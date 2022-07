Fågelinfluensa oroar gotländska hönsägare

I början av juli började döda sjöfåglar observeras på Gotlands västkust. Nu har även de östra delarna av ön drabbats. Det är främst ett stort antal sjöfåglar som tordmule och sillgrissla som har hittats på stränderna, 650 stycken, men också ett antal rovfåglar. Statsepizootologen Karl Ståhl uppmanar tamfågelägare att vara extra uppmärksamma på sina djurs hälsa.

– Det är alltid en avvägning med tamfåglar på sommaren eftersom exempelvis höns behöver få komma ut i det fria om det är väldigt varmt. Man behöver helt enkelt balansera djurvälfärd mot smittoriskerna, säger han.

”Allmänheten har ett viktigt ansvar när det kommer till att rapportera in döda eller sjuka fåglar,” säger Statsepizootologen Karl Ståhl. Foto: Add Light Fotograf Göran Ekeberg AB

Personer som besöker Gotlands västra kust uppmanas att tvätta sina skor med tvål och vatten innan de besöker platser där det kan finnas tamfåglar.

Kickan Karlsson driver turistmålet Gangvide farm i Stånga på Gotland. Hon är orolig över att sjukdomsutbrottet ska sprida sig till öns tamfåglar genom att strandbesökare rör vid smittade vildfåglar.

– Det är när de är sjuka de smittar som mest så folk måste sluta kleta med de djur de hittar på stränderna, men det är viktigt att de rapporterar in fynden.

I fjol tvingades hon och andra hönsägare att hålla djuren inomhus då Gotland räknades som ett högriskområde för fågelinfluensa.

Tordmule är en av de fågelarter som har drabbats hårdast av sommarens utbrott av fågelinfluensa. Foto: Bengt Ekman/TT

– Det vore katastrof om vi behövde stänga in dem igen. Då måste vi slakta en stor del av dem för att de ska rymmas inomhus, säger hon. Samtidigt är det värre för äggproducenter, jag har ju hönsen som en hobby, säger hon, och tillägger att hon därför alltid byter skor och ytterkläder när hon besöker bekanta som försörjer sig på äggproduktion.

Under torsdagsmorgonen satte länsstyrelsen upp informationsskyltar vid Tofta och Gnisvärd på västra Gotland.

Syftet med skyltarna är att informera besökare om ett pågående fågelinfluensautbrottet och vad de ska göra om de ser en död eller sjuk fågel.

– Allmänheten har ett viktigt ansvar när det kommer till att rapportera in döda eller sjuka fåglar. Det går att göra antingen via telefon eller via ett formulär på SVA:s hemsida, säger Karl Ståhl.

Fakta. Fågelinfluensa i Sverige 2022 Det var i mitten av juni som ett stort antal fåglar rapporterades in sjuka och döda på stränder i Skåne, Halland och Bohuslän. Värst drabbade var västkustens sjöfåglar. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) kunde snart bekräfta ett utbrott av en aggressiv form av fågelinfluensa. Drygt en månad senare bekräftades smittan även på Gotland. På Västkusten och Gotland hade 400 respektive 650 döda sjöfåglar rapporterats in under måndagen. När det är vindstilla perioder blir många döda fåglar kvar till havs. Mörkertalet är därför stort.



