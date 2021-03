Få fall av andra virusinfektioner under pandemin

Varje år avlider i genomsnitt runt tusen personer till följd av säsongsinfluensan. Men det här året finns varken döda eller sjuka registrerade – kurvan är ett rakt streck. De inrapporterade fallen till Folkhälsomyndigheten från vecka 40 i höstas och fram till vecka 8 i år är totalt 20 sjuka. I statistiken räknas det som noll.

– Det är så få fall att de inte ens gått upp över den normala baslinjen som säger att influensasäsongen har börjat i år, förklarar Mia Brytting.

Samma utveckling ses hos de andra infektionerna för calicivirus (vinterkräksjukan) och RS-viruset. Det senare drabbar främst små barn och äldre och under vecka 7–8 rapporterades totalt 10 fall jämfört med förra årets närmare 250 fall.

– Även där ser man den fantastiskt raka linjen i botten, säger Mia Brytting.

Förklaringen till den positiva utvecklingen stavas coronapandemin och att vi inte reser utomlands och för in viruset i Sverige, förklarar hon. Redan i våras när restriktionerna om att hålla god handhygien, avstånd och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom infördes för att minska smittspridningen av coronaviruset såg man en påtaglig minskning av de tre andra virusinfektionerna.

– I och med att vi följer reglerna för covid-19 gör det att man minskar smittspridningen för andra virusinfektioner. Det här är ett tydligt bevis för det, säger Mia Brytting.

Säsongsinfluensan och RS-viruset förekommer på vinterhalvåret. Under sommaren är aktiviteten låg. Spridningen av vinterkräksjuka i samhället förekommer däremot året om men brukar nå en topp i slutet av februari.

– Den har en tydlig säsongsvariation och vi ser en ökning när det är kallt, men man kan även smittas via mat till exempel av ostron och frysta utländska bär, säger Elsie Ydring, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Till skillnad från säsongsinfluensa och RS-viruset som sprids via luften överförs caliciviruset via kontaktsmitta och angriper mag- och tarmkanalen. Det drabbar alla åldersgrupper och det vanligaste sättet är att man får det på händerna och på så sätt får in det i munnen. I vissa fall kan ett smittat livsmedel på en buffé få hundratals gäster att bli sjuka, eller snabbt sprida sig och slå ut en hel avdelning på en förskola.

– Vinterkräksjuka är väldigt smittsamt, det krävs få viruspartiklar för att bli smittad, säger Elsie Ydring.

Den viktigaste faktorn till att det är så få fall är troligen att människor stannar hemma när man känner sig sjuk och ser till att vara helt friska innan de går tillbaka till jobbet eller förskola och skola, enligt Elsie Ydring.

Att det inte har varit julbord med bufféer och att vi inte träffas lika mycket eller äter ute på restauranger i samma utsträckning påverkar också, liksom en extra god handhygien.

– Men handsprit fungerar inte mot vinterkräksjuka utan enda sättet är att använda tvål och vatten. Sedan kan man använda handsprit som komplement mot andra virus, säger Elsie Ydring.

Även om det är för tidigt att dra några säkra slutsatser eller analyser är hoppet att det nya tänket och rutinerna kring hygien och sjukdom ska hålla i sig även när coronapandemin är över.

– Det jag verkligen hoppas är att lärdomen fortsätter. Vi hade samma rekommendationer under svininfluensan 2009 men när man väl var vaccinerad och pandemivågen var över började folk släppa på restriktionerna. Det var för kort tid som man hade det tankesättet, men nu har vi haft dem i ett år och förhoppningsvis har de satt sig, säger Mia Brytting.

