Ewa Stenberg: Nu sätter oppositionen ljuset på det som upprör Turkiet mest

Sveriges och Finlands Natoansökningar har fastnat i Ankara, där president Erdogan ställer allt hårdare krav på eftergifter för att släppa de två nordiska länderna vidare i medlemsprocessen.

Turkiet kräver att Sverige slutar stötta PYD, det prokurdiska partiet i norra Syrien, och dess militära gren YPG. Turkiet menar att de hänger samman med terrorstämplade PKK.

Så sent som i november ingick det svenska regeringspartiet en uppgörelse med den tidigare vänsterpartistiska riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh om stöd till just PYD och YPG. Hon sitter på ett nyckelmandat i den mycket jämna riksdagen. För att den nyvalda S-ledaren Magdalena Andersson skulle få stöd nog att kunna bilda regering skrev Socialdemokraterna under uppgörelsen, som uttalar stöd till PYD och YPG för deras kamp mot terrorgruppen IS i Syrien.

Soldater och medlemmar i YPG och PYD kallas för frihetskämpar av S och Kakabaveh, Turkiet kallar dem däremot för terrorister.

Nu får den avgående riksdagsledamoten en ny möjlighet att påverka svensk politik till förmån för de kurdiska grupper som Turkiet skoningslöst bekämpar.

Sedan de fyra oppositionspartierna till höger enats bakom Sverigedemokraternas misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) hänger hans framtid på just Amineh Kakabveh.

Och inte bara hans. Statsminister Andersson har satt hårt mot hårt och sagt att hela regeringen kommer att avgå om Johansson fälls.

Det skulle ge Sverige en bakbunden övergångsregering under en säkerhetspolitisk kris. Det är det få som vill. Det betyder att Amainah Kakabavehs förhandlingssituation är god.

Det är inte vad Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna eftersträvade när de beslutade att försöka rösta bort justitie- och inrikesministern. De ville göra väljarna uppmärksamma på att regeringen misslyckats med att minska skjutningar och gängvåld.

Men här står Sverige nu. Nyss var Natoansökan, stöd till krigets Ukraina och högre försvarsanslag så viktiga att regeringen och högeroppositionen slöt borgfred. Nu kan det bli regeringskris.

Så hur tänkte de? Oppositionen överrumplades uppenbarligen av statsministerns besked om att hela regeringen är beredd att avgå med Johansson. De hade trott att hon skulle uppträda som sin mildare företrädare, Stefan Löfven.

Statsminister Andersson försöker använda sitt höga förtroende för att visa styrka och sätta en gräns för oppositionen, så att inte fler ministrar kan plockas bort. Inte ens i en allvarlig kris vill hon ge efter för oppositionen.

Den troligaste utgången är att Amineh Kakabaveh räddar statsminister Andersson än en gång. Den tidigare vänsterpartisten och feministen står politiskt mycket närmare S än SD.

Men det är tveksamt om denna kris ger något parti opinionsframgångar. Den enda effekten kan bli en påminnelse till väljare och omvärld om hur skör den svenska politiken är.

