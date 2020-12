Extra corona-pengar erbjuds 40.000 vårdanställda i Västra Götaland

304 personer inlagda för covid-19

På torsdagen var 304 personer med covid-19 inlagda på Västra Götalandsregionens sjukhus. Det är den högsta siffran under hösten. I våras var den som högst 4 maj då 375 personer vårdades. Trycket på intensiven är dock, relativt sett, lägre: 35 patienter fanns på torsdagen där, en nivå som legat i stort sett still under tre veckor. Vårens topp inföll den 6 maj med 97 Iva-patienter.