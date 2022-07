Expert: ”Det här borde Sverige och Finland aldrig gått med på”

Åskådarna till det stora Natomötet i Madrid vittnade om politisk teater i världsklass, när världsledare från Sverige, Finland, Turkiet och Nato efter flera timmars förhandlingar stod på scen och skakade hand i tysthet.

En stund senare gick de ut med informationen, att länderna hade nått en överenskommelse för att Turkiet ska låta Finland och Sverige påbörja sin ansökningsprocess till Nato.

Avtalet väckte starka reaktioner. Medan turkiska medier ropade seger, höjde kritiker sina röster i Sverige och Finland. Kritikerna menar att Sverige och Finland har gett Turkiet makt över utlämningar av misstänkta terrorister och att särskilt kurderna kommer att lida av överenskommelsen.

Samtidigt framhöll statsminister Magdalena Andersson (S) att avtalet inte kommer att ändra särskilt mycket.

– Vi jobbar alltid enligt svensk lagstiftning och enligt de internationella konventionerna och utvisar aldrig svenska medborgare, och är det heller inte så att man ägnar sig åt terrorism då behöver man inte vara orolig, sade hon till SVT.

På torsdagen sade Turkiets president Recep Tayyip Erdogan vid en pressträff att han anser att Sverige och Finland i avtalet har lovat att se över sin lagstiftning.

Terrorism ska alltid definieras genom handlingar, inte genom målsättningar

Martin Scheinin är en finsk professor i folkrätt. Han har bland annat varit medlem av FN:s människorättskommitté och specialrapportör för FN:s post för mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism. Han menar att dokumentet ska tas på allvar, och ser det som ett juridiskt bindande statsfördrag.

Enligt honom finns det formuleringar i dokumentet, där Finland ser ut att förbinda sig till att ändra sin lagstiftning.

– Jag anser att man borde så snabbt som möjligt utreda om den finska riksdagen ska behandla avtalet, på grund av de här formuleringarna, säger han.

Martin Scheinin. Foto: EUI

Martin Scheinin är särskilt kritisk mot punkt fem i överenskommelsen, som behandlar Sveriges och Finlands agerande i terrorfrågor. Han menar att man nu gått med på att definiera terrorism mycket bredare än förut.

I punkten bekräftar Sverige och Finland att de ser PKK, Kurdistans arbetarparti, som en terrororganisation, precis som tidigare. Det Scheinin ser som en farhåga är att man även pratar om att motarbeta grupper som är ”inspirerade av och affilierade med” terrororganisationer.

Särskilt uttrycket ”we reject the goals of these terrorist organisations”, vi avvisar dessa terrororganisationernas målsättningar, är oroväckande, menar han.

– Då PKK:s mål är ett självständigt Kurdistan, kan denna formulering även omfatta personer och organisationer som vill uppnå ett självständigt Kurdistan med demokratiska medel, säger han.

– Terrorism ska alltid definieras genom handlingar, inte genom målsättningar. Den här punkten borde Sverige och Finland aldrig ha gått med på, säger han.

Ove Bring, professor emeritus i folkrätt. Foto: Emma Eriksson

Ove Bring, professor emeritus i folkrätt från Stockholms universitet och Försvarshögskolan, håller med Martin Scheinin om att formuleringarna i överenskommelsen är breda och går att tolka olika. Han ser dock ingen anledning till oro i juridisk mening.

– Jag tycker inte att det här avtalet ska ses som ett juridiskt bindande avtal, utan det här är en överenskommelse, som är inledningen till att Sverige och Finland får status som sökande länder till Nato, säger han.

Han ser avtalet som ett politiskt dokument, som inte kommer att påverka svensk lagstiftning. Effekten på svensk utrikespolitik ser han också som liten.

– Min bedömning är att Sverige och Finland kan ha kvar sin utrikespolitik i förhållande till terrororganisationer, säger han.

...står ingenstans i överenskommelsen att den inte ska vara bindande

Inger Österdahl, professor i folkrätt vid Uppsala universitet, menar däremot att avtalet kan tolkas som juridiskt bindande.

– Man har inte kallat det för en bindande överenskommelse, men å andra sidan står det ingenstans i överenskommelsen att den inte ska vara bindande, säger hon.

– Till exempel i solidaritetsförklaringen som Sverige och Storbritannien ingick för några veckor sedan, står det uttryckligen att detta memorandum inte är ett juridiskt förbindande avtal. Något sådant finns inte här.

Samtidigt anser Inger Österdahl att överenskommelsens juridiska status inte är så viktigt.

– Turkiet har oavsett makten att stoppa det svenska och finska medlemskapet, även om avtalet inte är bindande.

