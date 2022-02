Expert: IS utmanar fortfarande regimer på många håll i världen

Under 2019 föll det sista IS-fästet i Syrien. Terrorsekten försvagades, men den blev långt ifrån besegrad.

– IS är fortfarande en grupp att räkna med. De utmanar regimer på många håll i världen, utför väldigt mycket attacker och har en stor medieapparat, säger Therese Pettersson, forskningssamordnare och landexpert på Syrien och Afghanistan vid Uppsala universitet.

Tyngdpunkten för IS ledarskap och grupp är fortfarande i Syrien och Irak, enligt Pettersson. I slutet av januari attackerade ett hundratal IS-terrorister det största fängelset i nordöstra Syrien, al-Sina-fängelset, i staden al-Hasakeh. Där sitter tusentals misstänkta IS-medlemmar fängslade. Dådet var en av terrorsektens största operationer sedan det så kallade kalifatets fall för snart tre år sedan.

Syftet var att frita medlemmar som på olika sätt är viktiga för organisationen, men allra mest handlade det om att IS vill visa sig starka, skapa uppmärksamhet och få motståndaren, i det här fallet den kurdiskledda SDF-alliansen, att framstå som svag, enligt Therese Pettersson.

– Precis som självmordsattacker är detta ofta en strategi som används när en grupp, i det här fallet IS, är försvagad. Med relativt små medel går att skapa mycket kaos och rädsla, samt att få mycket uppmärksamhet, säger hon.

Enligt Pettersson har attackerna ökat i Syrien den senaste tiden. Främst utförs dåden i det stora ökenområdet som finns mellan städerna Deir ez-Zor, Homs, Hama och Raqqa.

– Nu ligger inga större städer eller byar där så det går inte att jämföra med kalifatets dagar, men det finns definitivt starka IS-celler i de här områdena.

Therese Pettersson. Foto: Mikael Wallerstedt

I Afghanistan finns gruppen IS-Khorasan som utfört avrättningar av talibanledare och attacker mot civila mål, som shiamuslimska moskéer.

– Vi har också sett ett skifte i den geografiska tyngdpunkten där IS har mer och mer aktivitet på den afrikanska kontinenten. De har varit länge i Västafrika, men de senaste två åren är det även Tanzania, Demokratiska republiken Kongo och Moçambique, säger Therese Pettersson.

Men även om IS är aktiva på flera håll befinner de sig långt ifrån sina storhetsdagar under 2015. Då kontrollerade man en landyta nästan lika stor som Storbritannien i Irak och Syrien, med en befolkning på cirka åtta miljoner människor.

Det var också kring den tiden som personer från andra länder reste till regionen för att ansluta sig till IS. Från Sverige reste omkring 300 personer och en tredjedel av dem har varit folkbokförda i Västra Götaland, enligt Försvarshögskolans rapport ”Swedish foreign fighters in Iraq and Syria”. Det gör Sverige till ett av de länder i Europa där flest per capita valt att åka till området.

Under torsdagen häktades två män vid Göteborgs tingsrätt, misstänkta för att ha försökt ansluta sig till IS. De två bröderna från Göteborg greps på Landvetter flygplats i lördags.

– Det är klart att det är skillnad att åka dit nu, men det förvånar mig inte att det fortfarande finns individer som är beredda att ansluta sig till dem för att stötta kampen om det islamiska kalifatet. För IS har ett så starkt varumärke, säger Therese Pettersson.

