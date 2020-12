”Extraordinära priser” när skyddsutrustning köptes in

Under våren var frågan om skyddsutrustning inom vården som absolut hetast. Den globala efterfrågan på bland annat visir, andningsskydd och skyddsrockar ökade långt mer än utbudet – och priserna drevs därför upp.

Under en period tvingades regionerna att köpa in de nödvändiga produkterna till ”extraordinära priser”, som det står i en av de ansökningar om statsbidrag för merkostnader som de har skickat in till Socialstyrelsen.

– Eftersom alla i hela världen ville ha den här skyddsutrustningen kunde de som tillverkade i det närmaste ta ut vilka priser de ville. Man ville också ha dem till sig snabbt. Då fick man skicka mycket skyddsutrustning med flyg istället för båt, säger Ann-Christine Wallström som är redovisningsansvarig för koncernkontoret i Västra Götalandsregionen.

Priserna har ibland förändrats från en timme till en annan, bland annat beroende på tidpunkt för beställningen och transportsätt. För Västra Götalandsregionen har ett munskydd kostat allt mellan 28 öre och 15 kronor, medan priset för ett par undersökningshandskar har varierat mellan 23 öre och 2 kronor.

I dag går de flesta varor åter att få tag på till lägre priser. Enligt lagen om kommunal redovisning tvingas därför regionerna att göra stora nedskrivningar av sina lagervärden för att motsvara de nuvarande priserna.

DN har varit i kontakt med de tre största regionerna som alla har fått justera sina lagervärden nedåt för hundratals miljoner kronor.

Region Skåne har köpt skyddsutrustning för 1,1 miljarder kronor under året och har fått göra två nedskrivningar av lagervärdet för totalt 674 miljoner kronor.

I ett mejl från presstjänsten står att regionen tidigt gjorde stora omställningar för att öka kapaciteten:

”Därvid har skyddsmaterial, medicinteknisk utrustning och läkemedel köpts in för att kunna hantera patienter upp till den allra högsta kalkylerade eskaleringsnivån på coronasmitta. Stora kvantiteter har alltså köpts in.”

Region Stockholm har köpt skyddsmaterial för drygt 1,3 miljarder kronor under året. De har gjort nedskrivningar av varulagret för totalt 666 miljoner kronor, enligt ekonomidirektör Katarina Holmgren.

”Under våren 2020, när pandemin pågick världen över, genomfördes inköp på världsmarknaden av skyddsutrustning till en mycket högre prisnivå än vad som tidigare gällt före pandemin”, skriver hon i ett mejl:

”I samband med oktoberbokslutet genomfördes en omklassificering och omvärdering av lagret där värdering numera sker till bedömt nettoförsäljningsvärde istället för till anskaffningsvärdet.”

Västra Götalandsregionen har köpt in skyddsutrustning för totalt 239 miljoner kronor och gjort nedskrivningar för 167 miljoner kronor.

Nedskrivningarna klassas av Socialstyrelsen som merkostnader under pandemin – tillsammans med bland annat löner, anpassning av lokaler och andra smittskyddsåtgärder. För att täcka dessa har regioner och kommuner under året kunnat ansöka om särskilda statsbidrag. Hittills har 10 miljarder kronor delats ut – i mitten av februari ska ytterligare lika mycket fördelas.

Läs mer:

Skyddsutrustning för tre miljarder inköpt

Så fördelas miljardstödet ut till kommuner och regioner