i mandatperioden. Och framför allt är det underlag som släppte fram Stefan Löfven som statsminister större än M, SD och KD. Skulle dagens mätning bli valresultat kan inte L byta sida, utan åker ur riksdagen. Ulf Kristerssons underlag för en regering är betydligt svagare än Stefan Löfvens. SD, M och KD skulle få ungefär 165 mandat, vilket knappast räcker till för att bilda en ny regering.

